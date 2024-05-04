https://ria.ru/20240504/gosduma-1943819264.html

Совет Госдумы обсудит подготовку к утверждению кандидатур вице-премьеров

Совет Госдумы обсудит подготовку к утверждению кандидатур вице-премьеров - РИА Новости, 04.05.2024

Совет Госдумы обсудит подготовку к утверждению кандидатур вице-премьеров

Совет Госдумы в понедельник рассмотрит вопрос о подготовке к процедуре утверждения кандидатур премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров, следует... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T10:47

2024-05-04T10:47

2024-05-04T11:40

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госдума рф

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Совет Госдумы в понедельник рассмотрит вопрос о подготовке к процедуре утверждения кандидатур премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров, следует из повестки заседания совета, которая доступна в думской электронной базе."О подготовке к утверждению Государственной думой кандидатур заместителей председателя правительства Российской Федерации и федеральных министров", — сказано в документе.Также отмечается, что комитету ГД по контролю могут поручить подготовить и внести на рассмотрение Совета Государственной думы предложения по процедуре рассмотрения вопроса об утверждении кандидатуры премьер-министра, а также процедуре рассмотрения на заседании Госдумы вопросов об утверждении кандидатур вице-премьеров и федеральных министров.В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров. Согласно новым нормам Конституции, утверждать председателя правительства, его заместителей и министров будет Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначит после консультаций с Советом Федерации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, госдума рф, россия