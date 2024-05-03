Детей, живших в подвале в Петербурге, поместили в больницу
Трех детей, живших в подвале в Петербурге, поместили в больницу с ОРВИ
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Трое детей, которые жили в петербургском подвале с отцом и были помещены в социальное учреждение, оказались в больнице с ОРВИ, они уже здоровы, но остаются там на карантине, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.
В апреле в подвале одного из домов по Московскому шоссе в Петербурге обнаружили трех мальчиков 2017, 2020 и 2022 годов рождения. Дети жили вместе с 41-летним мужчиной, назвавшимся их биологическим отцом, в антисанитарных условиях. Их поместили в социальное учреждение. Полиция сообщала о возбуждении против родителей уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Городской главк СК РФ, организовавший проверку, сообщал, что их мать в этой связи уже привлекалась к административной ответственности, на момент обнаружения детей она находилась в другом регионе.
"Примерно неделю назад дети заболели ОРВИ и были направлены в больницу. Сейчас они полностью здоровы, но остаются там на карантине, поскольку ранее им не делали никаких необходимых прививок", – рассказал собеседник агентства.
По его словам, мать пока не приезжала за мальчиками. Отец передает им передачи, но, по информации аппарата детского омбудсмена, не занимается оформлением документов, позволяющих юридически закрепить статус родителя.
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