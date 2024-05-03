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"Были не готовы". СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ из-за маневра России - РИА Новости, 03.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:35 03.05.2024 (обновлено: 04:12 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/manevr-1943594852.html
"Были не готовы". СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ из-за маневра России
"Были не готовы". СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ из-за маневра России - РИА Новости, 03.05.2024
"Были не готовы". СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ из-за маневра России
Умелые маневры позволили России застать ВСУ неподготовленными к отражению наступления, считает обозреватель американской газеты Hill Патрик Дреннан. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T02:35
2024-05-03T04:12
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости Умелые маневры позволили России застать ВСУ неподготовленными к отражению наступления, считает обозреватель американской газеты Hill Патрик Дреннан."Украину превзошли в искусстве маневра. Они (ВСУ. — Прим. ред.) были не готовы к мощным &lt;...&gt; контрнаступлениям (после провала украинского наступления в 2023 году. — Прим. ред.) России, а ее оборонительные позиции могут рухнуть", — написал он.Как отметил журналист, российская армия отличается развитой командной структурой и хорошей логистикой в зоне спецоперации. Кроме того, ВС России показали, что способны крайне эффективно противостоять украинским дронам на поле боя, добавил он."Украину превзошли в численности, оружии и оперативном искусстве. В целом Россия обладает большим стратегическим и логистическим преимуществом", — заключил обозреватель.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.Как заявил на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР.Кроме того, на этой неделе Минобороны сообщило о взятии под контроль сел Семеновка и Бердычи.
https://ria.ru/20240503/avdeevka-1943590326.html
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
https://ria.ru/20240502/kiev-1943525997.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
"Были не готовы". СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ из-за маневра России

Hill: Украина была не готова к российскому наступлению

© РИА Новости / РИА НовостиБоевая работа танка Т-90М
Боевая работа танка Т-90М - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Боевая работа танка Т-90М . Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости Умелые маневры позволили России застать ВСУ неподготовленными к отражению наступления, считает обозреватель американской газеты Hill Патрик Дреннан.
"Украину превзошли в искусстве маневра. Они (ВСУ. — Прим. ред.) были не готовы к мощным <...> контрнаступлениям (после провала украинского наступления в 2023 году. — Прим. ред.) России, а ее оборонительные позиции могут рухнуть", — написал он.
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Как отметил журналист, российская армия отличается развитой командной структурой и хорошей логистикой в зоне спецоперации. Кроме того, ВС России показали, что способны крайне эффективно противостоять украинским дронам на поле боя, добавил он.
"Украину превзошли в численности, оружии и оперативном искусстве. В целом Россия обладает большим стратегическим и логистическим преимуществом", — заключил обозреватель.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
Изображение сгенерировано ИИ
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Как заявил на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР.
Кроме того, на этой неделе Минобороны сообщило о взятии под контроль сел Семеновка и Бердычи.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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