https://ria.ru/20240503/rossiya-1943662016.html

ВС России с начала года взяли под контроль 547 квадратных километров

ВС России с начала года взяли под контроль 547 квадратных километров - РИА Новости, 03.05.2024

ВС России с начала года взяли под контроль 547 квадратных километров

Российские военные с начала года взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов страны, за последние две недели в ДНР освобождены... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:52

2024-05-03T12:52

2024-05-03T12:52

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

сергей шойгу

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские военные с начала года взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов страны, за последние две недели в ДНР освобождены населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка и Бердычи, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "С начала года ВС РФ взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов страны", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. "За последние две недели российские Вооруженные силы освободили населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка, Бердычи Донецкой Народной Республики", - добавил министр.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

безопасность, россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, вооруженные силы рф