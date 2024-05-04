https://ria.ru/20240504/delo-1943893028.html

В Ленинградской области завели дело после повреждения воинского мемориала

В Ленинградской области завели дело после повреждения воинского мемориала - РИА Новости, 04.05.2024

В Ленинградской области завели дело после повреждения воинского мемориала

После повреждения мемориала "Погибшим солдатам" в Кировском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T20:13

2024-05-04T20:13

2024-05-04T20:13

происшествия

ленинградская область

россия

кировский район

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. После повреждения мемориала "Погибшим солдатам" в Кировском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. "Следственным отделом по городу Кировску СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение воинского захоронения, увековечивающего память погибших при защите Отечества)", - говорится в сообщении. По версии следствия, неизвестный на территории мемориала "Погибшим солдатам" в лесном массиве в Кировском районе Ленинградской области, где в братской могиле захоронено 524 человека, повредил один вазон, а другой вазон похитил. Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления личности преступника.

https://ria.ru/20240316/ogon-1933544644.html

ленинградская область

россия

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ленинградская область, россия, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)