Совет Госдумы обсудит подготовку к утверждению кандидатур вице-премьеров
Совет ГД обсудит подготовку к утверждению кандидатур вице-премьеров и министров
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Совет Госдумы в понедельник рассмотрит вопрос о подготовке к процедуре утверждения кандидатур премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров, следует из повестки заседания совета, которая доступна в думской электронной базе.
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"О подготовке к утверждению Государственной думой кандидатур заместителей председателя правительства Российской Федерации и федеральных министров", — сказано в документе.
Также отмечается, что комитету ГД по контролю могут поручить подготовить и внести на рассмотрение Совета Государственной думы предложения по процедуре рассмотрения вопроса об утверждении кандидатуры премьер-министра, а также процедуре рассмотрения на заседании Госдумы вопросов об утверждении кандидатур вице-премьеров и федеральных министров.
В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров.
Согласно новым нормам Конституции, утверждать председателя правительства, его заместителей и министров будет Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначит после консультаций с Советом Федерации.