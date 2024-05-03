https://ria.ru/20240503/shoygu-1943597708.html

Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе спецоперации частям

Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе спецоперации частям - РИА Новости, 03.05.2024

Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе спецоперации частям

Глава Минобороны России Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе выполнения задач спецоперации 114-й отдельной мотострелковой бригаде и 15-й... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T03:23

2024-05-03T03:23

2024-05-03T03:23

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

авдеевка

сергей шойгу

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава Минобороны России Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе выполнения задач спецоперации 114-й отдельной мотострелковой бригаде и 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригаде, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы соединениям, участвующим в специальной военной операции", - говорится в сообщении. Шойгу отметил, что 114-я отдельная мотострелковая бригада успешно выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, семь военнослужащих бригады удостоены звания Героя Российской Федерации, пять - Героя Донецкой Народной Республики. Также более 1200 военнослужащих бригады удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия. "Подразделения бригады с честью и доблестью участвовали в освобождении Камышевахи, Авдеевки и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики... Продолжая победоносное наступление, военнослужащие бригады освободили от неонацистской нечисти населенный пункт Семеновка", - говорится в сообщении. Глава Минобороны также поздравил личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады с освобождением населенного пункта Новобахмутовка в ДНР. "За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, пять военнослужащих соединения удостоены звания Героя Российской Федерации, более 3 тысяч удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия", - отмечается в телеграмме. "Военнослужащие бригады вписали в историю соединения славные страницы подвигов на киевском, краснолиманском и авдеевском направлениях, в боях за освобождение Северодонецка и Лисичанска", - добавляется в сообщении. Шойгу поблагодарил личный состав соединений за успешное выполнение боевых задач и за верность воинскому долгу и выразил уверенность, что они продолжат выполнять все поставленные задачи и надежно защищать национальные интересы России.

https://ria.ru/20240503/spetsoperatsiya-1943597212.html

https://ria.ru/20240501/shoygu-1943246335.html

https://ria.ru/20240429/pozdravlenie-1942979784.html

донецкая народная республика

россия

авдеевка

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донецкая народная республика, россия, авдеевка, сергей шойгу, безопасность, вооруженные силы рф