https://ria.ru/20240504/karshering-1943865713.html

В Петербурге машина каршеринга с тремя мигрантами упала в котлован

В Петербурге машина каршеринга с тремя мигрантами упала в котлован - РИА Новости, 04.05.2024

В Петербурге машина каршеринга с тремя мигрантами упала в котлован

Каршеринговый автомобиль с тремя мигрантами упал в котлован на Московском шоссе в Санкт-Петербурге во время преследования его инспекторами ДПС, сообщила... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T16:49

2024-05-04T16:49

2024-05-04T17:22

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Каршеринговый автомобиль с тремя мигрантами упал в котлован на Московском шоссе в Санкт-Петербурге во время преследования его инспекторами ДПС, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по городу и Ленобласти. "Четвертого мая в 4:05 в полицию поступило сообщение о том, что возле дома 44, корпус 9, по Московскому шоссе в строительный котлован упал автомобиль", — уточнили в ведомстве.На месте происшествия полицейские выяснили, что сотрудники ДПС преследовали автомобиль каршеринга Volkswagen Polo за неподчинение требованию об остановке. "Превысив скорость, водитель автомобиля не справился с управлением, сбил строительное ограждение и упал в котлован. В автомобиле находились трое граждан одного из государств ближнего зарубежья", — добавили в МВД.В результате двое пассажиров автомобиля получили травмы, их госпитализировали. Водитель не пострадал. Полиция Петербурга проводит проверку обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240429/dtp-1943085303.html

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санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург