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ВСУ ежедневно теряют по тысяче военнослужащих, сообщил Шойгу
ВСУ ежедневно теряют по тысяче военнослужащих, сообщил Шойгу - РИА Новости, 03.05.2024
ВСУ ежедневно теряют по тысяче военнослужащих, сообщил Шойгу
Украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление ВС РФ, сообщил министр обороны РФ... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:49
2024-05-03T12:49
2024-05-03T12:49
специальная военная операция на украине
россия
украина
сергей шойгу
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление ВС РФ, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Соединенные Штаты Америки и их союзники требуют от Украины не допустить развала обороны и любой ценой сдерживать наступление российских войск. В результате ежесуточные потери противника в апреле возросли до тысячи военнослужащих", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.Он отметил, что украинские войска потеряли в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, сергей шойгу, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВСУ ежедневно теряют по тысяче военнослужащих, сообщил Шойгу
Шойгу: ВСУ каждый день теряют по тысяче человек из-за требований США и союзников