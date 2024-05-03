https://ria.ru/20240503/rossiya-1943662016.html
ВС России с начала года взяли под контроль 547 квадратных километров
ВС России с начала года взяли под контроль 547 квадратных километров - РИА Новости, 03.05.2024
ВС России с начала года взяли под контроль 547 квадратных километров
Российские военные с начала года взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов страны, за последние две недели в ДНР освобождены... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:52
2024-05-03T12:52
2024-05-03T12:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские военные с начала года взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов страны, за последние две недели в ДНР освобождены населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка и Бердычи, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "С начала года ВС РФ взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов страны", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. "За последние две недели российские Вооруженные силы освободили населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка, Бердычи Донецкой Народной Республики", - добавил министр.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
ВС России с начала года взяли под контроль 547 квадратных километров
Шойгу: ВС России с начала года взяли под контроль 547 квадратных километров
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские военные с начала года взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов страны, за последние две недели в ДНР освобождены населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка и Бердычи, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"С начала года ВС РФ взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов страны", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
"За последние две недели российские Вооруженные силы освободили населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка, Бердычи Донецкой Народной Республики", - добавил министр.