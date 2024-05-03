https://ria.ru/20240503/sbu-1943696642.html

ПВО не помогает. Полковник СБУ забил тревогу из-за российского оружия

ПВО не помогает. Полковник СБУ забил тревогу из-за российского оружия - РИА Новости, 03.05.2024

ПВО не помогает. Полковник СБУ забил тревогу из-за российского оружия

Вооруженные силы Украины не могут противостоять российским FPV-беспилотникам, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T14:55

2024-05-03T14:55

2024-05-03T14:55

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не могут противостоять российским FPV-беспилотникам, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале."Самая большая проблема на линии боевого соприкосновения – это FPV-дроны", — указал он.По его словам, российские БПЛА представляют для украинцев серьезную проблему, которую решить довольно сложно: системы ПВО не могут бить по FPV-дронам, а использование мелкокалиберного оружия неэффективно.Он также отметил бесполезность применения средств РЭБ, поскольку беспилотники российских военных используют нестандартные частоты."Эту проблему требуется решить на государственном уровне", — пожаловался Стариков.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.На Западе неоднократно отмечали эффективность и разрушительную силу FPV-дронов российского производства. Так, издание Forbes сообщало, что Россия массово производит такую технику для борьбы с Вооруженными силами Украины. Она выводит из строя большое количество бронемашин и артиллерии ВСУ.

https://ria.ru/20240503/vsu-1943664252.html

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