https://ria.ru/20240503/bagration-1942803984.html

Минск. Часть 1. Катастрофа первых дней войны и подвиг генерала Болдина

Минск. Часть 1. Катастрофа первых дней войны и подвиг генерала Болдина - РИА Новости, 03.05.2024

Минск. Часть 1. Катастрофа первых дней войны и подвиг генерала Болдина

Минск одним из первых принял удар фашистов. 22 июня группа армий "Центр" вторглась в СССР и уже 25 числа была на подступах к городу. Минчане до конца не верили в начало войны. Солдаты частей Западного фронта боролись за каждый клочок земли, но не смогли остановить ударные части вермахта.

2024-05-03T14:00

2024-05-03T14:00

2024-05-03T14:01

освобождение

минск

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

рабоче-крестьянская красная армия (ркка)

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Минск. Часть 1. Катастрофа первых дней войны и подвиг генерала Болдина Минск одним из первых принял удар фашистов. 22 июня группа армий «Центр» вторглась в СССР и уже 25 числа была на подступах к городу. Минчане до конца не верили в начало войны. Солдаты частей Западного фронта боролись за каждый клочок земли, но не смогли остановить ударные части вермахта. audio/mpeg

Минск. Часть 1. Катастрофа первых дней войны и подвиг генерала Болдина Минск одним из первых принял удар фашистов. 22 июня группа армий «Центр» вторглась в СССР и уже 25 числа была на подступах к городу. Минчане до конца не верили в начало войны. Солдаты частей Западного фронта боролись за каждый клочок земли, но не смогли остановить ударные части вермахта. audio/mpeg

Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода Алесе Корсак, кандидату исторических наук, доценту и заведующей кафедрой истории и туризма гуманитарного факультета Полоцкого государственного университета.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Андрей ТемновАвтор эпизода: Руслан ЖигаловГолоса эпизода: Даниил Кононенко, Дарья Гусарова, Руслан Жигалов, Артём Буфтяк

минск

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

минск, ссср, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), рабоче-крестьянская красная армия (ркка), аудио