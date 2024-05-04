https://ria.ru/20240504/kharkov-1943787960.html
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.05.2024
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Харькове и Павлограде Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, передают украинские СМИ. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T01:06
2024-05-04T01:06
2024-05-04T01:39
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове и Павлограде Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, передают украинские СМИ."Взрыв в Харькове", — сообщается в Telegram-канале "Общественного".Через несколько минут телеканал информировал о повторном взрыве.В свою очередь "24 канал" сообщил о взрыве в Павлограде.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240503/podpole-1943681005.html
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в мире, харьков, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф
В мире, Харьков, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в Харькове на фоне тревоги прогремели взрывы