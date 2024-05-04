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Совет Госдумы обсудит подготовку к утверждению кандидатур вице-премьеров - РИА Новости, 04.05.2024
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10:47 04.05.2024 (обновлено: 11:40 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/gosduma-1943819264.html
Совет Госдумы обсудит подготовку к утверждению кандидатур вице-премьеров
Совет Госдумы обсудит подготовку к утверждению кандидатур вице-премьеров - РИА Новости, 04.05.2024
Совет Госдумы обсудит подготовку к утверждению кандидатур вице-премьеров
Совет Госдумы в понедельник рассмотрит вопрос о подготовке к процедуре утверждения кандидатур премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров, следует... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T10:47
2024-05-04T11:40
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Совет Госдумы в понедельник рассмотрит вопрос о подготовке к процедуре утверждения кандидатур премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров, следует из повестки заседания совета, которая доступна в думской электронной базе.&quot;О подготовке к утверждению Государственной думой кандидатур заместителей председателя правительства Российской Федерации и федеральных министров&quot;, — сказано в документе.Также отмечается, что комитету ГД по контролю могут поручить подготовить и внести на рассмотрение Совета Государственной думы предложения по процедуре рассмотрения вопроса об утверждении кандидатуры премьер-министра, а также процедуре рассмотрения на заседании Госдумы вопросов об утверждении кандидатур вице-премьеров и федеральных министров.В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров. Согласно новым нормам Конституции, утверждать председателя правительства, его заместителей и министров будет Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначит после консультаций с Советом Федерации.
https://ria.ru/20240417/inauguratsiya-1940560309.html
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политика, госдума рф, россия
Политика, Госдума РФ, Россия
Совет Госдумы обсудит подготовку к утверждению кандидатур вице-премьеров

Совет ГД обсудит подготовку к утверждению кандидатур вице-премьеров и министров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Совет Госдумы в понедельник рассмотрит вопрос о подготовке к процедуре утверждения кандидатур премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров, следует из повестки заседания совета, которая доступна в думской электронной базе.
«

"О подготовке к утверждению Государственной думой кандидатур заместителей председателя правительства Российской Федерации и федеральных министров", — сказано в документе.

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Также отмечается, что комитету ГД по контролю могут поручить подготовить и внести на рассмотрение Совета Государственной думы предложения по процедуре рассмотрения вопроса об утверждении кандидатуры премьер-министра, а также процедуре рассмотрения на заседании Госдумы вопросов об утверждении кандидатур вице-премьеров и федеральных министров.
В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров.
Согласно новым нормам Конституции, утверждать председателя правительства, его заместителей и министров будет Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначит после консультаций с Советом Федерации.
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