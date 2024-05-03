https://ria.ru/20240503/proryv-1943598044.html

"Обстановка накаляется". В Германии забили тревогу из-за прорыва России

"Обстановка накаляется". В Германии забили тревогу из-за прорыва России - РИА Новости, 03.05.2024

"Обстановка накаляется". В Германии забили тревогу из-за прорыва России

ВСУ ведут тяжелые бои в районе города Часов Яр, рассказал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T03:55

2024-05-03T03:55

2024-05-03T03:55

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

часов яр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. ВСУ ведут тяжелые бои в районе города Часов Яр, рассказал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер."Часов Яр расположен немного к северу в ДНР. Это стратегически важный небольшой город, из которого украинцы сделали укрепление. <...> Там, <…>, русские, очевидно, совершили прорыв. <…> И там обстановка для украинцев накаляется", — сообщил журналист.Ваннер подчеркнул важнейшее стратегическое значение Часова Яра для обороны ВСУ. По его словам, взятие укрепрайона откроет российской армии путь к крупным городам ДНР: Константиновке, Славянску и Краматорску.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.Как заявил на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР.Кроме того, на этой неделе Минобороны сообщило о взятии под контроль сел Семеновка и Бердычи.

https://ria.ru/20240503/manevr-1943594852.html

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

https://ria.ru/20240503/avdeevka-1943590326.html

донецкая народная республика

россия

часов яр

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в мире, донецкая народная республика, россия, часов яр, вооруженные силы украины