https://ria.ru/20240503/kandidat-1943526720.html

"Они нас недооценили". Кандидат в Евросоюз поставил США на место

"Они нас недооценили". Кандидат в Евросоюз поставил США на место - РИА Новости, 03.05.2024

"Они нас недооценили". Кандидат в Евросоюз поставил США на место

Протесты в Грузии, вызванные принятием закона об иностранных агентах, вышли на новый уровень. Оппозиция строит баррикады у входа в парламент. Полиция не... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T08:00

2024-05-03T08:00

2024-05-03T08:08

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Протесты в Грузии, вызванные принятием закона об иностранных агентах, вышли на новый уровень. Оппозиция строит баррикады у входа в парламент. Полиция не отступает и отвечает всеми доступными средствами. Власти полны решимости довести свою инициативу до конца. О развитии политического кризиса — в материале РИА Новости.Они не простятЗаконопроект об иностранных агентах поддержали в двух чтениях (17 апреля и 1 мая). Заключительное состоится через три недели, сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Между тем только с 1 по 2 мая в больницу попали не меньше 15 человек — и силовиков, и митингующих. В ночь на четверг беспорядки достигли таких масштабов, что утром не стали возобновлять работу парламента.ЕС и США продолжают попытки переубедить грузинские власти. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила насилие на улицах Тбилиси. По ее мнению, люди демонстрируют твердую приверженность демократии, когда атакуют здание парламента и сооружают баррикады из горящих мусорных баков. "Мы ожидаем безотлагательные меры, требующиеся от кандидата в ЕС. Страна находится на перепутье. Нельзя сворачивать с пути в Европу", — заявила она.Глава МИД Германии Анналена Бербок придерживается такого же мнения. По ее словам, Грузия получила статус кандидата в ЕС благодаря энергичному и критически мыслящему гражданскому обществу, но власти рискуют лишить людей европейского будущего.Представитель Госдепа США Мэтью Миллер осудил законопроект об иностранных агентах, "вдохновленный Кремлем". Этот документ угрожает евроатлантической интеграции. "Члены правящей партии четко дали понять, что цель закона — заставить замолчать критические голоса и уничтожить сильное гражданское общество. <…> Мы поддерживаем грузинский народ и его право быть услышанным", — сказал он.Но оправдываться никто не собирается. "Мы внимательно знакомимся с высказываниями из дружественных стран, но действуем так, как того требуют прежде всего общество, национальная безопасность. Мы выполняем заказ наших граждан", — подчеркнул депутат "Грузинской мечты" Рати Ионатамишвили.Европейский стандартВице-спикер парламента Гия Вольский заверил, что западному курсу страны ничто не угрожает. "Прозрачность — это европейский стандарт. Процесс евроатлантической интеграции не остановить", — отметил он.Власти считают, что радикальная оппозиция использует так называемые черные деньги, чтобы навредить Грузии. Депутат Дмитрий Хундадзе указал на попытки определять грузинскую политику из-за границы. Глава МВД Александр Дарахвелидзе сообщил, что разрешил применять резиновые пули, но от этого полицейские пока воздерживаются, в то время как протестующие распыляют какие-то газы — явно иностранного происхождения.Оппозицию подозревают в подготовке государственного переворота. "Мы никому не позволим вносить дестабилизацию и ставить под угрозу безопасность наших граждан и общества. <…> Попытки обойти демократические выборы при помощи насилия недопустимы", — заключил другой вице-спикер, Арчил Талаквадзе.Подготовка переворотаПротивники действующей власти находятся в фундаментальном кризисе и не в состоянии победить на парламентских выборах, запланированных на октябрь, говорит основатель фонда SIKHA Initiative Арчил Сихарулидзе. Они используют молодежь, запуганную рассказами о законе об иноагентах. Но госпереворот обречен на провал."Почему-то страны постсоветского пространства рассматривают как абсолютно нестабильные. Однако в Грузии протестуют 20 лет подряд, и за это время не было захвачено ни одного административного здания. Сегодня "Грузинская мечта" твердо стоит на своих позициях, избегая крайностей, и это привлекает избирателей. Оппозиция, напротив, утверждает, что закон не должен распространяться на тех, кто не разделяет европейские ценности. При этом большинство грузин вряд ли считает, что европейский путь развития — единственно возможный", — рассуждает эксперт.В конце мая протесты прекратятся, так как начинается туристический сезон и политическая жизнь в Грузии замирает, добавляет он. В сентябре оппозиция не успеет мобилизовать сторонников, а в октябре правящая партия вновь уверенно победит на выборах и укрепит свой авторитет в обществе."Нынешние беспорядки не получится протянуть до октября, — соглашается заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. — Но это первая волна, последуют и другие. Законопроект — лишь повод для консолидации сил и средств в борьбе за власть".Политолог допускает, что политический кризис в Грузии обострится еще сильнее. Но из-под контроля "Грузинской мечты" ситуация выйдет только в случае перехода к массовым репрессиям. Оппозиция может воспользоваться конфликтом президента с правительством и вероятным помилованием экс-главы государства Михаила Саакашвили.

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политика, в мире, грузия, тбилиси, сша, евросоюз, мид германии, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен