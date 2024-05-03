https://ria.ru/20240503/orsk-1943614285.html

В частично затопленном Орске заработали 60 водозаборных скважин

В частично затопленном Орске заработали 60 водозаборных скважин - РИА Новости, 03.05.2024

В частично затопленном Орске заработали 60 водозаборных скважин

В частично затопленном Орске заработали 60 из 73 водозаборных скважин, повреждённых из-за паводка, сообщает правительство Оренбургской области в своем... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T09:18

2024-05-03T09:18

2024-05-03T09:43

происшествия

орск

оренбургская область

денис паслер

наводнения в россии — 2024

прорыв дамбы в орске

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УФА, 3 мая – РИА Новости. В частично затопленном Орске заработали 60 из 73 водозаборных скважин, повреждённых из-за паводка, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. Ранее были затоплены 73 водозаборных скважин, большая часть города оставалась без водоснабжения. "В Орске продолжается восстановление штатной работы водозаборных сооружений. К утру 3 мая "РВК-Орск" обеспечивает стабильное функционирование 60 скважин. Ремонтные бригады и энергетики водоканала рассчитывают в ближайшее время вернуть в строй ещё несколько скважин – ведётся проверка трассы и замена подводящих электрокабелей", - говорится в сообщении правительства области. Отмечается, что отдельные скважины потребуется перебуривать, так как они сильно пострадали из-за паводка. "Уровень воды в резервуарах стабильный. За минувшие сутки были запущены подкачки в многоквартирных домах 2-го участка. Мероприятия по нормализации давления на верхних этажах отдельных жилых районов продолжаются. Штаб по восстановлению водоснабжения в Орске возглавляет губернатор Денис Паслер", - добавили в правительстве региона.

https://ria.ru/20240413/orsk-1939790149.html

орск

оренбургская область

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происшествия, орск, оренбургская область, денис паслер, наводнения в россии — 2024, прорыв дамбы в орске