https://ria.ru/20240503/vulkan-1943595674.html

На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла

На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла - РИА Новости, 03.05.2024

На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в пятницу выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T02:52

2024-05-03T02:52

2024-05-03T02:52

происшествия

эбеко

парамушир

северо-курильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 мая – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в пятницу выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области. По данным пресс-службы регионального главка, сообщение о пепловом выбросе на Эбеко на высоту 2,5 километра поступило утром 3 мая от камчатской группы оперативного реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН. "Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более 5 километров", - говорится в сообщении ведомства. По информации диспетчеров, в городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20240322/vulkan-1934834312.html

эбеко

парамушир

северо-курильск

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происшествия, эбеко, парамушир, северо-курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук