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Кандидат в президенты Литвы назвал Крым российским - РИА Новости, 03.05.2024
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17:42 03.05.2024 (обновлено: 18:13 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/krym-1943741078.html
Кандидат в президенты Литвы назвал Крым российским
Кандидат в президенты Литвы назвал Крым российским - РИА Новости, 03.05.2024
Кандидат в президенты Литвы назвал Крым российским
Крым входит в состав России, потому что его население на референдуме проголосовало за присоединение, заявил кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус в... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T17:42
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Крым входит в состав России, потому что его население на референдуме проголосовало за присоединение, заявил кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус в интервью агентству ELTA."Крым принадлежит России. Раньше Крым принадлежал Украине. Еще раньше Крым принадлежал Советскому Союзу. Еще раньше Крым принадлежал царской России — так мы дойдем до греческих городов или до Крымского ханства", — сказал политик. По его словам, западные страны "выпустили джинна из бутылки", когда признали отчужденное в одностороннем порядке Косово. &quot;Народ Крыма выразил свою волю на референдуме. Позже страны Запада провели повторные опросы — и эти опросы до сих пор показывают, что большинство населения выступает за вхождение Крыма в состав России. &lt;...&gt; И если Литва будет придерживаться ценностной позиции и не использовать двойные стандарты, то мы скажем: раз мы признали Косово, то мы просто обязаны признать Крым, потому что другого выхода у нас нет&quot;, — заключил Вайткус.Вайткус — независимый кандидат в президенты Литвы, 67-летний врач, профессор медицины.
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Кандидат в президенты Литвы назвал Крым российским

Кандидат Вайткус: Крым — это Россия, поскольку так решил народ на референдуме

© Фото : страница Эдуардаса Вайткуса в соцсетиЭдуардас Вайткус
Эдуардас Вайткус - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : страница Эдуардаса Вайткуса в соцсети
Эдуардас Вайткус. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Крым входит в состав России, потому что его население на референдуме проголосовало за присоединение, заявил кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус в интервью агентству ELTA.
"Крым принадлежит России. Раньше Крым принадлежал Украине. Еще раньше Крым принадлежал Советскому Союзу. Еще раньше Крым принадлежал царской России — так мы дойдем до греческих городов или до Крымского ханства", — сказал политик.
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По его словам, западные страны "выпустили джинна из бутылки", когда признали отчужденное в одностороннем порядке Косово.
«

"Народ Крыма выразил свою волю на референдуме. Позже страны Запада провели повторные опросы — и эти опросы до сих пор показывают, что большинство населения выступает за вхождение Крыма в состав России. <...> И если Литва будет придерживаться ценностной позиции и не использовать двойные стандарты, то мы скажем: раз мы признали Косово, то мы просто обязаны признать Крым, потому что другого выхода у нас нет", — заключил Вайткус.

Вайткус — независимый кандидат в президенты Литвы, 67-летний врач, профессор медицины.

Выборы главы республики пройдут 12 мая 2024 года. Одновременно с ними состоится референдум об изменении статьи конституции, запрещающей гражданам Литвы иметь второе гражданство. По последним опросам, в предвыборной гонке лидирует действующий глава государства Гитанас Науседа, а премьер-министр Ингрида Шимоните занимает третье место.

Крымская весна: как происходило воссоединение с Россией
© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанк

Крым в 2024 году отмечает десятую годовщину воссоединения полуострова с Россией.

Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе

Крым в 2024 году отмечает десятую годовщину воссоединения полуострова с Россией.

© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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1 из 18
© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанк

На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами.

Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе

На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами.

© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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2 из 18
© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанк

В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение. 23 февраля более 20 тысяч человек вышли в центр Севастополя на площадь Нахимова на митинг "народной воли".

Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе

В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение. 23 февраля более 20 тысяч человек вышли в центр Севастополя на площадь Нахимова на митинг "народной воли".

© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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3 из 18
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.

Флаг России над зданием Верховного совета Автономной республики Крым в Симферополе, где на внеочередном пленарном заседании парламента приняли решение о независимости автономии

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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4 из 18
© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанк

18 марта 2014 года президент Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе

18 марта 2014 года президент Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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5 из 18
© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанк

Решение президента России Владимира Путина и действия российской армии в Крыму десять лет назад обеспечили сохранение мира и стабильности на полуострове.

Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе

Решение президента России Владимира Путина и действия российской армии в Крыму десять лет назад обеспечили сохранение мира и стабильности на полуострове.

© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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6 из 18
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

За период нахождения Республики Крым и города Севастополя в составе Российской Федерации осуществилась их интеграция в правовое, экономическое, финансовое и социальное пространство Российской Федерации.

Сотрудники одного из избирательных участков в Севастополе подсчитывают голоса по итогам референдума о статусе Крыма

За период нахождения Республики Крым и города Севастополя в составе Российской Федерации осуществилась их интеграция в правовое, экономическое, финансовое и социальное пространство Российской Федерации.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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7 из 18
© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанк

Республика Крым и город Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами России.

Сотрудники милиции в здании Верховного совета Крыма в Симферополе

Республика Крым и город Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами России.

© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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8 из 18
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Главные мероприятия проходят в Крыму и Севастополе, которые завершаются праздничным салютом.

Участники пророссийского митинга у здания Вреховного совета Крыма

Главные мероприятия проходят в Крыму и Севастополе, которые завершаются праздничным салютом.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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9 из 18
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Построены Крымский мост и трасса "Таврида", которые позволяют обеспечить транспортное сообщение Крыма с материковой частью, новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь имени Ивана Айвазовского.

