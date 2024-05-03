https://ria.ru/20240503/krym-1943741078.html

Кандидат в президенты Литвы назвал Крым российским

Кандидат в президенты Литвы назвал Крым российским - РИА Новости, 03.05.2024

Кандидат в президенты Литвы назвал Крым российским

Крым входит в состав России, потому что его население на референдуме проголосовало за присоединение, заявил кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус в... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T17:42

2024-05-03T17:42

2024-05-03T18:13

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Крым входит в состав России, потому что его население на референдуме проголосовало за присоединение, заявил кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус в интервью агентству ELTA."Крым принадлежит России. Раньше Крым принадлежал Украине. Еще раньше Крым принадлежал Советскому Союзу. Еще раньше Крым принадлежал царской России — так мы дойдем до греческих городов или до Крымского ханства", — сказал политик. По его словам, западные страны "выпустили джинна из бутылки", когда признали отчужденное в одностороннем порядке Косово. "Народ Крыма выразил свою волю на референдуме. Позже страны Запада провели повторные опросы — и эти опросы до сих пор показывают, что большинство населения выступает за вхождение Крыма в состав России. <...> И если Литва будет придерживаться ценностной позиции и не использовать двойные стандарты, то мы скажем: раз мы признали Косово, то мы просто обязаны признать Крым, потому что другого выхода у нас нет", — заключил Вайткус.Вайткус — независимый кандидат в президенты Литвы, 67-летний врач, профессор медицины.

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