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Минобороны рассказало о работе группировки "Южная" в зоне СВО
Минобороны рассказало о работе группировки "Южная" в зоне СВО - РИА Новости, 03.05.2024
Минобороны рассказало о работе группировки "Южная" в зоне СВО
Российские военнослужащие группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение пяти украинским бригадам, потери противника составили до 340 солдат, РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T15:35
2024-05-03T15:35
2024-05-03T15:45
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение пяти украинским бригадам, потери противника составили до 340 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной, 24-й механизированной бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Спорное, Константиновка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери противника составили до 340 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США и четыре автомобиля. Кроме того, Киев лишился 152-миллиметровой гаубицы Д-20, 122-миллиметрового орудия Д-30, 105-миллиметровой гаубицы L-119 производства Великобритании, а также станции радиоэлектронной борьбы "Нота".
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Минобороны рассказало о работе группировки "Южная" в зоне СВО
МО: "Южная" нанесла поражение ВСУ в районах Спорного и Константиновки