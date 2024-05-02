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СМИ: Макрон и Шольц обсудят визит Си Цзиньпина во Францию - РИА Новости, 02.05.2024
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16:20 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/uzhin-1943516624.html
СМИ: Макрон и Шольц обсудят визит Си Цзиньпина во Францию
СМИ: Макрон и Шольц обсудят визит Си Цзиньпина во Францию - РИА Новости, 02.05.2024
СМИ: Макрон и Шольц обсудят визит Си Цзиньпина во Францию
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц проведут совместный ужин в Париже в четверг вечером, в ходе которого в частности обсудят грядущий... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:20
2024-05-02T16:20
в мире
франция
китай
германия
эммануэль макрон
олаф шольц
си цзиньпин
евросоюз
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц проведут совместный ужин в Париже в четверг вечером, в ходе которого в частности обсудят грядущий визит председателя КНР Си Цзиньпина во Францию, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. Ранее в МИД Китая сообщили, что председатель КНР 5-10 мая посетит Францию, Сербию и Венгрию. "Шольц встретится с... Макроном в четверг вечером в Париже за ужином, чтобы обсудить меры в отношении ЕС и Китая", - пишет издание. По данным Politico, кроме лидеров двух стран, на ужине будут присутствовать только их жены. Ожидается, что главной темой беседы будет приезд Си Цзиньпина во Францию в воскресенье. Кроме того, европейские лидеры обсудят оборонную сферу ЕС и ее финансирование. Ранее издание Politico со ссылкой на неназванные источники ЕС сообщало, что лидеры стран ЕС не могут договориться по поводу способов финансирования поставок вооружения Украине. По данным издания, страны ЕС не согласились с "более широкой картиной" масштабного продвижения европейского финансирования поставок оружия Украине, например, за счет оборонных облигаций. Отмечается, что возможность создания совместных облигаций ЕС поддерживается Францией, Эстонией, Польшей и другими странами, но против них "решительно выступают" Германия, Нидерланды и Австрия.
https://ria.ru/20240502/ogranichenie-1943505300.html
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в мире, франция, китай, германия, эммануэль макрон, олаф шольц, си цзиньпин, евросоюз
В мире, Франция, Китай, Германия, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Си Цзиньпин, Евросоюз
СМИ: Макрон и Шольц обсудят визит Си Цзиньпина во Францию

Politico: Макрон и Шольц обсудят визит главы КНР во Францию за совместным ужином

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц проведут совместный ужин в Париже в четверг вечером, в ходе которого в частности обсудят грядущий визит председателя КНР Си Цзиньпина во Францию, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
Ранее в МИД Китая сообщили, что председатель КНР 5-10 мая посетит Францию, Сербию и Венгрию.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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"Шольц встретится с... Макроном в четверг вечером в Париже за ужином, чтобы обсудить меры в отношении ЕС и Китая", - пишет издание.
По данным Politico, кроме лидеров двух стран, на ужине будут присутствовать только их жены.
Ожидается, что главной темой беседы будет приезд Си Цзиньпина во Францию в воскресенье. Кроме того, европейские лидеры обсудят оборонную сферу ЕС и ее финансирование.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванные источники ЕС сообщало, что лидеры стран ЕС не могут договориться по поводу способов финансирования поставок вооружения Украине. По данным издания, страны ЕС не согласились с "более широкой картиной" масштабного продвижения европейского финансирования поставок оружия Украине, например, за счет оборонных облигаций. Отмечается, что возможность создания совместных облигаций ЕС поддерживается Францией, Эстонией, Польшей и другими странами, но против них "решительно выступают" Германия, Нидерланды и Австрия.
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В миреФранцияКитайГерманияЭммануэль МакронОлаф ШольцСи ЦзиньпинЕвросоюз
 
 
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