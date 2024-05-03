Эрдоган рассказал о действиях Запада после решения по торговле с Израилем
Эрдоган: Запад будет атаковать Турцию после решения по торговле с Израилем
© AP Photo / Ali UnalРеджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Ali Unal
Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
Запад будет атаковать Турцию после решения по торговле с Израилем, заявил Эрдоган
АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара "прекрасно знает", как Запад будет атаковать Турцию после решения о приостановке товарооборота с Израилем.
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"Со вчерашнего дня мы приостановили экспортно-импортные операции с Израилем по всем видам продукции. Мы будем устранять последствия этого шага, который мы предприняли в координации и консультации с нашим деловым миром. Мы не ищем вражды и борьбы ни с одной страной в нашем регионе. Мы не хотим конфликтов, крови и слез в нашей географии. Мы хотим жить вместе в мире и процветании", - сказал Эрдоган в ассоциация независимых промышленников и предпринимателей Турции.
Министерство торговли Турции в четверг подтвердило полное прекращение товарооборота с Израилем, его возобновят только после обеспечения бесперебойных поставок гумпомощи в сектор Газа. Глава министерства Омер Болат в пятницу уточнил, что меры будут действовать до объявления прекращения огня в секторе Газа. Эрдоган ранее заявил, что Анкара закрыла "дверь товарооборота" с Израилем на сумму 9,5 миллиарда долларов.
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"Мы прекрасно знаем, как Запад будет атаковать нас в связи этим решением", - отметил он.
По его словам, Анкара будет "стоять прямо и будет знать, что путь вперед - это путь поддержки угнетенных".
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"Если мы не поддержим этих людей сегодня, кто поддержит нас завтра, когда с нами произойдет то же самое?.. Поступок Турции послужит примером для других стран, которым не нравится нынешняя ситуация", - сказал Эрдоган.