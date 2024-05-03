https://ria.ru/20240503/etap-1943770010.html

"Наступил новый этап". Зеленский сделал тревожное заявление о России

"Наступил новый этап". Зеленский сделал тревожное заявление о России - РИА Новости, 03.05.2024

"Наступил новый этап". Зеленский сделал тревожное заявление о России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале нового этапа вооруженного конфликта с Россией. Об этом он сказал на встрече с пограничниками в городе... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T20:51

2024-05-03T20:51

2024-05-03T22:06

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале нового этапа вооруженного конфликта с Россией. Об этом он сказал на встрече с пограничниками в городе Хмельницком."Сейчас мы перед новым этапом войны", — заявил Зеленский.По его мнению, российская армия "готовится к расширению наступательных действий".На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для украинской армии сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР. Кроме того, на этой неделе ведомство сообщило о взятии под контроль сел Семеновка и Бердычи.

https://ria.ru/20240503/donbass-1943764775.html

https://ria.ru/20240503/ssha-1943718262.html

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в мире, россия, донецкая народная республика, украина, владимир зеленский, александр сырский, сергей шойгу, вооруженные силы украины