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США и Россия должны сотрудничать по вопросам космоса, заявил госдеп - РИА Новости, 03.05.2024
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22:03 03.05.2024 (обновлено: 22:07 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/gosdep-1943777165.html
США и Россия должны сотрудничать по вопросам космоса, заявил госдеп
США и Россия должны сотрудничать по вопросам космоса, заявил госдеп - РИА Новости, 03.05.2024
США и Россия должны сотрудничать по вопросам космоса, заявил госдеп
США и РФ должны сотрудничать по вопросам космоса, насколько это возможно, заявила помощница главы госдепа Мэллори Стюарт. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T22:03
2024-05-03T22:07
космос - риа наука
россия
сша
вашингтон (штат)
джо байден
джон кирби
джейк салливан
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. США и РФ должны сотрудничать по вопросам космоса, насколько это возможно, заявила помощница главы госдепа Мэллори Стюарт. "Важно продолжать сотрудничество, насколько это возможно", - сказала Стюарт на мероприятии Центра международных стратегических исследований. Мероприятие касалось озвученной ранее Штатами информации о том, что РФ якобы может разместить оружие в космосе. СМИ США со ссылкой на источники в американской администрации ранее сообщали, что Вашингтон в частном порядке предупредил Москву о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе, планы которого якобы вынашивает РФ. Белый дом ранее подтвердил, что угроза национальной безопасности, которая обсуждалась в американском конгрессе, касается якобы разрабатываемого РФ противоспутникового оружия. Президент США Джо Байден потребовал дипломатических контактов с РФ, сообщил ранее представитель Белого дома Джон Кирби. Несколько источников сообщили, что в одном из каналов связи участвовали советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и Юрий Ушаков, советник президента России Владимира Путина по вопросам внешней политики. Директор ЦРУ Уильям Бернс обращался к Сергею Нарышкину, главе Службы внешней разведки (СВР) России, сообщил источник. В МИД РФ контакты с США по указанной теме называли непродуктивными. Российские официальные лица настаивают на приверженности обязательствам по неразмещению оружия в космосе.
https://ria.ru/20240422/kosmos-1941475710.html
https://ria.ru/20240424/mid-1942161405.html
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россия
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космос - риа наука, россия, сша, вашингтон (штат), джо байден, джон кирби, джейк салливан, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Космос - РИА Наука, Россия, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Джон Кирби, Джейк Салливан, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
США и Россия должны сотрудничать по вопросам космоса, заявил госдеп

Госдеп: США и РФ должны сотрудничать по вопросам космоса, насколько это возможно

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. США и РФ должны сотрудничать по вопросам космоса, насколько это возможно, заявила помощница главы госдепа Мэллори Стюарт.
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"Важно продолжать сотрудничество, насколько это возможно", - сказала Стюарт на мероприятии Центра международных стратегических исследований.
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Мероприятие касалось озвученной ранее Штатами информации о том, что РФ якобы может разместить оружие в космосе.
СМИ США со ссылкой на источники в американской администрации ранее сообщали, что Вашингтон в частном порядке предупредил Москву о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе, планы которого якобы вынашивает РФ.
Белый дом ранее подтвердил, что угроза национальной безопасности, которая обсуждалась в американском конгрессе, касается якобы разрабатываемого РФ противоспутникового оружия. Президент США Джо Байден потребовал дипломатических контактов с РФ, сообщил ранее представитель Белого дома Джон Кирби.
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Несколько источников сообщили, что в одном из каналов связи участвовали советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и Юрий Ушаков, советник президента России Владимира Путина по вопросам внешней политики. Директор ЦРУ Уильям Бернс обращался к Сергею Нарышкину, главе Службы внешней разведки (СВР) России, сообщил источник.
В МИД РФ контакты с США по указанной теме называли непродуктивными.
Российские официальные лица настаивают на приверженности обязательствам по неразмещению оружия в космосе.
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Космос - РИА НаукаРоссияСШАВашингтон (штат)Джо БайденДжон КирбиДжейк СалливанЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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