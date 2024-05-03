https://ria.ru/20240503/bagration-1942803984.html
Минск. Часть 1. Катастрофа первых дней войны и подвиг генерала Болдина
Минск. Часть 1. Катастрофа первых дней войны и подвиг генерала Болдина - РИА Новости, 03.05.2024
Минск. Часть 1. Катастрофа первых дней войны и подвиг генерала Болдина
Минск одним из первых принял удар фашистов. 22 июня группа армий "Центр" вторглась в СССР и уже 25 числа была на подступах к городу. Минчане до конца не верили в начало войны. Солдаты частей Западного фронта боролись за каждый клочок земли, но не смогли остановить ударные части вермахта.
2024-05-03T14:00
2024-05-03T14:00
2024-05-03T14:01
освобождение
минск
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
рабоче-крестьянская красная армия (ркка)
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Минск. Часть 1. Катастрофа первых дней войны и подвиг генерала Болдина
Минск одним из первых принял удар фашистов. 22 июня группа армий «Центр» вторглась в СССР и уже 25 числа была на подступах к городу. Минчане до конца не верили в начало войны. Солдаты частей Западного фронта боролись за каждый клочок земли, но не смогли остановить ударные части вермахта.
audio/mpeg
Минск. Часть 1. Катастрофа первых дней войны и подвиг генерала Болдина
Минск одним из первых принял удар фашистов. 22 июня группа армий «Центр» вторглась в СССР и уже 25 числа была на подступах к городу. Минчане до конца не верили в начало войны. Солдаты частей Западного фронта боролись за каждый клочок земли, но не смогли остановить ударные части вермахта.
audio/mpeg
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода Алесе Корсак, кандидату исторических наук, доценту и заведующей кафедрой истории и туризма гуманитарного факультета Полоцкого государственного университета.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Андрей ТемновАвтор эпизода: Руслан ЖигаловГолоса эпизода: Даниил Кононенко, Дарья Гусарова, Руслан Жигалов, Артём Буфтяк
минск
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минск, ссср, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), рабоче-крестьянская красная армия (ркка), аудио
Освобождение, Минск, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945), Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА)
Минск. Часть 1. Катастрофа первых дней войны и подвиг генерала Болдина
Минск одним из первых принял удар фашистов. 22 июня группа армий "Центр" вторглась в СССР и уже 25 числа была на подступах к городу. Минчане до конца не верили в начало войны. Солдаты частей Западного фронта боролись за каждый клочок земли, но не смогли остановить ударные части вермахта.