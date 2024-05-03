https://ria.ru/20240503/inoagenty-1943690987.html

Иноагентам предложили запретить становиться сенаторами

Иноагентам предложили запретить становиться сенаторами - РИА Новости, 03.05.2024

Иноагентам предложили запретить становиться сенаторами

Лицо, признанное иноагентом, не сможет претендовать на осуществление полномочий сенатора РФ, такую поправку одобрил комитет ГД по госстроительству, документ... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T14:35

2024-05-03T14:35

2024-05-03T14:41

политика

россия

иноагенты

госдума рф

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Лицо, признанное иноагентом, не сможет претендовать на осуществление полномочий сенатора РФ, такую поправку одобрил комитет ГД по госстроительству, документ размещен в думской электронной базе. "Часть 3 статьи 2 Федерального закона от 22 декабря 2020 года №439-ФЗ "О порядке формирования Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 52, ст. 8585; 2023, № 23, ст. 4004) дополнить пунктом 10 следующего содержания: "10) имеющий статус иностранного агента", - сказано в тексте поправок.

https://ria.ru/20240229/inoagenty-1930096039.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, иноагенты, госдума рф, совет федерации рф