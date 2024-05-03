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Иноагентам предложили запретить становиться сенаторами - РИА Новости, 03.05.2024
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14:35 03.05.2024 (обновлено: 14:41 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/inoagenty-1943690987.html
Иноагентам предложили запретить становиться сенаторами
Иноагентам предложили запретить становиться сенаторами - РИА Новости, 03.05.2024
Иноагентам предложили запретить становиться сенаторами
Лицо, признанное иноагентом, не сможет претендовать на осуществление полномочий сенатора РФ, такую поправку одобрил комитет ГД по госстроительству, документ... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T14:35
2024-05-03T14:41
политика
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Лицо, признанное иноагентом, не сможет претендовать на осуществление полномочий сенатора РФ, такую поправку одобрил комитет ГД по госстроительству, документ размещен в думской электронной базе. "Часть 3 статьи 2 Федерального закона от 22 декабря 2020 года №439-ФЗ "О порядке формирования Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 52, ст. 8585; 2023, № 23, ст. 4004) дополнить пунктом 10 следующего содержания: "10) имеющий статус иностранного агента", - сказано в тексте поправок.
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политика, россия, иноагенты, госдума рф, совет федерации рф
Политика, Россия, иноагенты, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Иноагентам предложили запретить становиться сенаторами

Комитет ГД одобрил поправку, запрещающую иноагентам становиться сенаторами

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Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Лицо, признанное иноагентом, не сможет претендовать на осуществление полномочий сенатора РФ, такую поправку одобрил комитет ГД по госстроительству, документ размещен в думской электронной базе.
"Часть 3 статьи 2 Федерального закона от 22 декабря 2020 года №439-ФЗ "О порядке формирования Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 52, ст. 8585; 2023, № 23, ст. 4004) дополнить пунктом 10 следующего содержания: "10) имеющий статус иностранного агента", - сказано в тексте поправок.
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