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"Обстановка накаляется". В Германии забили тревогу из-за прорыва России - РИА Новости, 03.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:55 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/proryv-1943598044.html
"Обстановка накаляется". В Германии забили тревогу из-за прорыва России
"Обстановка накаляется". В Германии забили тревогу из-за прорыва России - РИА Новости, 03.05.2024
"Обстановка накаляется". В Германии забили тревогу из-за прорыва России
ВСУ ведут тяжелые бои в районе города Часов Яр, рассказал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T03:55
2024-05-03T03:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
часов яр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. ВСУ ведут тяжелые бои в районе города Часов Яр, рассказал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер."Часов Яр расположен немного к северу в ДНР. Это стратегически важный небольшой город, из которого украинцы сделали укрепление. &lt;...&gt; Там, &lt;…&gt;, русские, очевидно, совершили прорыв. &lt;…&gt; И там обстановка для украинцев накаляется", — сообщил журналист.Ваннер подчеркнул важнейшее стратегическое значение Часова Яра для обороны ВСУ. По его словам, взятие укрепрайона откроет российской армии путь к крупным городам ДНР: Константиновке, Славянску и Краматорску.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.Как заявил на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР.Кроме того, на этой неделе Минобороны сообщило о взятии под контроль сел Семеновка и Бердычи.
https://ria.ru/20240503/manevr-1943594852.html
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
https://ria.ru/20240503/avdeevka-1943590326.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, часов яр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Часов Яр, Вооруженные силы Украины
"Обстановка накаляется". В Германии забили тревогу из-за прорыва России

Welt: Россия добилась прорыва под Часовым Яром

© РИА Новости / Кирилл Нортон | Перейти в медиабанкСамоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста-С" на марше в зоне СВО
Самоходные артиллерийские установки 2С19 Мста-С на марше в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. ВСУ ведут тяжелые бои в районе города Часов Яр, рассказал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.
"Часов Яр расположен немного к северу в ДНР. Это стратегически важный небольшой город, из которого украинцы сделали укрепление. <...> Там, <…>, русские, очевидно, совершили прорыв. <…> И там обстановка для украинцев накаляется", — сообщил журналист.
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Ваннер подчеркнул важнейшее стратегическое значение Часова Яра для обороны ВСУ. По его словам, взятие укрепрайона откроет российской армии путь к крупным городам ДНР: Константиновке, Славянску и Краматорску.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
Изображение сгенерировано ИИ
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Как заявил на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР.
Кроме того, на этой неделе Минобороны сообщило о взятии под контроль сел Семеновка и Бердычи.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЧасов ЯрВооруженные силы Украины
 
 
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