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В Петербурге машина каршеринга с тремя мигрантами упала в котлован - РИА Новости, 04.05.2024
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16:49 04.05.2024 (обновлено: 17:22 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/karshering-1943865713.html
В Петербурге машина каршеринга с тремя мигрантами упала в котлован
В Петербурге машина каршеринга с тремя мигрантами упала в котлован - РИА Новости, 04.05.2024
В Петербурге машина каршеринга с тремя мигрантами упала в котлован
Каршеринговый автомобиль с тремя мигрантами упал в котлован на Московском шоссе в Санкт-Петербурге во время преследования его инспекторами ДПС, сообщила... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T16:49
2024-05-04T17:22
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Каршеринговый автомобиль с тремя мигрантами упал в котлован на Московском шоссе в Санкт-Петербурге во время преследования его инспекторами ДПС, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по городу и Ленобласти. &quot;Четвертого мая в 4:05 в полицию поступило сообщение о том, что возле дома 44, корпус 9, по Московскому шоссе в строительный котлован упал автомобиль&quot;, — уточнили в ведомстве.На месте происшествия полицейские выяснили, что сотрудники ДПС преследовали автомобиль каршеринга Volkswagen Polo за неподчинение требованию об остановке. &quot;Превысив скорость, водитель автомобиля не справился с управлением, сбил строительное ограждение и упал в котлован. В автомобиле находились трое граждан одного из государств ближнего зарубежья&quot;, — добавили в МВД.В результате двое пассажиров автомобиля получили травмы, их госпитализировали. Водитель не пострадал. Полиция Петербурга проводит проверку обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240429/dtp-1943085303.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге машина каршеринга с тремя мигрантами упала в котлован

В Петербурге машина каршеринга с тремя мигрантами упала в котлован

© Дорожный инспектор/VkontakteДТП с участием каршеринга на Московском шоссе в Санкт-Петербурге. 4 мая 2024
ДТП с участием каршеринга на Московском шоссе в Санкт-Петербурге. 4 мая 2024
© Дорожный инспектор/Vkontakte
ДТП с участием каршеринга на Московском шоссе в Санкт-Петербурге. 4 мая 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Каршеринговый автомобиль с тремя мигрантами упал в котлован на Московском шоссе в Санкт-Петербурге во время преследования его инспекторами ДПС, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по городу и Ленобласти.
«

"Четвертого мая в 4:05 в полицию поступило сообщение о том, что возле дома 44, корпус 9, по Московскому шоссе в строительный котлован упал автомобиль", — уточнили в ведомстве.

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На месте происшествия полицейские выяснили, что сотрудники ДПС преследовали автомобиль каршеринга Volkswagen Polo за неподчинение требованию об остановке.
«

"Превысив скорость, водитель автомобиля не справился с управлением, сбил строительное ограждение и упал в котлован. В автомобиле находились трое граждан одного из государств ближнего зарубежья", — добавили в МВД.

В результате двое пассажиров автомобиля получили травмы, их госпитализировали. Водитель не пострадал.
Полиция Петербурга проводит проверку обстоятельств произошедшего.
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