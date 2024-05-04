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В Ленинградской области завели дело после повреждения воинского мемориала
В Ленинградской области завели дело после повреждения воинского мемориала - РИА Новости, 04.05.2024
В Ленинградской области завели дело после повреждения воинского мемориала
После повреждения мемориала "Погибшим солдатам" в Кировском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T20:13
2024-05-04T20:13
2024-05-04T20:13
происшествия
ленинградская область
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кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. После повреждения мемориала "Погибшим солдатам" в Кировском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. "Следственным отделом по городу Кировску СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение воинского захоронения, увековечивающего память погибших при защите Отечества)", - говорится в сообщении. По версии следствия, неизвестный на территории мемориала "Погибшим солдатам" в лесном массиве в Кировском районе Ленинградской области, где в братской могиле захоронено 524 человека, повредил один вазон, а другой вазон похитил. Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления личности преступника.
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происшествия, ленинградская область, россия, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области завели дело после повреждения воинского мемориала
СК возбудил дело после повреждения мемориала "Погибшим солдатам" в Ленобласти