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В Сети обсуждают загадочное сообщение Бишимбаеву в день гибели его супруги - РИА Новости, 04.05.2024
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09:07 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/fraza-1943746862.html
В Сети обсуждают загадочное сообщение Бишимбаеву в день гибели его супруги
В Сети обсуждают загадочное сообщение Бишимбаеву в день гибели его супруги - РИА Новости, 04.05.2024
В Сети обсуждают загадочное сообщение Бишимбаеву в день гибели его супруги
Пользователи соцсетей обсуждают сообщение, которое блогер Гульнара Насырбекова написала экс-министру экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву в день гибели его... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T09:07
2024-05-04T09:07
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казахстан
астана
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Пользователи соцсетей обсуждают сообщение, которое блогер Гульнара Насырбекова написала экс-министру экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву в день гибели его гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Бишимбаева обвиняют в гибели жены. Судебное заседание, которое длится больше месяца, вызвало широкий резонанс в Казахстане и за его пределами.Во время заседания судья Айжан Кульбаева зачитала переписку бывшего чиновника с блогером Гульнарой Насырбековой. Накануне смерти Нукеновой они договорились увидеться."Кстати, ты пахнешь розами", — писала фигурантка уже после смерти Салтанат.В комментариях под роликами о деле Нукеновой, пользователи стали спорить о смысле сообщения. Так, по одной из версии, речь идет о кодовой фразе.Согласно Кембриджскому словарю, это идиома, которую используют, чтобы оправдать кого-либо. Дословно ее значение такое: "Заставить поверить в вашу честность после сложной, неприятной ситуации, которая могла выставить вас плохим или нечестным".На суде блогер Насырбекова уверяла, что "перепутала контакты и отправила этот текст по ошибке".Тело Салтанат Нукеновой, гражданской супруги Бишимбаева, нашли 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, муж убивал ее восемь часов. Сам подсудимый вместе с адвокатами заявил, что девушка спровоцировала конфликт, а он ее только толкнул. Позже выяснилось, что экс-министр записал издевательства над Нукеновой на телефон. Из видео следует, что он истязал ее, обвиняя в изменах.Главного фигуранта Куандыка Бишимбаева судят по двум статьям: "Убийство с особой жестокостью" и "Истязание". Судебное следствие уже завершилось и стороны перешли к прениям. Бишимбаев признал вину, но лишь в нанесении побоев, а не в умышленном убийстве с особой жестокостью.
https://ria.ru/20240503/roditeli-1943725218.html
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в мире, казахстан, астана, куандык бишимбаев
В мире, Казахстан, Астана, Куандык Бишимбаев

В Сети обсуждают загадочное сообщение Бишимбаеву в день гибели его супруги

© YouTube-канал Верховного суда республики КазахстанКуандык Бишимбаев во время судебного заседания
Куандык Бишимбаев во время судебного заседания
© YouTube-канал Верховного суда республики Казахстан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Пользователи соцсетей обсуждают сообщение, которое блогер Гульнара Насырбекова написала экс-министру экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву в день гибели его гражданской супруги Салтанат Нукеновой.
Бишимбаева обвиняют в гибели жены. Судебное заседание, которое длится больше месяца, вызвало широкий резонанс в Казахстане и за его пределами.
© Верховный суд КазахстанаКадр записи камеры видеонаблюдения: Бишимбаев избивает супругу
Кадр записи камеры видеонаблюдения
© Верховный суд Казахстана
Кадр записи камеры видеонаблюдения: Бишимбаев избивает супругу
Во время заседания судья Айжан Кульбаева зачитала переписку бывшего чиновника с блогером Гульнарой Насырбековой. Накануне смерти Нукеновой они договорились увидеться.
"Кстати, ты пахнешь розами", — писала фигурантка уже после смерти Салтанат.
В комментариях под роликами о деле Нукеновой, пользователи стали спорить о смысле сообщения. Так, по одной из версии, речь идет о кодовой фразе.
Согласно Кембриджскому словарю, это идиома, которую используют, чтобы оправдать кого-либо. Дословно ее значение такое: "Заставить поверить в вашу честность после сложной, неприятной ситуации, которая могла выставить вас плохим или нечестным".
Экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Родители Бишимбаева высказались в адрес Салтанат Нукеновой
3 мая, 16:42
На суде блогер Насырбекова уверяла, что "перепутала контакты и отправила этот текст по ошибке".
Тело Салтанат Нукеновой, гражданской супруги Бишимбаева, нашли 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, муж убивал ее восемь часов. Сам подсудимый вместе с адвокатами заявил, что девушка спровоцировала конфликт, а он ее только толкнул. Позже выяснилось, что экс-министр записал издевательства над Нукеновой на телефон. Из видео следует, что он истязал ее, обвиняя в изменах.
Главного фигуранта Куандыка Бишимбаева судят по двум статьям: "Убийство с особой жестокостью" и "Истязание". Судебное следствие уже завершилось и стороны перешли к прениям. Бишимбаев признал вину, но лишь в нанесении побоев, а не в умышленном убийстве с особой жестокостью.
Куандык Бишимбаев в суде - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
"Бишимбаев попался на мелочи". Новые подробности в деле Салтанат Нукеновой
29 апреля, 08:00
 
В миреКазахстанАстанаКуандык Бишимбаев
 
 
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