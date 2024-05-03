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ПВО не помогает. Полковник СБУ забил тревогу из-за российского оружия
ПВО не помогает. Полковник СБУ забил тревогу из-за российского оружия - РИА Новости, 03.05.2024
ПВО не помогает. Полковник СБУ забил тревогу из-за российского оружия
Вооруженные силы Украины не могут противостоять российским FPV-беспилотникам, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T14:55
2024-05-03T14:55
2024-05-03T14:55
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не могут противостоять российским FPV-беспилотникам, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале."Самая большая проблема на линии боевого соприкосновения – это FPV-дроны", — указал он.По его словам, российские БПЛА представляют для украинцев серьезную проблему, которую решить довольно сложно: системы ПВО не могут бить по FPV-дронам, а использование мелкокалиберного оружия неэффективно.Он также отметил бесполезность применения средств РЭБ, поскольку беспилотники российских военных используют нестандартные частоты."Эту проблему требуется решить на государственном уровне", — пожаловался Стариков.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.На Западе неоднократно отмечали эффективность и разрушительную силу FPV-дронов российского производства. Так, издание Forbes сообщало, что Россия массово производит такую технику для борьбы с Вооруженными силами Украины. Она выводит из строя большое количество бронемашин и артиллерии ВСУ.
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Политика, Россия, Олег Стариков, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Forbes, Технологии, В мире, Украина
ПВО не помогает. Полковник СБУ забил тревогу из-за российского оружия
Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ не могут противостоять российским FPV-дронам