В Петербурге машина каршеринга с тремя мигрантами упала в котлован
В Петербурге машина каршеринга с тремя мигрантами упала в котлован
© Дорожный инспектор/VkontakteДТП с участием каршеринга на Московском шоссе в Санкт-Петербурге. 4 мая 2024
© Дорожный инспектор/Vkontakte
ДТП с участием каршеринга на Московском шоссе в Санкт-Петербурге. 4 мая 2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Каршеринговый автомобиль с тремя мигрантами упал в котлован на Московском шоссе в Санкт-Петербурге во время преследования его инспекторами ДПС, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по городу и Ленобласти.
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"Четвертого мая в 4:05 в полицию поступило сообщение о том, что возле дома 44, корпус 9, по Московскому шоссе в строительный котлован упал автомобиль", — уточнили в ведомстве.
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На месте происшествия полицейские выяснили, что сотрудники ДПС преследовали автомобиль каршеринга Volkswagen Polo за неподчинение требованию об остановке.
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"Превысив скорость, водитель автомобиля не справился с управлением, сбил строительное ограждение и упал в котлован. В автомобиле находились трое граждан одного из государств ближнего зарубежья", — добавили в МВД.
В результате двое пассажиров автомобиля получили травмы, их госпитализировали. Водитель не пострадал.
Полиция Петербурга проводит проверку обстоятельств произошедшего.
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