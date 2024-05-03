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Магаданские волонтеры доставили в зону СВО подарки к 9 Мая

Магаданские волонтеры доставили в зону СВО подарки к 9 Мая - РИА Новости, 03.05.2024

Магаданские волонтеры доставили в зону СВО подарки к 9 Мая

Магаданские волонтеры доставили в зону специальной военной операции подарки к 9 мая, в которых колымские угощения, тактический фонарь, термосумка, написал в... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T01:22

2024-05-03T01:22

2024-05-03T01:22

надежные люди

общество

магаданская область

сергей носов

день победы

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МАГАДАН, 3 мая - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили в зону специальной военной операции подарки к 9 мая, в которых колымские угощения, тактический фонарь, термосумка, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов. "Вместе с необходимым снаряжением, техникой, адресными посылками волонтёры доставляют нашим бойцам подарки к 9 Мая. В каждом наборе — тактический фонарь, удобная термосумка и колымские угощения. Такие подарки к праздникам стали доброй традицией Магаданской области. Как говорят сами военные, поддержка от земляков имеет особую ценность", - написал Носов.

https://ria.ru/20240502/lekarstva-1943523872.html

магаданская область

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общество, магаданская область, сергей носов, день победы