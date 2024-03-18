Крымская весна: как происходило воссоединение с Россией

Крым в 2024 году отмечает десятую годовщину воссоединения полуострова с Россией.
Крым в 2024 году отмечает десятую годовщину воссоединения полуострова с Россией.
На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами.
На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами.
В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение. 23 февраля более 20 тысяч человек вышли в центр Севастополя на площадь Нахимова на митинг "народной воли".
В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение. 23 февраля более 20 тысяч человек вышли в центр Севастополя на площадь Нахимова на митинг "народной воли".
16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.
16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.
18 марта 2014 года президент Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
18 марта 2014 года президент Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
Решение президента России Владимира Путина и действия российской армии в Крыму десять лет назад обеспечили сохранение мира и стабильности на полуострове.
Решение президента России Владимира Путина и действия российской армии в Крыму десять лет назад обеспечили сохранение мира и стабильности на полуострове.
За период нахождения Республики Крым и города Севастополя в составе Российской Федерации осуществилась их интеграция в правовое, экономическое, финансовое и социальное пространство Российской Федерации.
За период нахождения Республики Крым и города Севастополя в составе Российской Федерации осуществилась их интеграция в правовое, экономическое, финансовое и социальное пространство Российской Федерации.
Республика Крым и город Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами России.
Республика Крым и город Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами России.
Главные мероприятия проходят в Крыму и Севастополе, которые завершаются праздничным салютом.
Главные мероприятия проходят в Крыму и Севастополе, которые завершаются праздничным салютом.
Построены Крымский мост и трасса "Таврида", которые позволяют обеспечить транспортное сообщение Крыма с материковой частью, новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь имени Ивана Айвазовского.
Построены Крымский мост и трасса "Таврида", которые позволяют обеспечить транспортное сообщение Крыма с материковой частью, новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь имени Ивана Айвазовского.
В Севастополе реализуется грандиозный архитектурный и инфраструктурный проект — культурный кластер на мысе Хрустальном, в который входят Академия хореографии, Театр оперы и балета, музейный комплекс.
В Севастополе реализуется грандиозный архитектурный и инфраструктурный проект — культурный кластер на мысе Хрустальном, в который входят Академия хореографии, Театр оперы и балета, музейный комплекс.
С момента воссоединения с Россией в Севастополе было построено более 120 объектов, в их числе: детские сады, школы, спортивные комплексы. В рекордные сроки были построены детская школа искусств и филиал "Артека" – детский центр "Корсунь".
С момента воссоединения с Россией в Севастополе было построено более 120 объектов, в их числе: детские сады, школы, спортивные комплексы. В рекордные сроки были построены детская школа искусств и филиал "Артека" – детский центр "Корсунь".
В этом году годовщина воссоединения полуострова с Россией проходит под девизом "Крымская весна – все началось с нас".
В этом году годовщина воссоединения полуострова с Россией проходит под девизом "Крымская весна – все началось с нас".
В регионе по этому случаю запустили в соцсетях флешмоб "СпасибоЗаКрым".
В регионе по этому случаю запустили в соцсетях флешмоб "СпасибоЗаКрым".
Инициатором флешмоба выступили крымчане. В нем может принять участие каждый желающий.
Инициатором флешмоба выступили крымчане. В нем может принять участие каждый желающий.
По словам президента России Владимира Путина, Южные территории России располагают большим потенциалом развития.
По словам президента России Владимира Путина, Южные территории России располагают большим потенциалом развития.
Республика Крым – уникальный и стратегически важный регион Российской Федерации в Азово-Черноморском регионе.
Республика Крым – уникальный и стратегически важный регион Российской Федерации в Азово-Черноморском регионе.
Неповторимый исторический путь развития территории, многонациональный и поликонфессиональный состав населения, культурное многообразие определили особое место Крыма в культурном пространстве России.
Неповторимый исторический путь развития территории, многонациональный и поликонфессиональный состав населения, культурное многообразие определили особое место Крыма в культурном пространстве России.