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В параде на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек - РИА Новости, 03.05.2024
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12:53 03.05.2024 (обновлено: 12:56 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/parad-1943662345.html
В параде на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек
В параде на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек - РИА Новости, 03.05.2024
В параде на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек
В главном военном параде на Красной площади в честь Дня Победы 9 мая примут участие более девяти тысяч человек, 70 единиц техники, пилотажные группы "Русские... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:53
2024-05-03T12:56
россия
сергей шойгу
русские витязи
день победы
москва
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В главном военном параде на Красной площади в честь Дня Победы 9 мая примут участие более девяти тысяч человек, 70 единиц техники, пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи", сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ."В главном военном параде на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек и 70 единиц техники. В состав пешей колонны включены полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр. Также по Красной площади пройдут участники специальной военной операции", - сказал Шойгу. По его словам, завершится парад пролетом авиационных групп "Русские витязи" и "Стрижи". Генеральная репетиция состоится 5 мая.
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россия, сергей шойгу, русские витязи, день победы, москва
Россия, Сергей Шойгу, Русские Витязи, День Победы, Москва
В параде на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек

Шойгу: в параде на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПарадный расчет войск национальной гвардии РФ
Парадный расчет войск национальной гвардии РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Парадный расчет войск национальной гвардии РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В главном военном параде на Красной площади в честь Дня Победы 9 мая примут участие более девяти тысяч человек, 70 единиц техники, пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи", сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
"В главном военном параде на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек и 70 единиц техники. В состав пешей колонны включены полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр. Также по Красной площади пройдут участники специальной военной операции", - сказал Шойгу.
По его словам, завершится парад пролетом авиационных групп "Русские витязи" и "Стрижи".
Генеральная репетиция состоится 5 мая.
Репетиция парада Победы в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Бронетранспортер (БТР) на колесной платформе Бумеранг в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Традиционно репетиции шествия проводятся накануне праздничной даты, в связи с чем в центре столицы для движения транспорта становятся недоступны несколько улиц. На фото — военнослужащий готовит технику к репетиции парада

Военнослужащий готовит технику к репетиции парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Традиционно репетиции шествия проводятся накануне праздничной даты, в связи с чем в центре столицы для движения транспорта становятся недоступны несколько улиц. На фото — военнослужащий готовит технику к репетиции парада

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В параде на Красной площади в этом году примут участие свыше 9 тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация. На фото — бронеавтомобиль "Тигр-М" в колонне военной техники.

Бронеавтомобиль Тигр-М в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

В параде на Красной площади в этом году примут участие свыше 9 тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация. На фото — бронеавтомобиль "Тигр-М" в колонне военной техники.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Репетиции главного события праздника были заранее намечены на 26 апреля, 2 и 5 мая.

Зенитная ракетная система С-400 Триумф в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Репетиции главного события праздника были заранее намечены на 26 апреля, 2 и 5 мая.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По традиции, колонну возглавлял исторический танк Т-34.

Танк Т-34-85 в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

По традиции, колонну возглавлял исторический танк Т-34.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Также проехали пусковые установки стратегических ракетных комплексов "Ярс", ракетные комплексы "Искандер", броневики "Тигр", "Тайфун", БТР-80 и другие.

Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер-М в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Также проехали пусковые установки стратегических ракетных комплексов "Ярс", ракетные комплексы "Искандер", броневики "Тигр", "Тайфун", БТР-80 и другие.

© РИА Новости / Максим Блинов
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6 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Генеральная репетиция Парада Победы в Москве в 2024 году намечена на 5 мая.

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Генеральная репетиция Парада Победы в Москве в 2024 году намечена на 5 мая.

© РИА Новости / Максим Блинов
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7 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Последняя отработка маневров полностью повторяет маршрут, по которому будет следовать шествие в День Победы, и включает в себя все пешие колонны, технику, авиацию, сотрудники полиции и Федеральной службы охраны также находятся на своих местах.

Бронеавтомобили Феникс в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Последняя отработка маневров полностью повторяет маршрут, по которому будет следовать шествие в День Победы, и включает в себя все пешие колонны, технику, авиацию, сотрудники полиции и Федеральной службы охраны также находятся на своих местах.

© РИА Новости / Максим Блинов
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Последний прогон начнется в 10:00 от места дислокации на улице Нижние Мневники в сторону Красной площади.

Бронеавтомобили Тигр-М перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Последний прогон начнется в 10:00 от места дислокации на улице Нижние Мневники в сторону Красной площади.

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Завершится генеральная репетиция воздушной частью парада.

Бронетранспортер БТР-82А в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Завершится генеральная репетиция воздушной частью парада.

© РИА Новости / Максим Блинов
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10 из 10

В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 10

Традиционно репетиции шествия проводятся накануне праздничной даты, в связи с чем в центре столицы для движения транспорта становятся недоступны несколько улиц. На фото — военнослужащий готовит технику к репетиции парада

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 10

В параде на Красной площади в этом году примут участие свыше 9 тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация. На фото — бронеавтомобиль "Тигр-М" в колонне военной техники.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 10

Репетиции главного события праздника были заранее намечены на 26 апреля, 2 и 5 мая.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 10

По традиции, колонну возглавлял исторический танк Т-34.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 10

Также проехали пусковые установки стратегических ракетных комплексов "Ярс", ракетные комплексы "Искандер", броневики "Тигр", "Тайфун", БТР-80 и другие.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 10

Генеральная репетиция Парада Победы в Москве в 2024 году намечена на 5 мая.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 10

Последняя отработка маневров полностью повторяет маршрут, по которому будет следовать шествие в День Победы, и включает в себя все пешие колонны, технику, авиацию, сотрудники полиции и Федеральной службы охраны также находятся на своих местах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 10

Последний прогон начнется в 10:00 от места дислокации на улице Нижние Мневники в сторону Красной площади.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 10

Завершится генеральная репетиция воздушной частью парада.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
РоссияСергей ШойгуРусские ВитязиДень ПобедыМосква
 
 
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