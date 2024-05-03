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Эрдоган заявил, что хочет начать процесс "смягчения политики" - РИА Новости, 03.05.2024
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17:06 03.05.2024 (обновлено: 17:50 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/protsess-1943733109.html
Эрдоган заявил, что хочет начать процесс "смягчения политики"
Эрдоган заявил, что хочет начать процесс "смягчения политики" - РИА Новости, 03.05.2024
Эрдоган заявил, что хочет начать процесс "смягчения политики"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с лидером оппозиции Озгюром Озелем заявил, что хочет начать процесс "смягчения политики". РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T17:06
2024-05-03T17:50
в мире
турция
стамбул
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 3 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с лидером оппозиции Озгюром Озелем заявил, что хочет начать процесс "смягчения политики"."Я сказал господину Озелю, что при первой же возможности нанесу ответный визит. Турции это необходимо. Хотелось бы начать процесс смягчения политики в Турции, осуществив этот визит при первой же возможности", — отметил турецкий лидер.Глава государства назвал визит Озеля позитивным событием в отношениях правительства и оппозиции.&quot;С принятием этого шага мы видим, что политика в нашей стране вступила в гораздо более мягкий период&quot;, — добавил Эрдоган.Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция нуждается в новой конституции, которая станет залогом дальнейшего развития страны, подготовка новой редакции основного закона продолжается. Он призвал все политические силы участвовать в разработке проекта. Президент отмечал, что нынешняя конституция Турции была принята в 1982 году и уже не отвечает вызовам современности, несмотря на внесенные поправки.Выборы в местные органы самоуправления прошли в Турции 31 марта. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции впервые за двадцать лет обошла правящую Партию справедливости и развития. Оппозиционные мэры крупных городов — Анкары, Стамбула и Измира — сохранили посты. Эксперты назвали причиной неудачи правящей команды тяжелую экономическую ситуацию в стране, по их прогнозам, оппозиция на фоне успеха может потребовать досрочных президентских выборов.
https://ria.ru/20240310/erdogan-1932142314.html
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в мире, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, озгюр озель
В мире, Турция, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Озгюр Озель
Эрдоган заявил, что хочет начать процесс "смягчения политики"

Эрдоган заявил, что хочет начать процесс смягчения в турецкой политике

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 3 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с лидером оппозиции Озгюром Озелем заявил, что хочет начать процесс "смягчения политики".
"Я сказал господину Озелю, что при первой же возможности нанесу ответный визит. Турции это необходимо. Хотелось бы начать процесс смягчения политики в Турции, осуществив этот визит при первой же возможности", — отметил турецкий лидер.
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Эрдоган в четверг впервые за восемь лет провел закрытую встречу с главой Народно-республиканской партии (СНР) Озелем. Президент ранее сообщал, что рассчитывает обсудить принятие новой конституции.

Глава государства назвал визит Озеля позитивным событием в отношениях правительства и оппозиции.
«

"С принятием этого шага мы видим, что политика в нашей стране вступила в гораздо более мягкий период", — добавил Эрдоган.

Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция нуждается в новой конституции, которая станет залогом дальнейшего развития страны, подготовка новой редакции основного закона продолжается. Он призвал все политические силы участвовать в разработке проекта. Президент отмечал, что нынешняя конституция Турции была принята в 1982 году и уже не отвечает вызовам современности, несмотря на внесенные поправки.
Выборы в местные органы самоуправления прошли в Турции 31 марта. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции впервые за двадцать лет обошла правящую Партию справедливости и развития. Оппозиционные мэры крупных городов — Анкары, Стамбула и Измира — сохранили посты. Эксперты назвали причиной неудачи правящей команды тяжелую экономическую ситуацию в стране, по их прогнозам, оппозиция на фоне успеха может потребовать досрочных президентских выборов.
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В миреТурцияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганОзгюр Озель
 
 
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