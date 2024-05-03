Эксперты МАГАТЭ сообщили о многочисленных выстрелах возле ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ сообщили, что слышали более ста выстрелов возле ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 3 мая - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что во вторник слышали более 100 выстрелов близ ЗАЭС, предположительно, в ответ на полеты БПЛА вблизи учебного центра станции, говорится в заявлении МАГАТЭ в пятницу.
"Эксперты Международного агентства по атомной энергии сообщили, что во вторник слышали более 100 выстрелов в окрестностях Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине, предположительно, в ответ на полеты беспилотников вблизи учебного центра станции", - говорится в сообщении со ссылкой на гендиректора Агентства Рафаэля Гросси.
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Кроме того, в МАГАТЭ добавили, что представителям Агентства известно о сообщениях, в которых утверждается, что вблизи шестого энергоблока и учебного центра ЗАЭС развернута тренировочная база для операторов беспилотников и площадки для запуска дронов.
"Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС не видели никаких свидетельств запуска беспилотников или наличия пусковых площадок в пределах периметра площадки. Более того, согласно пяти конкретным принципам, любые атаки с территории станции строго запрещены", - прокомментировал Гросси.
Отмечается также, что в четверг ЗАЭС проинформировала экспертов МАГАТЭ о том, что военнослужащие РФ вступили в бой с беспилотниками близ учебного центра ЗАЭС, и что никаких разрушений или жертв не было. Эксперты МАГАТЭ не имели возможности подтвердить наличие БПЛА, добавили в агентстве.
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