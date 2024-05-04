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Джонсон выразил благодарность за то, что ему не дали проголосовать - РИА Новости, 04.05.2024
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15:17 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/dzhonson-1943850224.html
Джонсон выразил благодарность за то, что ему не дали проголосовать
Джонсон выразил благодарность за то, что ему не дали проголосовать - РИА Новости, 04.05.2024
Джонсон выразил благодарность за то, что ему не дали проголосовать
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей еженедельной колонке Daily Mail выразил благодарность за то, что ему не дали проголосовать на... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T15:17
2024-05-04T15:17
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей еженедельной колонке Daily Mail выразил благодарность за то, что ему не дали проголосовать на прошедших 2 мая местных выборах без надлежащего удостоверения личности с фотографией. Ранее телеканал Sky News сообщал, что Джонсона с первого раза не допустили к голосованию из-за введенных при его премьерстве в 2022 году законодательных изменений, требующих предъявление на выборах должного удостоверения личности с фотографией. "Я хочу выразить особую благодарность трем жителям деревни, которые в четверг справедливо не пустили меня на избирательный участок, когда я явился туда, не имея ничего, что могло бы подтвердить мою личность, кроме упаковки от журнала "Prospect", на которой были напечатаны мое имя и адрес", - написал политик. По его словам, это вызвало сомнение на лицах сотрудников избирательного участка. "Их лица говорили: "Prospect". Никто здесь такого не читает. Через несколько минут я вернулся с водительскими правами и проголосовал за тори", - пишет Джонсон. В Англии и Уэльсе 2 мая прошли выборы в местные органы власти. Избирателям предстояло проголосовать за состав 107 советов и Лондонской ассамблеи, избрать 11 мэров, включая мэра Лондона, и 37 комиссаров, ответственных за надзор над правоохранителями. В тот же день прошли выборы на место в парламенте от избирательного округа Южный Блэкпул. К моменту начала выборов из 2,6 тысячи оспариваемых мест в местных советах у правящей партии консерваторов было 989 кресел, а у находящихся к ним в оппозиции лейбористов - 973. По итогам подсчета голосов в 103 из 107 советах консерваторы уже уступили 449 места и потеряли большинство в 12 местных советах. Кроме того, консерваторы уступили лейбористам кресло в британском парламенте от избирательного округа Южный Блэкпул. Окончательный результат выборов станет известен 4 мая. Местные выборы СМИ окрестили испытанием для правящей партии консерваторов перед всеобщими выборами в британский парламент. Премьер-министр Риши Сунак до сих пор отказывается назначить дату их проведения, ограничившись словами, что они пройдут во второй половине 2024 года, всеобщие выборы в Великобритании должны состояться не позднее января 2025 года.
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в мире, великобритания, англия, уэльс, риши сунак, борис джонсон
В мире, Великобритания, Англия, Уэльс, Риши Сунак, Борис Джонсон
Джонсон выразил благодарность за то, что ему не дали проголосовать

Джонсон поблагодарил людей, которые не дали ему проголосовать без удостоверения

© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей еженедельной колонке Daily Mail выразил благодарность за то, что ему не дали проголосовать на прошедших 2 мая местных выборах без надлежащего удостоверения личности с фотографией.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что Джонсона с первого раза не допустили к голосованию из-за введенных при его премьерстве в 2022 году законодательных изменений, требующих предъявление на выборах должного удостоверения личности с фотографией.
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"Я хочу выразить особую благодарность трем жителям деревни, которые в четверг справедливо не пустили меня на избирательный участок, когда я явился туда, не имея ничего, что могло бы подтвердить мою личность, кроме упаковки от журнала "Prospect", на которой были напечатаны мое имя и адрес", - написал политик.
По его словам, это вызвало сомнение на лицах сотрудников избирательного участка. "Их лица говорили: "Prospect". Никто здесь такого не читает. Через несколько минут я вернулся с водительскими правами и проголосовал за тори", - пишет Джонсон.
В Англии и Уэльсе 2 мая прошли выборы в местные органы власти. Избирателям предстояло проголосовать за состав 107 советов и Лондонской ассамблеи, избрать 11 мэров, включая мэра Лондона, и 37 комиссаров, ответственных за надзор над правоохранителями. В тот же день прошли выборы на место в парламенте от избирательного округа Южный Блэкпул.
К моменту начала выборов из 2,6 тысячи оспариваемых мест в местных советах у правящей партии консерваторов было 989 кресел, а у находящихся к ним в оппозиции лейбористов - 973. По итогам подсчета голосов в 103 из 107 советах консерваторы уже уступили 449 места и потеряли большинство в 12 местных советах. Кроме того, консерваторы уступили лейбористам кресло в британском парламенте от избирательного округа Южный Блэкпул. Окончательный результат выборов станет известен 4 мая.
Местные выборы СМИ окрестили испытанием для правящей партии консерваторов перед всеобщими выборами в британский парламент. Премьер-министр Риши Сунак до сих пор отказывается назначить дату их проведения, ограничившись словами, что они пройдут во второй половине 2024 года, всеобщие выборы в Великобритании должны состояться не позднее января 2025 года.
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