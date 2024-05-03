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ФСБ обнаружила переписку диверсанта с куратором

ФСБ обнаружила переписку диверсанта с куратором - РИА Новости, 03.05.2024

ФСБ обнаружила переписку диверсанта с куратором

Переписка диверсанта с куратором свидетельствует о планах украинских террористов "полностью искоренить все русское" в странах Прибалтики, говорится в сообщении... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T11:45

2024-05-03T11:45

2024-05-03T11:45

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россия

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Переписка диверсанта с куратором свидетельствует о планах украинских террористов "полностью искоренить все русское" в странах Прибалтики, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. В спецслужбе рассказали, что силовики ликвидировали агента военной разведки Украины, готовившего серию терактов в России, в том числе в отношении объектов Минобороны. "Осмотром телефона объекта обнаружена его переписка с куратором, подтверждающая подготовку теракта в Ленинградской области, а также обучение в Пабраде Вильнюсского уезда Литвы минно-взрывному и стрелковому делу для последующего участия в боевых действиях на стороне ВСУ и совершения диверсий на территории России, а также планах украинской террористической организации "полностью искоренить все русское" в странах Прибалтики и планировании этой организацией терактов в православных церквах и в местах пребывания русскоязычных жителей, в частности поджога кинотеатра в Риге во время демонстрации фильма", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, прибалтика, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины