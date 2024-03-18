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Крымская весна: как происходило воссоединение с Россией - РИА Новости, 18.03.2024
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09:00 18.03.2024 (обновлено: 11:58 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/krym-1933030517.html
Крымская весна: как происходило воссоединение с Россией
Крымская весна: как происходило воссоединение с Россией - РИА Новости, 18.03.2024
Крымская весна: как происходило воссоединение с Россией
Как полуостров Крым вошел в состав России, смотрите в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 18.03.2024
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севастополь
республика крым
владимир путин
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Как полуостров Крым вошел в состав России, смотрите в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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фото, фото, россия, севастополь, республика крым, владимир путин, сергей аксенов (политик), владимир константинов
Фото, Россия, Севастополь, Республика Крым, Владимир Путин, Сергей Аксенов (политик), Владимир Константинов

Крымская весна: как происходило воссоединение с Россией

Читать ria.ru в
Как полуостров Крым вошел в состав России, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанк

Крым в 2024 году отмечает десятую годовщину воссоединения полуострова с Россией.

Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе

Крым в 2024 году отмечает десятую годовщину воссоединения полуострова с Россией.

© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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1 из 18
© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанк

На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами.

Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе

На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами.

© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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2 из 18
© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанк

В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение. 23 февраля более 20 тысяч человек вышли в центр Севастополя на площадь Нахимова на митинг "народной воли".

Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе

В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение. 23 февраля более 20 тысяч человек вышли в центр Севастополя на площадь Нахимова на митинг "народной воли".

© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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3 из 18
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.

Флаг России над зданием Верховного совета Автономной республики Крым в Симферополе, где на внеочередном пленарном заседании парламента приняли решение о независимости автономии

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанк

18 марта 2014 года президент Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе

18 марта 2014 года президент Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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5 из 18
© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанк

Решение президента России Владимира Путина и действия российской армии в Крыму десять лет назад обеспечили сохранение мира и стабильности на полуострове.

Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе

Решение президента России Владимира Путина и действия российской армии в Крыму десять лет назад обеспечили сохранение мира и стабильности на полуострове.

© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

За период нахождения Республики Крым и города Севастополя в составе Российской Федерации осуществилась их интеграция в правовое, экономическое, финансовое и социальное пространство Российской Федерации.

Сотрудники одного из избирательных участков в Севастополе подсчитывают голоса по итогам референдума о статусе Крыма

За период нахождения Республики Крым и города Севастополя в составе Российской Федерации осуществилась их интеграция в правовое, экономическое, финансовое и социальное пространство Российской Федерации.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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7 из 18
© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанк

Республика Крым и город Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами России.

Сотрудники милиции в здании Верховного совета Крыма в Симферополе

Республика Крым и город Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами России.

© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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8 из 18
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Главные мероприятия проходят в Крыму и Севастополе, которые завершаются праздничным салютом.

Участники пророссийского митинга у здания Вреховного совета Крыма

Главные мероприятия проходят в Крыму и Севастополе, которые завершаются праздничным салютом.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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9 из 18
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Построены Крымский мост и трасса "Таврида", которые позволяют обеспечить транспортное сообщение Крыма с материковой частью, новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь имени Ивана Айвазовского.

Вооруженные люди у здания аэропорта Симферополя

Построены Крымский мост и трасса "Таврида", которые позволяют обеспечить транспортное сообщение Крыма с материковой частью, новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь имени Ивана Айвазовского.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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10 из 18
© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанк

В Севастополе реализуется грандиозный архитектурный и инфраструктурный проект — культурный кластер на мысе Хрустальном, в который входят Академия хореографии, Театр оперы и балета, музейный комплекс.

Рабочие устанавливают новую вывеску на здание парламента республики Крым

В Севастополе реализуется грандиозный архитектурный и инфраструктурный проект — культурный кластер на мысе Хрустальном, в который входят Академия хореографии, Театр оперы и балета, музейный комплекс.

© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

С момента воссоединения с Россией в Севастополе было построено более 120 объектов, в их числе: детские сады, школы, спортивные комплексы. В рекордные сроки были построены детская школа искусств и филиал "Артека" – детский центр "Корсунь".

Жители Симферополя на одном из избирательных участков во время голосования на референдуме о статусе Крыма

С момента воссоединения с Россией в Севастополе было построено более 120 объектов, в их числе: детские сады, школы, спортивные комплексы. В рекордные сроки были построены детская школа искусств и филиал "Артека" – детский центр "Корсунь".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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12 из 18
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

В этом году годовщина воссоединения полуострова с Россией проходит под девизом "Крымская весна – все началось с нас".

Жители Симферополя фотографируются с военным

В этом году годовщина воссоединения полуострова с Россией проходит под девизом "Крымская весна – все началось с нас".

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

В регионе по этому случаю запустили в соцсетях флешмоб "СпасибоЗаКрым".

Участники митинга в поддержку России на центральной площади Евпатории

В регионе по этому случаю запустили в соцсетях флешмоб "СпасибоЗаКрым".

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Инициатором флешмоба выступили крымчане. В нем может принять участие каждый желающий.

Жители Симферополя на концерте Крым-Весна, который проходит на площади Ленина в центре города, в день голосования на референдуме о статусе Крыма

Инициатором флешмоба выступили крымчане. В нем может принять участие каждый желающий.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк

По словам президента России Владимира Путина, Южные территории России располагают большим потенциалом развития.

Президент РФ Владимир Путин в Кремле во время церемонии подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов

По словам президента России Владимира Путина, Южные территории России располагают большим потенциалом развития.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
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16 из 18
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Республика Крым – уникальный и стратегически важный регион Российской Федерации в Азово-Черноморском регионе.

Президент России Владимир Путин во время выступления на митинг-концерте Мы вместе! на Красной площади в Москве.

Республика Крым – уникальный и стратегически важный регион Российской Федерации в Азово-Черноморском регионе.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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17 из 18
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Неповторимый исторический путь развития территории, многонациональный и поликонфессиональный состав населения, культурное многообразие определили особое место Крыма в культурном пространстве России.

Участники митинга в Ростове-на-Дону в поддержку итогов референдума в Крыму и братского украинского народа

Неповторимый исторический путь развития территории, многонациональный и поликонфессиональный состав населения, культурное многообразие определили особое место Крыма в культурном пространстве России.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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18 из 18
 
ФотоРоссияСевастопольРеспублика КрымВладимир ПутинСергей Аксенов (политик)Владимир Константинов
 
 
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