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"Наступил новый этап". Зеленский сделал тревожное заявление о России - РИА Новости, 03.05.2024
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20:51 03.05.2024 (обновлено: 22:06 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/etap-1943770010.html
"Наступил новый этап". Зеленский сделал тревожное заявление о России
"Наступил новый этап". Зеленский сделал тревожное заявление о России - РИА Новости, 03.05.2024
"Наступил новый этап". Зеленский сделал тревожное заявление о России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале нового этапа вооруженного конфликта с Россией. Об этом он сказал на встрече с пограничниками в городе... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T20:51
2024-05-03T22:06
в мире
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александр сырский
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале нового этапа вооруженного конфликта с Россией. Об этом он сказал на встрече с пограничниками в городе Хмельницком."Сейчас мы перед новым этапом войны", — заявил Зеленский.По его мнению, российская армия "готовится к расширению наступательных действий".На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для украинской армии сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР. Кроме того, на этой неделе ведомство сообщило о взятии под контроль сел Семеновка и Бердычи.
https://ria.ru/20240503/donbass-1943764775.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, украина, владимир зеленский, александр сырский, сергей шойгу, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Наступил новый этап". Зеленский сделал тревожное заявление о России

Зеленский заявил о новом этапе конфликта с Россией

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале нового этапа вооруженного конфликта с Россией. Об этом он сказал на встрече с пограничниками в городе Хмельницком.
"Сейчас мы перед новым этапом войны", — заявил Зеленский.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
"Киев тайно признает". На Западе сделали заявление о судьбе Донбасса
Вчера, 20:05
По его мнению, российская армия "готовится к расширению наступательных действий".
На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для украинской армии сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР. Кроме того, на этой неделе ведомство сообщило о взятии под контроль сел Семеновка и Бердычи.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
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В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр СырскийСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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