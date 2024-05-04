https://ria.ru/20240504/dzhonson-1943850224.html

Джонсон выразил благодарность за то, что ему не дали проголосовать

Джонсон выразил благодарность за то, что ему не дали проголосовать - РИА Новости, 04.05.2024

Джонсон выразил благодарность за то, что ему не дали проголосовать

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей еженедельной колонке Daily Mail выразил благодарность за то, что ему не дали проголосовать на... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T15:17

2024-05-04T15:17

2024-05-04T15:17

в мире

великобритания

англия

уэльс

риши сунак

борис джонсон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800950736_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_bdfd947293cd4d41565a937a24c8b21f.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей еженедельной колонке Daily Mail выразил благодарность за то, что ему не дали проголосовать на прошедших 2 мая местных выборах без надлежащего удостоверения личности с фотографией. Ранее телеканал Sky News сообщал, что Джонсона с первого раза не допустили к голосованию из-за введенных при его премьерстве в 2022 году законодательных изменений, требующих предъявление на выборах должного удостоверения личности с фотографией. "Я хочу выразить особую благодарность трем жителям деревни, которые в четверг справедливо не пустили меня на избирательный участок, когда я явился туда, не имея ничего, что могло бы подтвердить мою личность, кроме упаковки от журнала "Prospect", на которой были напечатаны мое имя и адрес", - написал политик. По его словам, это вызвало сомнение на лицах сотрудников избирательного участка. "Их лица говорили: "Prospect". Никто здесь такого не читает. Через несколько минут я вернулся с водительскими правами и проголосовал за тори", - пишет Джонсон. В Англии и Уэльсе 2 мая прошли выборы в местные органы власти. Избирателям предстояло проголосовать за состав 107 советов и Лондонской ассамблеи, избрать 11 мэров, включая мэра Лондона, и 37 комиссаров, ответственных за надзор над правоохранителями. В тот же день прошли выборы на место в парламенте от избирательного округа Южный Блэкпул. К моменту начала выборов из 2,6 тысячи оспариваемых мест в местных советах у правящей партии консерваторов было 989 кресел, а у находящихся к ним в оппозиции лейбористов - 973. По итогам подсчета голосов в 103 из 107 советах консерваторы уже уступили 449 места и потеряли большинство в 12 местных советах. Кроме того, консерваторы уступили лейбористам кресло в британском парламенте от избирательного округа Южный Блэкпул. Окончательный результат выборов станет известен 4 мая. Местные выборы СМИ окрестили испытанием для правящей партии консерваторов перед всеобщими выборами в британский парламент. Премьер-министр Риши Сунак до сих пор отказывается назначить дату их проведения, ограничившись словами, что они пройдут во второй половине 2024 года, всеобщие выборы в Великобритании должны состояться не позднее января 2025 года.

https://ria.ru/20240419/dzhonson-1941141001.html

https://ria.ru/20240221/karlson-1928612098.html

великобритания

англия

уэльс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, англия, уэльс, риши сунак, борис джонсон