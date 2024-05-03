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"В ближайшие месяцы": в ФРГ заговорили о критической ситуации на Украине - РИА Новости, 03.05.2024
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16:38 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/vsu-1943724606.html
"В ближайшие месяцы": в ФРГ заговорили о критической ситуации на Украине
"В ближайшие месяцы": в ФРГ заговорили о критической ситуации на Украине - РИА Новости, 03.05.2024
"В ближайшие месяцы": в ФРГ заговорили о критической ситуации на Украине
Значительная нехватка квалифицированных военных в составе украинской армии особенно остро отразится на ходе конфликта в ближайшее время, сообщает ZDF. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T16:38
2024-05-03T16:38
в мире
украина
россия
владимир зеленский
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Значительная нехватка квалифицированных военных в составе украинской армии особенно остро отразится на ходе конфликта в ближайшее время, сообщает ZDF."Даже набор кадров и мобилизация вместе не смогут сразу решить кадровую проблему Украины. Нехватка обученных солдат, безусловно, будет определять ближайшие несколько месяцев", — говорится в материале.В статье отметили, что мобилизованным солдатам необходимо сначала пройти базовую подготовку, а затем специальную, и только после этого их можно будет распределять в места, где они должны нести службу. Кроме того, добавили в публикации, на Украине почти исчезли добровольцы, готовые по собственной воле сражаться в ВСУ.В апреле министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
https://ria.ru/20240503/diversant-1943696306.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, сергей шойгу, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"В ближайшие месяцы": в ФРГ заговорили о критической ситуации на Украине

ZDF: нехватка обученных солдат ВСУ оказывает серьезное влияние на ход конфликта

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Значительная нехватка квалифицированных военных в составе украинской армии особенно остро отразится на ходе конфликта в ближайшее время, сообщает ZDF.
"Даже набор кадров и мобилизация вместе не смогут сразу решить кадровую проблему Украины. Нехватка обученных солдат, безусловно, будет определять ближайшие несколько месяцев", — говорится в материале.
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В статье отметили, что мобилизованным солдатам необходимо сначала пройти базовую подготовку, а затем специальную, и только после этого их можно будет распределять в места, где они должны нести службу. Кроме того, добавили в публикации, на Украине почти исчезли добровольцы, готовые по собственной воле сражаться в ВСУ.
В апреле министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
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