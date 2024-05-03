https://ria.ru/20240503/protsess-1943733109.html

Эрдоган заявил, что хочет начать процесс "смягчения политики"

Эрдоган заявил, что хочет начать процесс "смягчения политики" - РИА Новости, 03.05.2024

Эрдоган заявил, что хочет начать процесс "смягчения политики"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с лидером оппозиции Озгюром Озелем заявил, что хочет начать процесс "смягчения политики". РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T17:06

2024-05-03T17:06

2024-05-03T17:50

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АНКАРА, 3 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с лидером оппозиции Озгюром Озелем заявил, что хочет начать процесс "смягчения политики"."Я сказал господину Озелю, что при первой же возможности нанесу ответный визит. Турции это необходимо. Хотелось бы начать процесс смягчения политики в Турции, осуществив этот визит при первой же возможности", — отметил турецкий лидер.Глава государства назвал визит Озеля позитивным событием в отношениях правительства и оппозиции."С принятием этого шага мы видим, что политика в нашей стране вступила в гораздо более мягкий период", — добавил Эрдоган.Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция нуждается в новой конституции, которая станет залогом дальнейшего развития страны, подготовка новой редакции основного закона продолжается. Он призвал все политические силы участвовать в разработке проекта. Президент отмечал, что нынешняя конституция Турции была принята в 1982 году и уже не отвечает вызовам современности, несмотря на внесенные поправки.Выборы в местные органы самоуправления прошли в Турции 31 марта. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции впервые за двадцать лет обошла правящую Партию справедливости и развития. Оппозиционные мэры крупных городов — Анкары, Стамбула и Измира — сохранили посты. Эксперты назвали причиной неудачи правящей команды тяжелую экономическую ситуацию в стране, по их прогнозам, оппозиция на фоне успеха может потребовать досрочных президентских выборов.

https://ria.ru/20240310/erdogan-1932142314.html

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в мире, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, озгюр озель