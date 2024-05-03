https://ria.ru/20240503/etap-1943770010.html
"Наступил новый этап". Зеленский сделал тревожное заявление о России
"Наступил новый этап". Зеленский сделал тревожное заявление о России - РИА Новости, 03.05.2024
"Наступил новый этап". Зеленский сделал тревожное заявление о России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале нового этапа вооруженного конфликта с Россией. Об этом он сказал на встрече с пограничниками в городе... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T20:51
2024-05-03T20:51
2024-05-03T22:06
в мире
россия
донецкая народная республика
украина
владимир зеленский
александр сырский
сергей шойгу
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале нового этапа вооруженного конфликта с Россией. Об этом он сказал на встрече с пограничниками в городе Хмельницком."Сейчас мы перед новым этапом войны", — заявил Зеленский.По его мнению, российская армия "готовится к расширению наступательных действий".На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для украинской армии сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР. Кроме того, на этой неделе ведомство сообщило о взятии под контроль сел Семеновка и Бердычи.
https://ria.ru/20240503/donbass-1943764775.html
https://ria.ru/20240503/ssha-1943718262.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_1077c2b62121feb04f4445ad410b9320.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, украина, владимир зеленский, александр сырский, сергей шойгу, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Наступил новый этап". Зеленский сделал тревожное заявление о России
Зеленский заявил о новом этапе конфликта с Россией