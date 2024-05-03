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ВС России с начала года взяли под контроль 547 квадратных километров - РИА Новости, 03.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/rossiya-1943662016.html
ВС России с начала года взяли под контроль 547 квадратных километров
ВС России с начала года взяли под контроль 547 квадратных километров - РИА Новости, 03.05.2024
ВС России с начала года взяли под контроль 547 квадратных километров
Российские военные с начала года взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов страны, за последние две недели в ДНР освобождены... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:52
2024-05-03T12:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские военные с начала года взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов страны, за последние две недели в ДНР освобождены населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка и Бердычи, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "С начала года ВС РФ взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов страны", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. "За последние две недели российские Вооруженные силы освободили населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка, Бердычи Донецкой Народной Республики", - добавил министр.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
ВС России с начала года взяли под контроль 547 квадратных километров

Шойгу: ВС России с начала года взяли под контроль 547 квадратных километров

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне СВО
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские военные с начала года взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов страны, за последние две недели в ДНР освобождены населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка и Бердычи, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"С начала года ВС РФ взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов страны", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
"За последние две недели российские Вооруженные силы освободили населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка, Бердычи Донецкой Народной Республики", - добавил министр.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаСергей ШойгуВооруженные силы РФ
 
 
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