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Эрдоган рассказал о действиях Запада после решения по торговле с Израилем - РИА Новости, 03.05.2024
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19:46 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/erdogan-1943762319.html
Эрдоган рассказал о действиях Запада после решения по торговле с Израилем
Эрдоган рассказал о действиях Запада после решения по торговле с Израилем - РИА Новости, 03.05.2024
Эрдоган рассказал о действиях Запада после решения по торговле с Израилем
Запад будет атаковать Турцию после решения по торговле с Израилем, заявил Эрдоган РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T19:46
2024-05-03T19:46
в мире
турция
израиль
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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Запад будет атаковать Турцию после решения по торговле с Израилем, заявил ЭрдоганАНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара "прекрасно знает", как Запад будет атаковать Турцию после решения о приостановке товарооборота с Израилем. "Со вчерашнего дня мы приостановили экспортно-импортные операции с Израилем по всем видам продукции. Мы будем устранять последствия этого шага, который мы предприняли в координации и консультации с нашим деловым миром. Мы не ищем вражды и борьбы ни с одной страной в нашем регионе. Мы не хотим конфликтов, крови и слез в нашей географии. Мы хотим жить вместе в мире и процветании", - сказал Эрдоган в ассоциация независимых промышленников и предпринимателей Турции. Министерство торговли Турции в четверг подтвердило полное прекращение товарооборота с Израилем, его возобновят только после обеспечения бесперебойных поставок гумпомощи в сектор Газа. Глава министерства Омер Болат в пятницу уточнил, что меры будут действовать до объявления прекращения огня в секторе Газа. Эрдоган ранее заявил, что Анкара закрыла "дверь товарооборота" с Израилем на сумму 9,5 миллиарда долларов. "Мы прекрасно знаем, как Запад будет атаковать нас в связи этим решением", - отметил он. По его словам, Анкара будет "стоять прямо и будет знать, что путь вперед - это путь поддержки угнетенных". "Если мы не поддержим этих людей сегодня, кто поддержит нас завтра, когда с нами произойдет то же самое?.. Поступок Турции послужит примером для других стран, которым не нравится нынешняя ситуация", - сказал Эрдоган.
https://ria.ru/20240503/turtsiya-1943608076.html
https://ria.ru/20240503/protsess-1943733109.html
турция
израиль
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в мире, турция, израиль, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, Израиль, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган рассказал о действиях Запада после решения по торговле с Израилем

Эрдоган: Запад будет атаковать Турцию после решения по торговле с Израилем

© AP Photo / Ali UnalРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Ali Unal
Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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Запад будет атаковать Турцию после решения по торговле с Израилем, заявил Эрдоган
АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара "прекрасно знает", как Запад будет атаковать Турцию после решения о приостановке товарооборота с Израилем.
«
"Со вчерашнего дня мы приостановили экспортно-импортные операции с Израилем по всем видам продукции. Мы будем устранять последствия этого шага, который мы предприняли в координации и консультации с нашим деловым миром. Мы не ищем вражды и борьбы ни с одной страной в нашем регионе. Мы не хотим конфликтов, крови и слез в нашей географии. Мы хотим жить вместе в мире и процветании", - сказал Эрдоган в ассоциация независимых промышленников и предпринимателей Турции.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Аналитик оценил решение Турции о прекращении товарооборота с Израилем
Вчера, 07:53
Министерство торговли Турции в четверг подтвердило полное прекращение товарооборота с Израилем, его возобновят только после обеспечения бесперебойных поставок гумпомощи в сектор Газа. Глава министерства Омер Болат в пятницу уточнил, что меры будут действовать до объявления прекращения огня в секторе Газа. Эрдоган ранее заявил, что Анкара закрыла "дверь товарооборота" с Израилем на сумму 9,5 миллиарда долларов.
«
"Мы прекрасно знаем, как Запад будет атаковать нас в связи этим решением", - отметил он.
По его словам, Анкара будет "стоять прямо и будет знать, что путь вперед - это путь поддержки угнетенных".
«
"Если мы не поддержим этих людей сегодня, кто поддержит нас завтра, когда с нами произойдет то же самое?.. Поступок Турции послужит примером для других стран, которым не нравится нынешняя ситуация", - сказал Эрдоган.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Эрдоган заявил, что хочет начать процесс "смягчения политики"
Вчера, 17:06
 
В миреТурцияИзраильАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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