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Эксперты МАГАТЭ сообщили о многочисленных выстрелах возле ЗАЭС - РИА Новости, 03.05.2024
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19:01 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/zaes-1943756328.html
Эксперты МАГАТЭ сообщили о многочисленных выстрелах возле ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ сообщили о многочисленных выстрелах возле ЗАЭС - РИА Новости, 03.05.2024
Эксперты МАГАТЭ сообщили о многочисленных выстрелах возле ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что во вторник слышали более 100 выстрелов близ ЗАЭС, предположительно, в ответ на... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T19:01
2024-05-03T19:01
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
магатэ
запорожская аэс
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ВЕНА, 3 мая - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что во вторник слышали более 100 выстрелов близ ЗАЭС, предположительно, в ответ на полеты БПЛА вблизи учебного центра станции, говорится в заявлении МАГАТЭ в пятницу. "Эксперты Международного агентства по атомной энергии сообщили, что во вторник слышали более 100 выстрелов в окрестностях Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине, предположительно, в ответ на полеты беспилотников вблизи учебного центра станции", - говорится в сообщении со ссылкой на гендиректора Агентства Рафаэля Гросси. Кроме того, в МАГАТЭ добавили, что представителям Агентства известно о сообщениях, в которых утверждается, что вблизи шестого энергоблока и учебного центра ЗАЭС развернута тренировочная база для операторов беспилотников и площадки для запуска дронов. "Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС не видели никаких свидетельств запуска беспилотников или наличия пусковых площадок в пределах периметра площадки. Более того, согласно пяти конкретным принципам, любые атаки с территории станции строго запрещены", - прокомментировал Гросси. Отмечается также, что в четверг ЗАЭС проинформировала экспертов МАГАТЭ о том, что военнослужащие РФ вступили в бой с беспилотниками близ учебного центра ЗАЭС, и что никаких разрушений или жертв не было. Эксперты МАГАТЭ не имели возможности подтвердить наличие БПЛА, добавили в агентстве.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html
https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html
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происшествия, россия, магатэ, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Эксперты МАГАТЭ сообщили о многочисленных выстрелах возле ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ сообщили, что слышали более ста выстрелов возле ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 3 мая - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что во вторник слышали более 100 выстрелов близ ЗАЭС, предположительно, в ответ на полеты БПЛА вблизи учебного центра станции, говорится в заявлении МАГАТЭ в пятницу.
"Эксперты Международного агентства по атомной энергии сообщили, что во вторник слышали более 100 выстрелов в окрестностях Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине, предположительно, в ответ на полеты беспилотников вблизи учебного центра станции", - говорится в сообщении со ссылкой на гендиректора Агентства Рафаэля Гросси.
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Кроме того, в МАГАТЭ добавили, что представителям Агентства известно о сообщениях, в которых утверждается, что вблизи шестого энергоблока и учебного центра ЗАЭС развернута тренировочная база для операторов беспилотников и площадки для запуска дронов.
"Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС не видели никаких свидетельств запуска беспилотников или наличия пусковых площадок в пределах периметра площадки. Более того, согласно пяти конкретным принципам, любые атаки с территории станции строго запрещены", - прокомментировал Гросси.
Отмечается также, что в четверг ЗАЭС проинформировала экспертов МАГАТЭ о том, что военнослужащие РФ вступили в бой с беспилотниками близ учебного центра ЗАЭС, и что никаких разрушений или жертв не было. Эксперты МАГАТЭ не имели возможности подтвердить наличие БПЛА, добавили в агентстве.
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ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
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