https://ria.ru/20240504/kharkov-1943787960.html

В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.05.2024

В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в Харькове и Павлограде Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, передают украинские СМИ. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T01:06

2024-05-04T01:06

2024-05-04T01:39

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днепропетровская область

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вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове и Павлограде Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, передают украинские СМИ."Взрыв в Харькове", — сообщается в Telegram-канале "Общественного".Через несколько минут телеканал информировал о повторном взрыве.В свою очередь "24 канал" сообщил о взрыве в Павлограде.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240503/podpole-1943681005.html

https://ria.ru/20240405/kharkov-1937930662.html

харьков

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в мире, харьков, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф