https://ria.ru/20240503/vsu-1943661491.html

ВСУ ежедневно теряют по тысяче военнослужащих, сообщил Шойгу

ВСУ ежедневно теряют по тысяче военнослужащих, сообщил Шойгу - РИА Новости, 03.05.2024

ВСУ ежедневно теряют по тысяче военнослужащих, сообщил Шойгу

Украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление ВС РФ, сообщил министр обороны РФ... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:49

2024-05-03T12:49

2024-05-03T12:49

специальная военная операция на украине

россия

украина

сергей шойгу

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление ВС РФ, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Соединенные Штаты Америки и их союзники требуют от Украины не допустить развала обороны и любой ценой сдерживать наступление российских войск. В результате ежесуточные потери противника в апреле возросли до тысячи военнослужащих", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.Он отметил, что украинские войска потеряли в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, сергей шойгу, безопасность, вооруженные силы украины