https://ria.ru/20240503/fsb-1943641914.html

ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, готовившего теракты в России

ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, готовившего теракты в России - РИА Новости, 03.05.2024

ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, готовившего теракты в России

Силовики ликвидировали агента военной разведки Украины, готовившего серию терактов в России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T11:41

2024-05-03T11:41

2024-05-03T12:27

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

специальная военная операция на украине

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943653626_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c917eb6bb99a2a0aab37af803170a472.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Силовики ликвидировали агента военной разведки Украины, готовившего серию терактов в России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. "Диверсант выявлен во время изъятия очередного схрона со средствами поражения в Гатчинском районе Ленинградской области, которые он планировал использовать для совершения теракта на топливном терминале в Тосненском районе. <...> При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован", — говорится в сообщении.Речь идет о российском гражданине 1976 года рождения, входившем в запрещенную украинскую террористическую организацию. Он приехал из Литвы в марте этого года.По данным силовиков, он планировал серию терактов, в том числе на объектах Минобороны в Московском регионе, а также против участников одного из добровольческих батальонов и волонтерского центра в Петербурге.Изначально диверсанта пытались задержать в Подмосковье около тайника. Он оказал вооруженное сопротивление и скрылся. В брошенной машине нашли автоматический пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты, компоненты бомбы, документы и мобильный телефон. В арендованных в Москве гараже и квартире изъяли взрывчатку и боеприпасы, а также карту литовского отделения шведского SwedBank. Уголовное дело возбудили по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".В результате дальнейшего расследования диверсанта обнаружили и ликвидировали в Ленинградской области. У него нашли оружие, взрывное устройство и средства связи с Главным управлением разведки Минобороны Украины, планировавшим его эвакуацию из России после терактов.Переписка с куратором показала, что украинский агент обучался минно-взрывному делу и стрельбе в литовском городе Пабраде. В дальнейшем планировалось его участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Кроме того, украинская террористическая организация собиралась "полностью искоренить все русское" в странах Прибалтики, она планировала теракты в православных церквях и местах пребывания русскоязычных жителей, в частности — поджечь кинотеатр в Риге во время сеанса.

https://ria.ru/20240319/diversanty-1934233826.html

https://ria.ru/20240315/zaderzhanie-1933123260.html

https://ria.ru/20240213/tek-1927027221.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ликвидация украинского агента, планировавшего теракты в России. Видео ФСБ ФСБ показала видео с ликвидированным украинским агентом, планировавшим теракты в России. На кадрах также видны элементы взрывчатки и оружие, найденные в его машине. 2024-05-03T11:41 true PT2M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия