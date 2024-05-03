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Минобороны рассказало о работе группировки "Южная" в зоне СВО - РИА Новости, 03.05.2024
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15:35 03.05.2024 (обновлено: 15:45 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/mo-1943711380.html
Минобороны рассказало о работе группировки "Южная" в зоне СВО
Минобороны рассказало о работе группировки "Южная" в зоне СВО - РИА Новости, 03.05.2024
Минобороны рассказало о работе группировки "Южная" в зоне СВО
Российские военнослужащие группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение пяти украинским бригадам, потери противника составили до 340 солдат, РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T15:35
2024-05-03T15:45
специальная военная операция на украине
константиновка
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение пяти украинским бригадам, потери противника составили до 340 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной, 24-й механизированной бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Спорное, Константиновка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери противника составили до 340 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США и четыре автомобиля. Кроме того, Киев лишился 152-миллиметровой гаубицы Д-20, 122-миллиметрового орудия Д-30, 105-миллиметровой гаубицы L-119 производства Великобритании, а также станции радиоэлектронной борьбы "Нота".
https://ria.ru/20240503/mo-1943711813.html
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константиновка, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, в мире, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, В мире, Россия, США
Минобороны рассказало о работе группировки "Южная" в зоне СВО

МО: "Южная" нанесла поражение ВСУ в районах Спорного и Константиновки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение пяти украинским бригадам, потери противника составили до 340 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
«
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной, 24-й механизированной бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Спорное, Константиновка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что потери противника составили до 340 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США и четыре автомобиля. Кроме того, Киев лишился 152-миллиметровой гаубицы Д-20, 122-миллиметрового орудия Д-30, 105-миллиметровой гаубицы L-119 производства Великобритании, а также станции радиоэлектронной борьбы "Нота".
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВ миреРоссияСША
 
 
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