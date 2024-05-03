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В параде на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек

В параде на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек - РИА Новости, 03.05.2024

В параде на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек

В главном военном параде на Красной площади в честь Дня Победы 9 мая примут участие более девяти тысяч человек, 70 единиц техники, пилотажные группы "Русские... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:53

2024-05-03T12:53

2024-05-03T12:56

россия

сергей шойгу

русские витязи

день победы

москва

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В главном военном параде на Красной площади в честь Дня Победы 9 мая примут участие более девяти тысяч человек, 70 единиц техники, пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи", сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ."В главном военном параде на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек и 70 единиц техники. В состав пешей колонны включены полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр. Также по Красной площади пройдут участники специальной военной операции", - сказал Шойгу. По его словам, завершится парад пролетом авиационных групп "Русские витязи" и "Стрижи". Генеральная репетиция состоится 5 мая.

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россия, сергей шойгу, русские витязи, день победы, москва