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Расчет FPV-дрона уничтожил разведгруппу ВСУ под Белогоровкой
Расчет FPV-дрона уничтожил разведгруппу ВСУ под Белогоровкой - РИА Новости, 03.05.2024
Расчет FPV-дрона уничтожил разведгруппу ВСУ под Белогоровкой
Оператор FPV-дрона ВС РФ уничтожил разведывательную группу с расчетом ПТУР в районе Белогоровки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T07:34
2024-05-03T07:34
2024-05-03T07:36
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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Оператор FPV-дрона ВС РФ уничтожил разведывательную группу с расчетом ПТУР в районе Белогоровки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В ходе мониторинга ситуации юго-западнее населенного пункта Лисичанск при помощи аэроразведки была обнаружена разведгруппа украинских боевиков, усиленная расчетом ПТУР, движущаяся в направлении подготовленной позиции в окрестностях Белогоровки. После прибытия на место нашим оператором FPV-дрона было нанесено огневое поражение по блиндажу, где укрывались боевики", - сообщил Марочко. Эксперт отметил, что было уничтожено все отделение пехоты ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, лисичанск, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчет FPV-дрона уничтожил разведгруппу ВСУ под Белогоровкой
Марочко: оператор FPV-дрона ликвидировал разведгруппу ВСУ под Белогоровкой