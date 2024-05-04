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Погибший в СВО офицер со Ставрополья получил звание Героя России - РИА Новости, 05.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:46 04.05.2024 (обновлено: 02:07 05.05.2024)
https://ria.ru/20240504/geroy-1943909913.html
Погибший в СВО офицер со Ставрополья получил звание Героя России
Погибший в СВО офицер со Ставрополья получил звание Героя России - РИА Новости, 05.05.2024
Погибший в СВО офицер со Ставрополья получил звание Героя России
Военнослужащий со Ставрополья старший лейтенант Михаил Васильев, в день своей гибели в зоне СВО спасший 13 сослуживцев, посмертно получил звание Героя России,... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-04T23:46
2024-05-05T02:07
специальная военная операция на украине
россия
ставропольский край
каспийск
михаил васильев
сергей меликов
каспийская флотилия
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МАХАЧКАЛА, 4 мая - РИА Новости. Военнослужащий со Ставрополья старший лейтенант Михаил Васильев, в день своей гибели в зоне СВО спасший 13 сослуживцев, посмертно получил звание Героя России, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.Глава республики отметил, что жизнь Васильева, несмотря на то, что он был уроженцем Ставрополья, была тесно связана с Дагестаном, ставшим для него вторым домом.&quot;За участие в тяжелых боях старший лейтенант еще при жизни был представлен к званию Героя России. Однако получил его посмертно&quot;, — написал Меликов.Васильев – выпускник Рязанского училища ВДВ. Служил в 177-м отдельном полку морской пехоты Каспийской флотилии, командовал десантно-штурмовой ротой.Как отметил Меликов, несмотря на молодость, Васильев несколько раз отличился в зоне спецоперации на Украине. Роту, которой он командовал, лейтенант считал второй семьей.&quot;В день своей гибели Михаил спас 13 сослуживцев, до последнего вдоха он был предан своему выбору — защищать Родину&quot;, — рассказал глава Дагестана.Пресс-служба администрации города Каспийска сообщает, что за время военной службы и участия в спецоперации Васильев был удостоен трех орденов Мужества, медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и "За отвагу".
https://ria.ru/20240504/zhena-1943903664.html
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россия, ставропольский край, каспийск, михаил васильев, сергей меликов, каспийская флотилия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ставропольский край, Каспийск, Михаил Васильев, Сергей Меликов, Каспийская флотилия
Погибший в СВО офицер со Ставрополья получил звание Героя России

Погибший в СВО офицер Михаил Васильев посмертно получил звание Героя России

© РИА Новости / Алексей Никольский Золотая медаль "Герой России"
 Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Золотая медаль "Герой России". Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 4 мая - РИА Новости. Военнослужащий со Ставрополья старший лейтенант Михаил Васильев, в день своей гибели в зоне СВО спасший 13 сослуживцев, посмертно получил звание Героя России, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
Глава республики отметил, что жизнь Васильева, несмотря на то, что он был уроженцем Ставрополья, была тесно связана с Дагестаном, ставшим для него вторым домом.
«

"За участие в тяжелых боях старший лейтенант еще при жизни был представлен к званию Героя России. Однако получил его посмертно", — написал Меликов.

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Васильев – выпускник Рязанского училища ВДВ. Служил в 177-м отдельном полку морской пехоты Каспийской флотилии, командовал десантно-штурмовой ротой.
Как отметил Меликов, несмотря на молодость, Васильев несколько раз отличился в зоне спецоперации на Украине. Роту, которой он командовал, лейтенант считал второй семьей.
«

"В день своей гибели Михаил спас 13 сослуживцев, до последнего вдоха он был предан своему выбору — защищать Родину", — рассказал глава Дагестана.

Пресс-служба администрации города Каспийска сообщает, что за время военной службы и участия в спецоперации Васильев был удостоен трех орденов Мужества, медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и "За отвагу".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтавропольский крайКаспийскМихаил ВасильевСергей МеликовКаспийская флотилия
 
 
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