https://ria.ru/20240503/dron-1943606520.html

Расчет FPV-дрона уничтожил разведгруппу ВСУ под Белогоровкой

Расчет FPV-дрона уничтожил разведгруппу ВСУ под Белогоровкой - РИА Новости, 03.05.2024

Расчет FPV-дрона уничтожил разведгруппу ВСУ под Белогоровкой

Оператор FPV-дрона ВС РФ уничтожил разведывательную группу с расчетом ПТУР в районе Белогоровки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T07:34

2024-05-03T07:34

2024-05-03T07:36

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

лисичанск

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Оператор FPV-дрона ВС РФ уничтожил разведывательную группу с расчетом ПТУР в районе Белогоровки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В ходе мониторинга ситуации юго-западнее населенного пункта Лисичанск при помощи аэроразведки была обнаружена разведгруппа украинских боевиков, усиленная расчетом ПТУР, движущаяся в направлении подготовленной позиции в окрестностях Белогоровки. После прибытия на место нашим оператором FPV-дрона было нанесено огневое поражение по блиндажу, где укрывались боевики", - сообщил Марочко. Эксперт отметил, что было уничтожено все отделение пехоты ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

лисичанск

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луганская народная республика, лисичанск, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность