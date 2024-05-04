https://ria.ru/20240504/kitay-1943835522.html

Китай готов углублять прагматическое сотрудничество с исламскими странами

Китай готов углублять прагматическое сотрудничество с исламскими странами - РИА Новости, 04.05.2024

Китай готов углублять прагматическое сотрудничество с исламскими странами

Китай готов укреплять политическое взаимодоверие и углублять прагматическое сотрудничество с исламскими странами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T13:26

2024-05-04T13:26

2024-05-04T13:26

в мире

китай

си цзиньпин

организация исламского сотрудничества

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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Китай готов укреплять политическое взаимодоверие и углублять прагматическое сотрудничество с исламскими странами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Китай готов продолжать сотрудничество с исламскими странами в целях сохранения традиционной дружбы, укрепления политического взаимодоверия, углубления прагматического сотрудничества, расширения гуманитарных обменов", - написал Си Цзиньпин в обращении к 15-му саммиту Организации исламского сотрудничества. Текст обращения приводит Центральное телевидение Китая. Китайский лидер отметил, что в последние годы Китай и исламские страны поддерживали друг друга в вопросах, затрагивающих коренные интересы и серьезные озабоченности друг друга, достигли плодотворных результатов в прагматичном сотрудничестве и постоянно улучшали дружественные отношения, создавая образец сотрудничества Юг-Юг.

https://ria.ru/20240502/kitay-1943425395.html

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, си цзиньпин, организация исламского сотрудничества