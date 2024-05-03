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ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, готовившего теракты в России - РИА Новости, 03.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:41 03.05.2024 (обновлено: 12:27 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/fsb-1943641914.html
ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, готовившего теракты в России
ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, готовившего теракты в России - РИА Новости, 03.05.2024
ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, готовившего теракты в России
Силовики ликвидировали агента военной разведки Украины, готовившего серию терактов в России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T11:41
2024-05-03T12:27
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Силовики ликвидировали агента военной разведки Украины, готовившего серию терактов в России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. "Диверсант выявлен во время изъятия очередного схрона со средствами поражения в Гатчинском районе Ленинградской области, которые он планировал использовать для совершения теракта на топливном терминале в Тосненском районе. &lt;...&gt; При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован", — говорится в сообщении.Речь идет о российском гражданине 1976 года рождения, входившем в запрещенную украинскую террористическую организацию. Он приехал из Литвы в марте этого года.По данным силовиков, он планировал серию терактов, в том числе на объектах Минобороны в Московском регионе, а также против участников одного из добровольческих батальонов и волонтерского центра в Петербурге.Изначально диверсанта пытались задержать в Подмосковье около тайника. Он оказал вооруженное сопротивление и скрылся. В брошенной машине нашли автоматический пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты, компоненты бомбы, документы и мобильный телефон. В арендованных в Москве гараже и квартире изъяли взрывчатку и боеприпасы, а также карту литовского отделения шведского SwedBank. Уголовное дело возбудили по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".В результате дальнейшего расследования диверсанта обнаружили и ликвидировали в Ленинградской области. У него нашли оружие, взрывное устройство и средства связи с Главным управлением разведки Минобороны Украины, планировавшим его эвакуацию из России после терактов.Переписка с куратором показала, что украинский агент обучался минно-взрывному делу и стрельбе в литовском городе Пабраде. В дальнейшем планировалось его участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Кроме того, украинская террористическая организация собиралась "полностью искоренить все русское" в странах Прибалтики, она планировала теракты в православных церквях и местах пребывания русскоязычных жителей, в частности — поджечь кинотеатр в Риге во время сеанса.
https://ria.ru/20240319/diversanty-1934233826.html
https://ria.ru/20240315/zaderzhanie-1933123260.html
https://ria.ru/20240213/tek-1927027221.html
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7 495 645-6601
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353
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353
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Ликвидация украинского агента, планировавшего теракты в России. Видео ФСБ
ФСБ показала видео с ликвидированным украинским агентом, планировавшим теракты в России. На кадрах также видны элементы взрывчатки и оружие, найденные в его машине.
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россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, готовившего теракты в России

ФСБ ликвидировала под Петербургом украинского диверсанта, приехавшего из Литвы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Силовики ликвидировали агента военной разведки Украины, готовившего серию терактов в России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Диверсант выявлен во время изъятия очередного схрона со средствами поражения в Гатчинском районе Ленинградской области, которые он планировал использовать для совершения теракта на топливном терминале в Тосненском районе. <...> При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован", — говорится в сообщении.
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Речь идет о российском гражданине 1976 года рождения, входившем в запрещенную украинскую террористическую организацию. Он приехал из Литвы в марте этого года.
По данным силовиков, он планировал серию терактов, в том числе на объектах Минобороны в Московском регионе, а также против участников одного из добровольческих батальонов и волонтерского центра в Петербурге.
Изначально диверсанта пытались задержать в Подмосковье около тайника. Он оказал вооруженное сопротивление и скрылся. В брошенной машине нашли автоматический пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты, компоненты бомбы, документы и мобильный телефон. В арендованных в Москве гараже и квартире изъяли взрывчатку и боеприпасы, а также карту литовского отделения шведского SwedBank.
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Уголовное дело возбудили по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
В результате дальнейшего расследования диверсанта обнаружили и ликвидировали в Ленинградской области. У него нашли оружие, взрывное устройство и средства связи с Главным управлением разведки Минобороны Украины, планировавшим его эвакуацию из России после терактов.
Переписка с куратором показала, что украинский агент обучался минно-взрывному делу и стрельбе в литовском городе Пабраде. В дальнейшем планировалось его участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Кроме того, украинская террористическая организация собиралась "полностью искоренить все русское" в странах Прибалтики, она планировала теракты в православных церквях и местах пребывания русскоязычных жителей, в частности — поджечь кинотеатр в Риге во время сеанса.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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