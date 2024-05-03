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ФСБ обнаружила переписку диверсанта с куратором - РИА Новости, 03.05.2024
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11:45 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/terrorizm-1943642997.html
ФСБ обнаружила переписку диверсанта с куратором
ФСБ обнаружила переписку диверсанта с куратором - РИА Новости, 03.05.2024
ФСБ обнаружила переписку диверсанта с куратором
Переписка диверсанта с куратором свидетельствует о планах украинских террористов "полностью искоренить все русское" в странах Прибалтики, говорится в сообщении... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T11:45
2024-05-03T11:45
в мире
россия
прибалтика
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Переписка диверсанта с куратором свидетельствует о планах украинских террористов "полностью искоренить все русское" в странах Прибалтики, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. В спецслужбе рассказали, что силовики ликвидировали агента военной разведки Украины, готовившего серию терактов в России, в том числе в отношении объектов Минобороны. "Осмотром телефона объекта обнаружена его переписка с куратором, подтверждающая подготовку теракта в Ленинградской области, а также обучение в Пабраде Вильнюсского уезда Литвы минно-взрывному и стрелковому делу для последующего участия в боевых действиях на стороне ВСУ и совершения диверсий на территории России, а также планах украинской террористической организации "полностью искоренить все русское" в странах Прибалтики и планировании этой организацией терактов в православных церквах и в местах пребывания русскоязычных жителей, в частности поджога кинотеатра в Риге во время демонстрации фильма", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, прибалтика, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
В мире, Россия, Прибалтика, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
ФСБ обнаружила переписку диверсанта с куратором

ФСБ заявила о планах украинских террористов искоренить все русское в Прибалтике

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Переписка диверсанта с куратором свидетельствует о планах украинских террористов "полностью искоренить все русское" в странах Прибалтики, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
В спецслужбе рассказали, что силовики ликвидировали агента военной разведки Украины, готовившего серию терактов в России, в том числе в отношении объектов Минобороны.
"Осмотром телефона объекта обнаружена его переписка с куратором, подтверждающая подготовку теракта в Ленинградской области, а также обучение в Пабраде Вильнюсского уезда Литвы минно-взрывному и стрелковому делу для последующего участия в боевых действиях на стороне ВСУ и совершения диверсий на территории России, а также планах украинской террористической организации "полностью искоренить все русское" в странах Прибалтики и планировании этой организацией терактов в православных церквах и в местах пребывания русскоязычных жителей, в частности поджога кинотеатра в Риге во время демонстрации фильма", - говорится в сообщении.
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