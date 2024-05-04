https://ria.ru/20240504/kitay-1943835522.html
Китай готов углублять прагматическое сотрудничество с исламскими странами
Китай готов углублять прагматическое сотрудничество с исламскими странами - РИА Новости, 04.05.2024
Китай готов углублять прагматическое сотрудничество с исламскими странами
Китай готов укреплять политическое взаимодоверие и углублять прагматическое сотрудничество с исламскими странами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T13:26
2024-05-04T13:26
2024-05-04T13:26
в мире
китай
си цзиньпин
организация исламского сотрудничества
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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Китай готов укреплять политическое взаимодоверие и углублять прагматическое сотрудничество с исламскими странами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Китай готов продолжать сотрудничество с исламскими странами в целях сохранения традиционной дружбы, укрепления политического взаимодоверия, углубления прагматического сотрудничества, расширения гуманитарных обменов", - написал Си Цзиньпин в обращении к 15-му саммиту Организации исламского сотрудничества. Текст обращения приводит Центральное телевидение Китая. Китайский лидер отметил, что в последние годы Китай и исламские страны поддерживали друг друга в вопросах, затрагивающих коренные интересы и серьезные озабоченности друг друга, достигли плодотворных результатов в прагматичном сотрудничестве и постоянно улучшали дружественные отношения, создавая образец сотрудничества Юг-Юг.
https://ria.ru/20240502/kitay-1943425395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, си цзиньпин, организация исламского сотрудничества
В мире, Китай, Си Цзиньпин, Организация исламского сотрудничества
Китай готов углублять прагматическое сотрудничество с исламскими странами
Си Цзиньпин: Китай готов укреплять взаимодоверие с исламскими странами