СМИ: Макрон и Шольц обсудят визит Си Цзиньпина во Францию
Politico: Макрон и Шольц обсудят визит главы КНР во Францию за совместным ужином
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц проведут совместный ужин в Париже в четверг вечером, в ходе которого в частности обсудят грядущий визит председателя КНР Си Цзиньпина во Францию, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
"Шольц встретится с... Макроном в четверг вечером в Париже за ужином, чтобы обсудить меры в отношении ЕС и Китая", - пишет издание.
По данным Politico, кроме лидеров двух стран, на ужине будут присутствовать только их жены.
Ожидается, что главной темой беседы будет приезд Си Цзиньпина во Францию в воскресенье. Кроме того, европейские лидеры обсудят оборонную сферу ЕС и ее финансирование.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванные источники ЕС сообщало, что лидеры стран ЕС не могут договориться по поводу способов финансирования поставок вооружения Украине. По данным издания, страны ЕС не согласились с "более широкой картиной" масштабного продвижения европейского финансирования поставок оружия Украине, например, за счет оборонных облигаций. Отмечается, что возможность создания совместных облигаций ЕС поддерживается Францией, Эстонией, Польшей и другими странами, но против них "решительно выступают" Германия, Нидерланды и Австрия.
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