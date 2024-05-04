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Куба работает над расширением возможностей для российских туристов - РИА Новости, 04.05.2024
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Туризм
 
11:21 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/kuba-1943823109.html
Куба работает над расширением возможностей для российских туристов
Куба работает над расширением возможностей для российских туристов - РИА Новости, 04.05.2024
Куба работает над расширением возможностей для российских туристов
Куба работает над расширением возможностей для туризма из России помимо солнца и пляжей, заявил кубинский министр туризма Хуан Карлос Гарсия Гранда в ходе... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T11:21
2024-05-04T11:21
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КАЙО-КОКО (Куба), 4 мая - РИА Новости. Куба работает над расширением возможностей для туризма из России помимо солнца и пляжей, заявил кубинский министр туризма Хуан Карлос Гарсия Гранда в ходе встречи с журналистами российских СМИ, освещающих 42-ю международную туристическую выставку на кубинском острове Кайо-Коко, добавив, что, как ожидается, с июня на Кубу откроются новые рейсы из РФ. По словам Гарсия Гранда, предпринимаются усилия по расширению возможностей для вылета из России на карибский остров, в том числе из Санкт-Петербурга, а не только из Москвы. Министр добавил, что, как ожидается, с июня к туристической деятельности подключится российский оператор Anex Tours, который будет летать на Кубу авиакомпанией Azur Air. Ожидаются рейсы в Варадеро и Кайо-Коко. "Мы не хотим, чтобы российские туристы рассматривали Кубу лишь как место, где есть солнце и пляжи. Кубинская культура может стать наиболее привлекательным мотивом, но она должна развиваться, поскольку для того, чтобы думать о больших объемах (посетителей), те, кто разрабатывают продукцию на Кубе, не могут ограничиваться лишь солнцем и пляжами, а должны искать другие сегменты рынка, такие как кино, музыка, балет, но также это может быть и спорт, и культура потребления сигар и рома", - заявил РИА Новости глава минтуризма. В ходе встречи Гарсия Гранда подчеркнул, что у российского туристического рынка дела идут неплохо благодаря туроператорам, работающим в этой сфере, и теперь он занимает третье место, которого достиг в 2023 году. Министр добавил, что в 2024 году ожидается, что показатели туризма из России установят новый рекорд, превысив 200 тысяч посетителей. Он отметил, что кубинская сторона пытается стимулировать инвестиции российских туристических компаний на Кубу. Ведется работа по двум направлениям: с правительством для развития инфраструктуры и с частным сектором, для чего были подписаны документы с целью создания условий, необходимых для российских бизнесменов. По поводу инвестиций российских предпринимателей на Кубу министр заявил, что страна "открыта для всех", предложив при этом, чтобы они могли вкладываться в туристический сектор, а также сектор недвижимости, связанный с полями для гольфа. Глава минтуризма объяснил, что кубинские законы разрешают строительство недвижимости, которая может быть приобретена иностранцами, что в будущем может оказаться очень привлекательным.
https://ria.ru/20231229/kuba-1918279012.html
https://ria.ru/20231218/turpotok-1916590336.html
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новости - туризм, куба, россия, санкт-петербург, azur air
Туризм, Новости - Туризм, Куба, Россия, Санкт-Петербург, Azur Air
Куба работает над расширением возможностей для российских туристов

Куба работает над расширением возможностей для туризма из России

© iStock.com / Aurore KervoernМост на пляже Кайо-Коко на Кубе
Мост на пляже Кайо-Коко на Кубе - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© iStock.com / Aurore Kervoern
Мост на пляже Кайо-Коко на Кубе. Архивное фото
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КАЙО-КОКО (Куба), 4 мая - РИА Новости. Куба работает над расширением возможностей для туризма из России помимо солнца и пляжей, заявил кубинский министр туризма Хуан Карлос Гарсия Гранда в ходе встречи с журналистами российских СМИ, освещающих 42-ю международную туристическую выставку на кубинском острове Кайо-Коко, добавив, что, как ожидается, с июня на Кубу откроются новые рейсы из РФ.
По словам Гарсия Гранда, предпринимаются усилия по расширению возможностей для вылета из России на карибский остров, в том числе из Санкт-Петербурга, а не только из Москвы. Министр добавил, что, как ожидается, с июня к туристической деятельности подключится российский оператор Anex Tours, который будет летать на Кубу авиакомпанией Azur Air. Ожидаются рейсы в Варадеро и Кайо-Коко.
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"Мы не хотим, чтобы российские туристы рассматривали Кубу лишь как место, где есть солнце и пляжи. Кубинская культура может стать наиболее привлекательным мотивом, но она должна развиваться, поскольку для того, чтобы думать о больших объемах (посетителей), те, кто разрабатывают продукцию на Кубе, не могут ограничиваться лишь солнцем и пляжами, а должны искать другие сегменты рынка, такие как кино, музыка, балет, но также это может быть и спорт, и культура потребления сигар и рома", - заявил РИА Новости глава минтуризма.
В ходе встречи Гарсия Гранда подчеркнул, что у российского туристического рынка дела идут неплохо благодаря туроператорам, работающим в этой сфере, и теперь он занимает третье место, которого достиг в 2023 году. Министр добавил, что в 2024 году ожидается, что показатели туризма из России установят новый рекорд, превысив 200 тысяч посетителей.
Он отметил, что кубинская сторона пытается стимулировать инвестиции российских туристических компаний на Кубу. Ведется работа по двум направлениям: с правительством для развития инфраструктуры и с частным сектором, для чего были подписаны документы с целью создания условий, необходимых для российских бизнесменов.
По поводу инвестиций российских предпринимателей на Кубу министр заявил, что страна "открыта для всех", предложив при этом, чтобы они могли вкладываться в туристический сектор, а также сектор недвижимости, связанный с полями для гольфа. Глава минтуризма объяснил, что кубинские законы разрешают строительство недвижимости, которая может быть приобретена иностранцами, что в будущем может оказаться очень привлекательным.
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