Вооруженные люди у здания аэропорта Симферополя

Построены Крымский мост и трасса "Таврида", которые позволяют обеспечить транспортное сообщение Крыма с материковой частью, новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь имени Ивана Айвазовского.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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10 из 18
© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанк

В Севастополе реализуется грандиозный архитектурный и инфраструктурный проект — культурный кластер на мысе Хрустальном, в который входят Академия хореографии, Театр оперы и балета, музейный комплекс.

Рабочие устанавливают новую вывеску на здание парламента республики Крым

В Севастополе реализуется грандиозный архитектурный и инфраструктурный проект — культурный кластер на мысе Хрустальном, в который входят Академия хореографии, Театр оперы и балета, музейный комплекс.

© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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11 из 18
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

С момента воссоединения с Россией в Севастополе было построено более 120 объектов, в их числе: детские сады, школы, спортивные комплексы. В рекордные сроки были построены детская школа искусств и филиал "Артека" – детский центр "Корсунь".

Жители Симферополя на одном из избирательных участков во время голосования на референдуме о статусе Крыма

С момента воссоединения с Россией в Севастополе было построено более 120 объектов, в их числе: детские сады, школы, спортивные комплексы. В рекордные сроки были построены детская школа искусств и филиал "Артека" – детский центр "Корсунь".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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12 из 18
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

В этом году годовщина воссоединения полуострова с Россией проходит под девизом "Крымская весна – все началось с нас".

Жители Симферополя фотографируются с военным

В этом году годовщина воссоединения полуострова с Россией проходит под девизом "Крымская весна – все началось с нас".

© РИА Новости / Андрей Стенин
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13 из 18
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

В регионе по этому случаю запустили в соцсетях флешмоб "СпасибоЗаКрым".

Участники митинга в поддержку России на центральной площади Евпатории

В регионе по этому случаю запустили в соцсетях флешмоб "СпасибоЗаКрым".

© РИА Новости / Андрей Стенин
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14 из 18
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Инициатором флешмоба выступили крымчане. В нем может принять участие каждый желающий.

Жители Симферополя на концерте Крым-Весна, который проходит на площади Ленина в центре города, в день голосования на референдуме о статусе Крыма

Инициатором флешмоба выступили крымчане. В нем может принять участие каждый желающий.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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15 из 18
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк

По словам президента России Владимира Путина, Южные территории России располагают большим потенциалом развития.

Президент РФ Владимир Путин в Кремле во время церемонии подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов

По словам президента России Владимира Путина, Южные территории России располагают большим потенциалом развития.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
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16 из 18
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Республика Крым – уникальный и стратегически важный регион Российской Федерации в Азово-Черноморском регионе.

Президент России Владимир Путин во время выступления на митинг-концерте Мы вместе! на Красной площади в Москве.

Республика Крым – уникальный и стратегически важный регион Российской Федерации в Азово-Черноморском регионе.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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17 из 18
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Неповторимый исторический путь развития территории, многонациональный и поликонфессиональный состав населения, культурное многообразие определили особое место Крыма в культурном пространстве России.

Участники митинга в Ростове-на-Дону в поддержку итогов референдума в Крыму и братского украинского народа

Неповторимый исторический путь развития территории, многонациональный и поликонфессиональный состав населения, культурное многообразие определили особое место Крыма в культурном пространстве России.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
18 из 18

Крым в 2024 году отмечает десятую годовщину воссоединения полуострова с Россией.

© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
1 из 18

На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами.

© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
2 из 18

В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение. 23 февраля более 20 тысяч человек вышли в центр Севастополя на площадь Нахимова на митинг "народной воли".

© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
3 из 18

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
4 из 18

18 марта 2014 года президент Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
5 из 18

Решение президента России Владимира Путина и действия российской армии в Крыму десять лет назад обеспечили сохранение мира и стабильности на полуострове.

© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
6 из 18

За период нахождения Республики Крым и города Севастополя в составе Российской Федерации осуществилась их интеграция в правовое, экономическое, финансовое и социальное пространство Российской Федерации.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
7 из 18

Республика Крым и город Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами России.

© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
8 из 18

Главные мероприятия проходят в Крыму и Севастополе, которые завершаются праздничным салютом.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
9 из 18

Построены Крымский мост и трасса "Таврида", которые позволяют обеспечить транспортное сообщение Крыма с материковой частью, новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь имени Ивана Айвазовского.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
10 из 18

В Севастополе реализуется грандиозный архитектурный и инфраструктурный проект — культурный кластер на мысе Хрустальном, в который входят Академия хореографии, Театр оперы и балета, музейный комплекс.

© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
11 из 18

С момента воссоединения с Россией в Севастополе было построено более 120 объектов, в их числе: детские сады, школы, спортивные комплексы. В рекордные сроки были построены детская школа искусств и филиал "Артека" – детский центр "Корсунь".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
12 из 18

В этом году годовщина воссоединения полуострова с Россией проходит под девизом "Крымская весна – все началось с нас".

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
13 из 18

В регионе по этому случаю запустили в соцсетях флешмоб "СпасибоЗаКрым".

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
14 из 18

Инициатором флешмоба выступили крымчане. В нем может принять участие каждый желающий.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
15 из 18

По словам президента России Владимира Путина, Южные территории России располагают большим потенциалом развития.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
16 из 18

Республика Крым – уникальный и стратегически важный регион Российской Федерации в Азово-Черноморском регионе.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
17 из 18

Неповторимый исторический путь развития территории, многонациональный и поликонфессиональный состав населения, культурное многообразие определили особое место Крыма в культурном пространстве России.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
18 из 18
 
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