https://ria.ru/20240503/erdogan-1943762319.html

Эрдоган рассказал о действиях Запада после решения по торговле с Израилем

Эрдоган рассказал о действиях Запада после решения по торговле с Израилем - РИА Новости, 03.05.2024

Эрдоган рассказал о действиях Запада после решения по торговле с Израилем

Запад будет атаковать Турцию после решения по торговле с Израилем, заявил Эрдоган РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T19:46

2024-05-03T19:46

2024-05-03T19:46

в мире

турция

израиль

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874761041_0:298:3072:2026_1920x0_80_0_0_ee6794251a3bd1b1c9262a921c5c2f99.jpg

Запад будет атаковать Турцию после решения по торговле с Израилем, заявил ЭрдоганАНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара "прекрасно знает", как Запад будет атаковать Турцию после решения о приостановке товарооборота с Израилем. "Со вчерашнего дня мы приостановили экспортно-импортные операции с Израилем по всем видам продукции. Мы будем устранять последствия этого шага, который мы предприняли в координации и консультации с нашим деловым миром. Мы не ищем вражды и борьбы ни с одной страной в нашем регионе. Мы не хотим конфликтов, крови и слез в нашей географии. Мы хотим жить вместе в мире и процветании", - сказал Эрдоган в ассоциация независимых промышленников и предпринимателей Турции. Министерство торговли Турции в четверг подтвердило полное прекращение товарооборота с Израилем, его возобновят только после обеспечения бесперебойных поставок гумпомощи в сектор Газа. Глава министерства Омер Болат в пятницу уточнил, что меры будут действовать до объявления прекращения огня в секторе Газа. Эрдоган ранее заявил, что Анкара закрыла "дверь товарооборота" с Израилем на сумму 9,5 миллиарда долларов. "Мы прекрасно знаем, как Запад будет атаковать нас в связи этим решением", - отметил он. По его словам, Анкара будет "стоять прямо и будет знать, что путь вперед - это путь поддержки угнетенных". "Если мы не поддержим этих людей сегодня, кто поддержит нас завтра, когда с нами произойдет то же самое?.. Поступок Турции послужит примером для других стран, которым не нравится нынешняя ситуация", - сказал Эрдоган.

https://ria.ru/20240503/turtsiya-1943608076.html

https://ria.ru/20240503/protsess-1943733109.html

турция

израиль

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, израиль, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году