Рейтинг@Mail.ru
ПВО не помогает. Полковник СБУ забил тревогу из-за российского оружия - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/sbu-1943696642.html
ПВО не помогает. Полковник СБУ забил тревогу из-за российского оружия
ПВО не помогает. Полковник СБУ забил тревогу из-за российского оружия - РИА Новости, 03.05.2024
ПВО не помогает. Полковник СБУ забил тревогу из-за российского оружия
Вооруженные силы Украины не могут противостоять российским FPV-беспилотникам, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T14:55
2024-05-03T14:55
политика
россия
олег стариков
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
forbes
технологии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933156391_0:273:3066:1998_1920x0_80_0_0_8fa53eaaa00d3b2eed18eff12f090d54.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не могут противостоять российским FPV-беспилотникам, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале."Самая большая проблема на линии боевого соприкосновения – это FPV-дроны", — указал он.По его словам, российские БПЛА представляют для украинцев серьезную проблему, которую решить довольно сложно: системы ПВО не могут бить по FPV-дронам, а использование мелкокалиберного оружия неэффективно.Он также отметил бесполезность применения средств РЭБ, поскольку беспилотники российских военных используют нестандартные частоты."Эту проблему требуется решить на государственном уровне", — пожаловался Стариков.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.На Западе неоднократно отмечали эффективность и разрушительную силу FPV-дронов российского производства. Так, издание Forbes сообщало, что Россия массово производит такую технику для борьбы с Вооруженными силами Украины. Она выводит из строя большое количество бронемашин и артиллерии ВСУ.
https://ria.ru/20240503/vsu-1943664252.html
https://ria.ru/20240503/komandovanie-1943636886.html
https://ria.ru/20240503/vsu-1943629738.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933156391_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_55afced92b7d1034c814e680c6939465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, олег стариков, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, forbes, технологии, в мире, украина
Политика, Россия, Олег Стариков, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Forbes, Технологии, В мире, Украина
ПВО не помогает. Полковник СБУ забил тревогу из-за российского оружия

Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ не могут противостоять российским FPV-дронам

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не могут противостоять российским FPV-беспилотникам, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.
«
"Самая большая проблема на линии боевого соприкосновения – это FPV-дроны", — указал он.
Последствия взрыва в Одесской области - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
"Русские ищут". Стало известно, чего лишились ВСУ после ударов по Одессе
Вчера, 13:00
По его словам, российские БПЛА представляют для украинцев серьезную проблему, которую решить довольно сложно: системы ПВО не могут бить по FPV-дронам, а использование мелкокалиберного оружия неэффективно.
Он также отметил бесполезность применения средств РЭБ, поскольку беспилотники российских военных используют нестандартные частоты.
«
"Эту проблему требуется решить на государственном уровне", — пожаловался Стариков.
Раненные украинские военные в полевом госпитале в районе Часова Яра - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
"Крупный провал". СМИ сообщили о грубейшем просчете командования ВСУ
Вчера, 11:12
FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.
На Западе неоднократно отмечали эффективность и разрушительную силу FPV-дронов российского производства. Так, издание Forbes сообщало, что Россия массово производит такую технику для борьбы с Вооруженными силами Украины. Она выводит из строя большое количество бронемашин и артиллерии ВСУ.
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
"Мы это наблюдаем". Экс-советник НАТО сообщил о катастрофе в рядах ВСУ
Вчера, 10:45
 
ПолитикаРоссияОлег СтариковВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныForbesТехнологииВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала