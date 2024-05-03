https://ria.ru/20240503/sud-1943733627.html

Суд отказался от обвинения по делу об убийстве Салтанат Нукеновой

Суд отказался от обвинения по делу об убийстве Салтанат Нукеновой - РИА Новости, 03.05.2024

Суд отказался от обвинения по делу об убийстве Салтанат Нукеновой

Прокуратура сняла обвинение с Бахытжана Байжанова — брата экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. Заседание судебного процесса транслировалась в... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T17:09

2024-05-03T17:09

2024-05-03T17:14

казахстан

астана

куандык бишимбаев

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Прокуратура сняла обвинение с Бахытжана Байжанова — брата экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. Заседание судебного процесса транслировалась в YouTube на официальном канале Верховного суда республики.Ранее Байжанову вменяли недонесение о преступлении.Бишимбаева же судят за то, что он забил свою гражданскую супругу Салтанат Нукенову особо жестоким образом. Его родственник обвиняется в недонесении об убийстве и сокрытии улик. По версии следствия, тот возил телефон погибшей, чтобы помешать установить ее местонахождение в момент смерти. Дело получило крайне широкую огласку в Казахстане и за его пределами."Байжанову было предъявлено обвинение в том, что он видел: Нукенова неподвижна, не проявляет признаков жизни, зная, что Бишимбаев умышленно причинил ей смерть, не донес о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении в правоохранительные органы. В ходе главного судебного разбирательства сторона обвинения отказалась от обвинения в этой части. Согласно статье 337 Уголовно-процессуального кодекса суд постановил производство по настоящему делу в отношении Байжанова по статье 434 Уголовного кодекса", - огласила решение судья.Между тем, Байжанову все еще вменяется статья 432 Уголовного кодекса - "Укрывательство преступления".Тело Нукеновой, гражданской супруги Бишимбаева, нашли 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, муж убивал ее восемь часов. Сам подсудимый вместе с адвокатами заявил, что девушка спровоцировала конфликт, а он ее только толкнул. Позже выяснилось, что экс-министр записал издевательства над Нукеновой на телефон. Из видео следует, что он истязал ее, обвиняя в изменах.Главного фигуранта Куандыка Бишимбаева судят по двум статьям: "Убийство с особой жестокостью" и "Истязание". Судебное следствие уже завершилось и стороны перешли к прениям. Бишимбаев признал вину, но лишь в нанесении побоев, а не в умышленном убийстве с особой жестокостью.

https://ria.ru/20240503/roditeli-1943725218.html

https://ria.ru/20240429/bishimbaev-1942817762.html

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казахстан, астана, куандык бишимбаев