https://ria.ru/20240503/britaniya-1943640376.html

Экс-премьера Британии не пустили на избирательный участок

Экс-премьера Британии не пустили на избирательный участок - РИА Новости, 03.05.2024

Экс-премьера Британии не пустили на избирательный участок

Сотрудники избирательного участка в графстве Оксфордшир не допустили бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона к участию в голосовании, передает телеканал РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T11:31

2024-05-03T11:31

2024-05-03T11:31

в мире

оксфордшир

англия

уэльс

борис джонсон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800872551_0:45:3489:2007_1920x0_80_0_0_e74ffd958a176c03a94395b611cfbb60.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сотрудники избирательного участка в графстве Оксфордшир не допустили бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона к участию в голосовании, передает телеканал Sky News. "Бориса Джонсона не пустили на местный избирательный участок, когда он пытался проголосовать на местных выборах, забыв принести приемлемую форму удостоверения личности с фотографией", - сообщает канал. Отмечается, что законодательные изменения, требующие предъявление должного удостоверения личности с фотографией, были введены самим Джонсоном в 2022. Как сообщает канал со ссылкой на представителя экс-премьера, в конечном счете политик смог проголосовать и отдал свой голос за консерваторов. Накануне в Англии и Уэльсе прошли выборы в местные органы власти. Избирателям предстояло проголосовать за состав 107 советов и Лондонской ассамблеи, избрать 11 мэров, включая мэра Лондона, и 37 комиссаров, ответственных за надзор над правоохранителями. В тот же день прошли выборы на место в парламенте от избирательного округа Южный Блэкпул. К моменту начала выборов из 2,6 тысяч оспариваемых мест в местных советах у консерваторов было 989 кресел, а у находящихся к ним в оппозиции лейбористов - 973. Опросы и прогнозы пророчат, что по итогам выборов консерваторы уступят позиции. Окончательный результат выборов станет известен 4 мая.

https://ria.ru/20240229/dzhonson-1930285688.html

https://ria.ru/20240317/vybory-1933828129.html

оксфордшир

англия

уэльс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оксфордшир, англия, уэльс, борис джонсон