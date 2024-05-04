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Китай готов углублять прагматическое сотрудничество с исламскими странами - РИА Новости, 04.05.2024
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13:26 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/kitay-1943835522.html
Китай готов углублять прагматическое сотрудничество с исламскими странами
Китай готов углублять прагматическое сотрудничество с исламскими странами - РИА Новости, 04.05.2024
Китай готов углублять прагматическое сотрудничество с исламскими странами
Китай готов укреплять политическое взаимодоверие и углублять прагматическое сотрудничество с исламскими странами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T13:26
2024-05-04T13:26
в мире
китай
си цзиньпин
организация исламского сотрудничества
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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Китай готов укреплять политическое взаимодоверие и углублять прагматическое сотрудничество с исламскими странами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Китай готов продолжать сотрудничество с исламскими странами в целях сохранения традиционной дружбы, укрепления политического взаимодоверия, углубления прагматического сотрудничества, расширения гуманитарных обменов", - написал Си Цзиньпин в обращении к 15-му саммиту Организации исламского сотрудничества. Текст обращения приводит Центральное телевидение Китая. Китайский лидер отметил, что в последние годы Китай и исламские страны поддерживали друг друга в вопросах, затрагивающих коренные интересы и серьезные озабоченности друг друга, достигли плодотворных результатов в прагматичном сотрудничестве и постоянно улучшали дружественные отношения, создавая образец сотрудничества Юг-Юг.
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в мире, китай, си цзиньпин, организация исламского сотрудничества
В мире, Китай, Си Цзиньпин, Организация исламского сотрудничества
Китай готов углублять прагматическое сотрудничество с исламскими странами

Си Цзиньпин: Китай готов укреплять взаимодоверие с исламскими странами

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Китай готов укреплять политическое взаимодоверие и углублять прагматическое сотрудничество с исламскими странами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Китай готов продолжать сотрудничество с исламскими странами в целях сохранения традиционной дружбы, укрепления политического взаимодоверия, углубления прагматического сотрудничества, расширения гуманитарных обменов", - написал Си Цзиньпин в обращении к 15-му саммиту Организации исламского сотрудничества. Текст обращения приводит Центральное телевидение Китая.
Китайский лидер отметил, что в последние годы Китай и исламские страны поддерживали друг друга в вопросах, затрагивающих коренные интересы и серьезные озабоченности друг друга, достигли плодотворных результатов в прагматичном сотрудничестве и постоянно улучшали дружественные отношения, создавая образец сотрудничества Юг-Юг.
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
СМИ: Китай отказался от важных переговоров с США
2 мая, 11:00
 
В миреКитайСи ЦзиньпинОрганизация исламского сотрудничества
 
 
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