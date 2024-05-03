"Мы это наблюдаем". Экс-советник НАТО сообщил о катастрофе в рядах ВСУ
Экс-советник НАТО Жак Бо: украинские военные массово дезертируют
© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Солдаты Вооруженных сил Украины массово дезертируют или сдаются в плен российским военным, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
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"Мы наблюдаем продвижение русских и их методичное уничтожение украинских сил, но также мы наблюдаем буквальный распад ВСУ. Украинцы дезертируют, целые подразделения, размером почти в два батальона, переходят на сторону российских военных или сдаются им в плен", — указал Бо.
По словам бывшего военного, все больше украинцев начинают осознавать, что нынешнее правительство в Киеве недостойно их жертв в ходе службы в ВСУ, из-за чего многие отказываются идти в армию или же пытаются из нее бежать.
В апреле министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.