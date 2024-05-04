https://ria.ru/20240504/argentina-1943793422.html

В Аргентине ответили на слова испанского министра о Милее и "веществах"

В Аргентине ответили на слова испанского министра о Милее и "веществах" - РИА Новости, 04.05.2024

В Аргентине ответили на слова испанского министра о Милее и "веществах"

Аргентина отвергает "клеветнические и оскорбительные" высказывания министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, ранее назвавшего аргентинского президента Хавьера... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T04:47

2024-05-04T04:47

2024-05-04T06:04

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испанская социалистическая рабочая партия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Аргентина отвергает "клеветнические и оскорбительные" высказывания министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, ранее назвавшего аргентинского президента Хавьера Милея "очень плохим человеком" и предположившего, что он находится под влиянием неких веществ, следует из заявления канцелярии Милея.По данным испанской газеты Mundo, министр транспорта Испании посоветовал молодым людям быть самими собой, добавив, что "есть очень плохие люди, которые, будучи самими собой, достигли вершины". В пример Пуэнте привел Милея и бывшего президента США Дональда Трампа. "Я видел Милея по телевизору и сказал, слушая его, что не знаю, в каком состоянии, до приема или после приема каких веществ он вышел и сказал это", — поделился министр."Канцелярия президента отвергает клеветнические и оскорбительные высказывания министра транспорта... Испании Оскара Пуэнте в адрес Хавьера Милея. У правительства (премьера Испании - ред.) Педро Санчеса есть более важные проблемы, например, обвинения в коррупции, выдвинутые против его жены, из-за которых он даже подумывал об отставке", — говорится в сообщении канцелярии президента Аргентины в соцсети X.В публикации также утверждается, что премьер Испании поставил под угрозу единство страны, заключив пакты с сепаратистами, и "подверг опасности испанских женщин, разрешив нелегальную миграцию тем, кто угрожает их физической неприкосновенности". "Аргентинцы решили изменить модель, которая принесла несчастья и упадок. Ту же самую модель применяет Испанская социалистическая рабочая партия в вашей стране. Мы надеемся, что испанский народ вскоре снова решит жить свободно", — заявили в канцелярии.Ранее Санчес приостанавливал общественную активность, чтобы подумать, хочет ли он оставаться на своем посту, после того как мадридский суд начал расследование в отношении его жены Бегоньи Гомес. Разбирательство было открыто после получения жалобы от организации "Чистые руки", которая, как оказалось, составила ее исключительно по информации СМИ. На фоне этого прокуратура Мадрида обжаловала принятую к рассмотрению жалобу и потребовала прекратить дело. В понедельник в рамках пресс-конференции Санчес заявил, что не покинет свой пост.

https://ria.ru/20240328/kolumbiya-1936290236.html

https://ria.ru/20231120/ministr-1910649595.html

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в мире, испания, аргентина, сша, педро санчес, дональд трамп, испанская социалистическая рабочая партия