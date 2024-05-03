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Расчет FPV-дрона уничтожил разведгруппу ВСУ под Белогоровкой - РИА Новости, 03.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 03.05.2024 (обновлено: 07:36 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/dron-1943606520.html
Расчет FPV-дрона уничтожил разведгруппу ВСУ под Белогоровкой
Расчет FPV-дрона уничтожил разведгруппу ВСУ под Белогоровкой - РИА Новости, 03.05.2024
Расчет FPV-дрона уничтожил разведгруппу ВСУ под Белогоровкой
Оператор FPV-дрона ВС РФ уничтожил разведывательную группу с расчетом ПТУР в районе Белогоровки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T07:34
2024-05-03T07:36
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
лисичанск
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Оператор FPV-дрона ВС РФ уничтожил разведывательную группу с расчетом ПТУР в районе Белогоровки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В ходе мониторинга ситуации юго-западнее населенного пункта Лисичанск при помощи аэроразведки была обнаружена разведгруппа украинских боевиков, усиленная расчетом ПТУР, движущаяся в направлении подготовленной позиции в окрестностях Белогоровки. После прибытия на место нашим оператором FPV-дрона было нанесено огневое поражение по блиндажу, где укрывались боевики", - сообщил Марочко. Эксперт отметил, что было уничтожено все отделение пехоты ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, лисичанск, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчет FPV-дрона уничтожил разведгруппу ВСУ под Белогоровкой

Марочко: оператор FPV-дрона ликвидировал разведгруппу ВСУ под Белогоровкой

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона за работой
Оператор дрона за работой - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона за работой. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Оператор FPV-дрона ВС РФ уничтожил разведывательную группу с расчетом ПТУР в районе Белогоровки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"В ходе мониторинга ситуации юго-западнее населенного пункта Лисичанск при помощи аэроразведки была обнаружена разведгруппа украинских боевиков, усиленная расчетом ПТУР, движущаяся в направлении подготовленной позиции в окрестностях Белогоровки. После прибытия на место нашим оператором FPV-дрона было нанесено огневое поражение по блиндажу, где укрывались боевики", - сообщил Марочко.
Эксперт отметил, что было уничтожено все отделение пехоты ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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