https://ria.ru/20240503/gosdep-1943777165.html

США и Россия должны сотрудничать по вопросам космоса, заявил госдеп

США и Россия должны сотрудничать по вопросам космоса, заявил госдеп - РИА Новости, 03.05.2024

США и Россия должны сотрудничать по вопросам космоса, заявил госдеп

США и РФ должны сотрудничать по вопросам космоса, насколько это возможно, заявила помощница главы госдепа Мэллори Стюарт. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T22:03

2024-05-03T22:03

2024-05-03T22:07

космос - риа наука

россия

сша

вашингтон (штат)

джо байден

джон кирби

джейк салливан

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. США и РФ должны сотрудничать по вопросам космоса, насколько это возможно, заявила помощница главы госдепа Мэллори Стюарт. "Важно продолжать сотрудничество, насколько это возможно", - сказала Стюарт на мероприятии Центра международных стратегических исследований. Мероприятие касалось озвученной ранее Штатами информации о том, что РФ якобы может разместить оружие в космосе. СМИ США со ссылкой на источники в американской администрации ранее сообщали, что Вашингтон в частном порядке предупредил Москву о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе, планы которого якобы вынашивает РФ. Белый дом ранее подтвердил, что угроза национальной безопасности, которая обсуждалась в американском конгрессе, касается якобы разрабатываемого РФ противоспутникового оружия. Президент США Джо Байден потребовал дипломатических контактов с РФ, сообщил ранее представитель Белого дома Джон Кирби. Несколько источников сообщили, что в одном из каналов связи участвовали советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и Юрий Ушаков, советник президента России Владимира Путина по вопросам внешней политики. Директор ЦРУ Уильям Бернс обращался к Сергею Нарышкину, главе Службы внешней разведки (СВР) России, сообщил источник. В МИД РФ контакты с США по указанной теме называли непродуктивными. Российские официальные лица настаивают на приверженности обязательствам по неразмещению оружия в космосе.

https://ria.ru/20240422/kosmos-1941475710.html

https://ria.ru/20240424/mid-1942161405.html

https://ria.ru/20240430/soglashenie-1943203196.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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космос - риа наука, россия, сша, вашингтон (штат), джо байден, джон кирби, джейк салливан, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)