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Экс-премьера Британии не пустили на избирательный участок
Экс-премьера Британии не пустили на избирательный участок - РИА Новости, 03.05.2024
Экс-премьера Британии не пустили на избирательный участок
Сотрудники избирательного участка в графстве Оксфордшир не допустили бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона к участию в голосовании, передает телеканал РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T11:31
2024-05-03T11:31
2024-05-03T11:31
в мире
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борис джонсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800872551_0:45:3489:2007_1920x0_80_0_0_e74ffd958a176c03a94395b611cfbb60.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сотрудники избирательного участка в графстве Оксфордшир не допустили бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона к участию в голосовании, передает телеканал Sky News. "Бориса Джонсона не пустили на местный избирательный участок, когда он пытался проголосовать на местных выборах, забыв принести приемлемую форму удостоверения личности с фотографией", - сообщает канал. Отмечается, что законодательные изменения, требующие предъявление должного удостоверения личности с фотографией, были введены самим Джонсоном в 2022. Как сообщает канал со ссылкой на представителя экс-премьера, в конечном счете политик смог проголосовать и отдал свой голос за консерваторов. Накануне в Англии и Уэльсе прошли выборы в местные органы власти. Избирателям предстояло проголосовать за состав 107 советов и Лондонской ассамблеи, избрать 11 мэров, включая мэра Лондона, и 37 комиссаров, ответственных за надзор над правоохранителями. В тот же день прошли выборы на место в парламенте от избирательного округа Южный Блэкпул. К моменту начала выборов из 2,6 тысяч оспариваемых мест в местных советах у консерваторов было 989 кресел, а у находящихся к ним в оппозиции лейбористов - 973. Опросы и прогнозы пророчат, что по итогам выборов консерваторы уступят позиции. Окончательный результат выборов станет известен 4 мая.
https://ria.ru/20240229/dzhonson-1930285688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оксфордшир, англия, уэльс, борис джонсон
В мире, Оксфордшир, Англия, Уэльс, Борис Джонсон
Экс-премьера Британии не пустили на избирательный участок
Экс-премьеру Британии Джонсону не разрешили проголосовать на местных выборах
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости.
Сотрудники избирательного участка в графстве Оксфордшир не допустили бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона к участию в голосовании, передает телеканал Sky News
.
"Бориса Джонсона не пустили на местный избирательный участок, когда он пытался проголосовать на местных выборах, забыв принести приемлемую форму удостоверения личности с фотографией", - сообщает канал.
Отмечается, что законодательные изменения, требующие предъявление должного удостоверения личности с фотографией, были введены самим Джонсоном в 2022.
Как сообщает канал со ссылкой на представителя экс-премьера, в конечном счете политик смог проголосовать и отдал свой голос за консерваторов.
Накануне в Англии
и Уэльсе
прошли выборы в местные органы власти. Избирателям предстояло проголосовать за состав 107 советов и Лондонской ассамблеи, избрать 11 мэров, включая мэра Лондона
, и 37 комиссаров, ответственных за надзор над правоохранителями. В тот же день прошли выборы на место в парламенте от избирательного округа Южный Блэкпул.
К моменту начала выборов из 2,6 тысяч оспариваемых мест в местных советах у консерваторов было 989 кресел, а у находящихся к ним в оппозиции лейбористов - 973. Опросы и прогнозы пророчат, что по итогам выборов консерваторы уступят позиции. Окончательный результат выборов станет известен 4 мая.