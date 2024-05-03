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Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе спецоперации частям - РИА Новости, 03.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:23 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/shoygu-1943597708.html
Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе спецоперации частям
Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе спецоперации частям - РИА Новости, 03.05.2024
Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе спецоперации частям
Глава Минобороны России Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе выполнения задач спецоперации 114-й отдельной мотострелковой бригаде и 15-й... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T03:23
2024-05-03T03:23
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
авдеевка
сергей шойгу
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава Минобороны России Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе выполнения задач спецоперации 114-й отдельной мотострелковой бригаде и 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригаде, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы соединениям, участвующим в специальной военной операции", - говорится в сообщении. Шойгу отметил, что 114-я отдельная мотострелковая бригада успешно выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, семь военнослужащих бригады удостоены звания Героя Российской Федерации, пять - Героя Донецкой Народной Республики. Также более 1200 военнослужащих бригады удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия. "Подразделения бригады с честью и доблестью участвовали в освобождении Камышевахи, Авдеевки и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики... Продолжая победоносное наступление, военнослужащие бригады освободили от неонацистской нечисти населенный пункт Семеновка", - говорится в сообщении. Глава Минобороны также поздравил личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады с освобождением населенного пункта Новобахмутовка в ДНР. "За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, пять военнослужащих соединения удостоены звания Героя Российской Федерации, более 3 тысяч удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия", - отмечается в телеграмме. "Военнослужащие бригады вписали в историю соединения славные страницы подвигов на киевском, краснолиманском и авдеевском направлениях, в боях за освобождение Северодонецка и Лисичанска", - добавляется в сообщении. Шойгу поблагодарил личный состав соединений за успешное выполнение боевых задач и за верность воинскому долгу и выразил уверенность, что они продолжат выполнять все поставленные задачи и надежно защищать национальные интересы России.
https://ria.ru/20240503/spetsoperatsiya-1943597212.html
https://ria.ru/20240501/shoygu-1943246335.html
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, авдеевка, сергей шойгу, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Авдеевка, Сергей Шойгу, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе спецоперации частям

Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе СВО мотострелковым соединениям

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава Минобороны России Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе выполнения задач спецоперации 114-й отдельной мотострелковой бригаде и 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригаде, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы соединениям, участвующим в специальной военной операции", - говорится в сообщении.
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Шойгу отметил, что 114-я отдельная мотострелковая бригада успешно выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, семь военнослужащих бригады удостоены звания Героя Российской Федерации, пять - Героя Донецкой Народной Республики. Также более 1200 военнослужащих бригады удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия.
"Подразделения бригады с честью и доблестью участвовали в освобождении Камышевахи, Авдеевки и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики... Продолжая победоносное наступление, военнослужащие бригады освободили от неонацистской нечисти населенный пункт Семеновка", - говорится в сообщении.
Глава Минобороны также поздравил личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады с освобождением населенного пункта Новобахмутовка в ДНР.
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"За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, пять военнослужащих соединения удостоены звания Героя Российской Федерации, более 3 тысяч удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия", - отмечается в телеграмме.
"Военнослужащие бригады вписали в историю соединения славные страницы подвигов на киевском, краснолиманском и авдеевском направлениях, в боях за освобождение Северодонецка и Лисичанска", - добавляется в сообщении.
Шойгу поблагодарил личный состав соединений за успешное выполнение боевых задач и за верность воинскому долгу и выразил уверенность, что они продолжат выполнять все поставленные задачи и надежно защищать национальные интересы России.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияАвдеевкаСергей ШойгуБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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