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Назван самый дорогой тур из России на майские праздники - РИА Новости, 04.05.2024
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Туризм
 
10:20 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/kemer-1943816790.html
Назван самый дорогой тур из России на майские праздники
Назван самый дорогой тур из России на майские праздники - РИА Новости, 04.05.2024
Назван самый дорогой тур из России на майские праздники
Поездка в Кемер за 1,3 миллиона рублей стала самым дорогим туром из России на майские праздники, за эти деньги трое взрослых и двое детей проведут восемь ночей... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T10:20
2024-05-04T10:20
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Поездка в Кемер за 1,3 миллиона рублей стала самым дорогим туром из России на майские праздники, за эти деньги трое взрослых и двое детей проведут восемь ночей в пятизвездочном отеле "все включено", полетят они из Москвы, рассказали РИА Новости аналитики интернет-магазина туров Travelata.ru на основе собственных данных. "Самым дорогим туром на майские праздники стала поездка в турецкий Кемер. Там трое взрослых и двое детей проведут восемь ночей в 5-звездочном отеле с системой питания "все включено". Все туристы поедут в Турцию из Москвы. Путешествие обошлось в 1 308 811 рублей", - говорится в исследовании. Отмечается, что в прошлом году самым дорогим туром в мае была поездка из Хабаровска в Таиланд на остров Пхукет. Так, трое взрослых с двумя детьми провели время в премиум-отеле, но только с завтраками, и за 13 ночей заплатили 811 тысяч рублей. По подсчетам специалистов, на эти майские праздники наиболее бюджетным стал тур в Абхазию (Новый Афон) из Москвы: один человек проведет четыре ночи в отеле без звезд и питания за 24,6 тысячи рублей. При этом в предыдущие такие праздники наиболее бюджетным было путешествие из Москвы в Санкт-Петербург. Две ночи в четырехзвездочном отеле с завтраками обошлись одному туристу в 15,5 тысячи рублей. В целом самыми популярными зарубежными направлениями на майские праздники в 2024 году стали Турция и Египет, а спрос на поездки в этот период вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.
https://ria.ru/20240415/puteshestviya-1939663261.html
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новости - туризм, москва, кемер, турция, россия
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Кемер, Турция, Россия
Назван самый дорогой тур из России на майские праздники

Поездка в Кемер за 1,3 миллиона рублей стала самым дорогим туром на майские

CC BY-SA 4.0 / Exelentz / Ликийская тропа около ОлюденизаЛикийская тропа около Олюдениза
Ликийская тропа около Олюдениза - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
CC BY-SA 4.0 / Exelentz / Ликийская тропа около Олюдениза
Ликийская тропа около Олюдениза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Поездка в Кемер за 1,3 миллиона рублей стала самым дорогим туром из России на майские праздники, за эти деньги трое взрослых и двое детей проведут восемь ночей в пятизвездочном отеле "все включено", полетят они из Москвы, рассказали РИА Новости аналитики интернет-магазина туров Travelata.ru на основе собственных данных.
"Самым дорогим туром на майские праздники стала поездка в турецкий Кемер. Там трое взрослых и двое детей проведут восемь ночей в 5-звездочном отеле с системой питания "все включено". Все туристы поедут в Турцию из Москвы. Путешествие обошлось в 1 308 811 рублей", - говорится в исследовании.
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Отмечается, что в прошлом году самым дорогим туром в мае была поездка из Хабаровска в Таиланд на остров Пхукет. Так, трое взрослых с двумя детьми провели время в премиум-отеле, но только с завтраками, и за 13 ночей заплатили 811 тысяч рублей.
По подсчетам специалистов, на эти майские праздники наиболее бюджетным стал тур в Абхазию (Новый Афон) из Москвы: один человек проведет четыре ночи в отеле без звезд и питания за 24,6 тысячи рублей. При этом в предыдущие такие праздники наиболее бюджетным было путешествие из Москвы в Санкт-Петербург. Две ночи в четырехзвездочном отеле с завтраками обошлись одному туристу в 15,5 тысячи рублей.
В целом самыми популярными зарубежными направлениями на майские праздники в 2024 году стали Турция и Египет, а спрос на поездки в этот период вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.
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