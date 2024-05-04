https://ria.ru/20240504/fraza-1943746862.html

В Сети обсуждают загадочное сообщение Бишимбаеву в день гибели его супруги

В Сети обсуждают загадочное сообщение Бишимбаеву в день гибели его супруги - РИА Новости, 04.05.2024

В Сети обсуждают загадочное сообщение Бишимбаеву в день гибели его супруги

Пользователи соцсетей обсуждают сообщение, которое блогер Гульнара Насырбекова написала экс-министру экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву в день гибели его... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T09:07

2024-05-04T09:07

2024-05-04T09:07

в мире

казахстан

астана

куандык бишимбаев

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Пользователи соцсетей обсуждают сообщение, которое блогер Гульнара Насырбекова написала экс-министру экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву в день гибели его гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Бишимбаева обвиняют в гибели жены. Судебное заседание, которое длится больше месяца, вызвало широкий резонанс в Казахстане и за его пределами.Во время заседания судья Айжан Кульбаева зачитала переписку бывшего чиновника с блогером Гульнарой Насырбековой. Накануне смерти Нукеновой они договорились увидеться."Кстати, ты пахнешь розами", — писала фигурантка уже после смерти Салтанат.В комментариях под роликами о деле Нукеновой, пользователи стали спорить о смысле сообщения. Так, по одной из версии, речь идет о кодовой фразе.Согласно Кембриджскому словарю, это идиома, которую используют, чтобы оправдать кого-либо. Дословно ее значение такое: "Заставить поверить в вашу честность после сложной, неприятной ситуации, которая могла выставить вас плохим или нечестным".На суде блогер Насырбекова уверяла, что "перепутала контакты и отправила этот текст по ошибке".Тело Салтанат Нукеновой, гражданской супруги Бишимбаева, нашли 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, муж убивал ее восемь часов. Сам подсудимый вместе с адвокатами заявил, что девушка спровоцировала конфликт, а он ее только толкнул. Позже выяснилось, что экс-министр записал издевательства над Нукеновой на телефон. Из видео следует, что он истязал ее, обвиняя в изменах.Главного фигуранта Куандыка Бишимбаева судят по двум статьям: "Убийство с особой жестокостью" и "Истязание". Судебное следствие уже завершилось и стороны перешли к прениям. Бишимбаев признал вину, но лишь в нанесении побоев, а не в умышленном убийстве с особой жестокостью.

https://ria.ru/20240503/roditeli-1943725218.html

https://ria.ru/20240429/bishimbaev-1942817762.html

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в мире, казахстан, астана, куандык бишимбаев