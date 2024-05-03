https://ria.ru/20240503/roditeli-1943725218.html

Родители Бишимбаева высказались в адрес Салтанат Нукеновой

Родители Бишимбаева высказались в адрес Салтанат Нукеновой - РИА Новости, 03.05.2024

Родители Бишимбаева высказались в адрес Салтанат Нукеновой

Родители экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева рассказали, как, по их мнению, изменилось поведение сына после знакомства с будущей гражданской... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T16:42

2024-05-03T16:42

2024-05-03T18:24

казахстан

астана

куандык бишимбаев

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Родители экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева рассказали, как, по их мнению, изменилось поведение сына после знакомства с будущей гражданской супругой Салтанат Нукеновой, в чьем убийстве его обвиняют.Громкий процесс идет в Казахстане уже больше месяца и вызвал большой резонанс в обществе. На его фоне в стране возобновилась дискуссия об ужесточении наказания за домашнее насилие.Мать Куандыка Бишимбаева, Альмира Нурлыбекова, заявила в интервью блогеру Наталье Грэйс, что у ее сына не было мотива убивать гражданскую жену, а также отметила, что тот "изменился в худшую сторону" после знакомства с невесткой."Ее хватило всего на месяц-полтора. У меня сын был совсем не такой до встречи с ней. <...>. Он стал замкнутым, раздражительным, самое страшное — они стали оба пить. Он не пил у меня. <…> Куандык до встречи с Салтанат большое внимание уделял спорту, детям", — добавила она.В свою очередь, отец Бишимбаева и вовсе заявил, что тому нужно было быть "более разборчивым в женщинах".Тело Салтанат Нукеновой, гражданской супруги Бишимбаева, нашли 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, муж избил ее до смерти. Он же утверждал, что девушка сама спровоцировала конфликт, но он ее только толкнул. Позже выяснилось, что экс-министр записал издевательства над Нукеновой на телефон. Из видео следует, что он избивал ее, обвиняя в изменах.Бишимбаева судят по двум статьям: "Убийство с особой жестокостью" и "Истязание". Судебное следствие уже завершилось, стороны перешли к прениям. Бишимбаев признал вину, но лишь в нанесении побоев, а не в умышленном убийстве с особой жестокостью.

https://ria.ru/20240502/eda-1943536934.html

https://ria.ru/20240429/bishimbaev-1942817762.html

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казахстан, астана, куандык бишимбаев