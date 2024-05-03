https://ria.ru/20240503/ombudsmen-1943718103.html

Детей, живших в подвале в Петербурге, поместили в больницу

Детей, живших в подвале в Петербурге, поместили в больницу - РИА Новости, 03.05.2024

Детей, живших в подвале в Петербурге, поместили в больницу

Трое детей, которые жили в петербургском подвале с отцом и были помещены в социальное учреждение, оказались в больнице с ОРВИ, они уже здоровы, но остаются там... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T16:12

2024-05-03T16:12

2024-05-03T16:12

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Трое детей, которые жили в петербургском подвале с отцом и были помещены в социальное учреждение, оказались в больнице с ОРВИ, они уже здоровы, но остаются там на карантине, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. В апреле в подвале одного из домов по Московскому шоссе в Петербурге обнаружили трех мальчиков 2017, 2020 и 2022 годов рождения. Дети жили вместе с 41-летним мужчиной, назвавшимся их биологическим отцом, в антисанитарных условиях. Их поместили в социальное учреждение. Полиция сообщала о возбуждении против родителей уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Городской главк СК РФ, организовавший проверку, сообщал, что их мать в этой связи уже привлекалась к административной ответственности, на момент обнаружения детей она находилась в другом регионе. "Примерно неделю назад дети заболели ОРВИ и были направлены в больницу. Сейчас они полностью здоровы, но остаются там на карантине, поскольку ранее им не делали никаких необходимых прививок", – рассказал собеседник агентства. По его словам, мать пока не приезжала за мальчиками. Отец передает им передачи, но, по информации аппарата детского омбудсмена, не занимается оформлением документов, позволяющих юридически закрепить статус родителя.

https://ria.ru/20240503/odintsovo-1943666367.html

https://ria.ru/20240427/nozh-1942713366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)