https://ria.ru/20240503/manevr-1943594852.html

"Были не готовы". СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ из-за маневра России

"Были не готовы". СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ из-за маневра России - РИА Новости, 03.05.2024

"Были не готовы". СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ из-за маневра России

Умелые маневры позволили России застать ВСУ неподготовленными к отражению наступления, считает обозреватель американской газеты Hill Патрик Дреннан. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T02:35

2024-05-03T02:35

2024-05-03T04:12

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости Умелые маневры позволили России застать ВСУ неподготовленными к отражению наступления, считает обозреватель американской газеты Hill Патрик Дреннан."Украину превзошли в искусстве маневра. Они (ВСУ. — Прим. ред.) были не готовы к мощным <...> контрнаступлениям (после провала украинского наступления в 2023 году. — Прим. ред.) России, а ее оборонительные позиции могут рухнуть", — написал он.Как отметил журналист, российская армия отличается развитой командной структурой и хорошей логистикой в зоне спецоперации. Кроме того, ВС России показали, что способны крайне эффективно противостоять украинским дронам на поле боя, добавил он."Украину превзошли в численности, оружии и оперативном искусстве. В целом Россия обладает большим стратегическим и логистическим преимуществом", — заключил обозреватель.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.Как заявил на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР.Кроме того, на этой неделе Минобороны сообщило о взятии под контроль сел Семеновка и Бердычи.

https://ria.ru/20240503/avdeevka-1943590326.html

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины