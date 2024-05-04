Рейтинг@Mail.ru
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:06 04.05.2024 (обновлено: 01:39 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/kharkov-1943787960.html
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.05.2024
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Харькове и Павлограде Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, передают украинские СМИ. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T01:06
2024-05-04T01:39
в мире
харьков
днепропетровская область
украина
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_0:266:2831:1858_1920x0_80_0_0_bb515b34c43fa950bcacd6c8f3d2530b.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове и Павлограде Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, передают украинские СМИ.&quot;Взрыв в Харькове&quot;, — сообщается в Telegram-канале &quot;Общественного&quot;.Через несколько минут телеканал информировал о повторном взрыве.В свою очередь "24 канал" сообщил о взрыве в Павлограде.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240503/podpole-1943681005.html
https://ria.ru/20240405/kharkov-1937930662.html
харьков
днепропетровская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_cb899cf7e4619708118465d6895da41e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф
В мире, Харьков, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Общественное": в Харькове на фоне тревоги прогремели взрывы

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове и Павлограде Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, передают украинские СМИ.
«

"Взрыв в Харькове", — сообщается в Telegram-канале "Общественного".

Украинские пожарные на месте взрыва - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Подполье сообщило об ударах в районе железнодорожного вокзала под Харьковом
Вчера, 13:58
Через несколько минут телеканал информировал о повторном взрыве.
В свою очередь "24 канал" сообщил о взрыве в Павлограде.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Харьков - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
В Харькове прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ
5 апреля, 00:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала