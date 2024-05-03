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Магаданские волонтеры доставили в зону СВО подарки к 9 Мая - РИА Новости, 03.05.2024
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01:22 03.05.2024
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Магаданские волонтеры доставили в зону СВО подарки к 9 Мая
Магаданские волонтеры доставили в зону СВО подарки к 9 Мая - РИА Новости, 03.05.2024
Магаданские волонтеры доставили в зону СВО подарки к 9 Мая
Магаданские волонтеры доставили в зону специальной военной операции подарки к 9 мая, в которых колымские угощения, тактический фонарь, термосумка, написал в... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T01:22
2024-05-03T01:22
надежные люди
общество
магаданская область
сергей носов
день победы
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МАГАДАН, 3 мая - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили в зону специальной военной операции подарки к 9 мая, в которых колымские угощения, тактический фонарь, термосумка, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов. "Вместе с необходимым снаряжением, техникой, адресными посылками волонтёры доставляют нашим бойцам подарки к 9 Мая. В каждом наборе — тактический фонарь, удобная термосумка и колымские угощения. Такие подарки к праздникам стали доброй традицией Магаданской области. Как говорят сами военные, поддержка от земляков имеет особую ценность", - написал Носов.
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общество, магаданская область, сергей носов, день победы
Надежные люди, Общество, Магаданская область, Сергей Носов, День Победы
Магаданские волонтеры доставили в зону СВО подарки к 9 Мая

Губернатор Носов: магаданские волонтеры доставили в зону СВО подарки к 9 Мая

© Фото : пресс-служба губернатора Магаданской областиМагаданские волонтеры
Магаданские волонтеры - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Магаданской области
Магаданские волонтеры. Архивное фото
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МАГАДАН, 3 мая - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили в зону специальной военной операции подарки к 9 мая, в которых колымские угощения, тактический фонарь, термосумка, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов.
"Вместе с необходимым снаряжением, техникой, адресными посылками волонтёры доставляют нашим бойцам подарки к 9 Мая. В каждом наборе — тактический фонарь, удобная термосумка и колымские угощения. Такие подарки к праздникам стали доброй традицией Магаданской области. Как говорят сами военные, поддержка от земляков имеет особую ценность", - написал Носов.
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Надежные людиОбществоМагаданская областьСергей НосовДень Победы
 
 
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