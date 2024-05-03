"Были не готовы". СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ из-за маневра России
Hill: Украина была не готова к российскому наступлению
Боевая работа танка Т-90М . Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости Умелые маневры позволили России застать ВСУ неподготовленными к отражению наступления, считает обозреватель американской газеты Hill Патрик Дреннан.
"Украину превзошли в искусстве маневра. Они (ВСУ. — Прим. ред.) были не готовы к мощным <...> контрнаступлениям (после провала украинского наступления в 2023 году. — Прим. ред.) России, а ее оборонительные позиции могут рухнуть", — написал он.
Как отметил журналист, российская армия отличается развитой командной структурой и хорошей логистикой в зоне спецоперации. Кроме того, ВС России показали, что способны крайне эффективно противостоять украинским дронам на поле боя, добавил он.
"Украину превзошли в численности, оружии и оперативном искусстве. В целом Россия обладает большим стратегическим и логистическим преимуществом", — заключил обозреватель.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
Как заявил на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР.
Кроме того, на этой неделе Минобороны сообщило о взятии под контроль сел Семеновка и Бердычи.