Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе спецоперации частям
Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе СВО мотострелковым соединениям
© Министерство обороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава Минобороны России Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе выполнения задач спецоперации 114-й отдельной мотострелковой бригаде и 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригаде, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы соединениям, участвующим в специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Шойгу отметил, что 114-я отдельная мотострелковая бригада успешно выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, семь военнослужащих бригады удостоены звания Героя Российской Федерации, пять - Героя Донецкой Народной Республики. Также более 1200 военнослужащих бригады удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия.
"Подразделения бригады с честью и доблестью участвовали в освобождении Камышевахи, Авдеевки и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики... Продолжая победоносное наступление, военнослужащие бригады освободили от неонацистской нечисти населенный пункт Семеновка", - говорится в сообщении.
Глава Минобороны также поздравил личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады с освобождением населенного пункта Новобахмутовка в ДНР.
"За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, пять военнослужащих соединения удостоены звания Героя Российской Федерации, более 3 тысяч удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия", - отмечается в телеграмме.
"Военнослужащие бригады вписали в историю соединения славные страницы подвигов на киевском, краснолиманском и авдеевском направлениях, в боях за освобождение Северодонецка и Лисичанска", - добавляется в сообщении.
Шойгу поблагодарил личный состав соединений за успешное выполнение боевых задач и за верность воинскому долгу и выразил уверенность, что они продолжат выполнять все поставленные задачи и надежно защищать национальные интересы России.
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