https://ria.ru/20240502/ukraina-1943585426.html

В Раде оценили расходы на "мифическую" защиту энергообъектов

В Раде оценили расходы на "мифическую" защиту энергообъектов - РИА Новости, 02.05.2024

В Раде оценили расходы на "мифическую" защиту энергообъектов

Первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ в украинском парламенте Алексей Кучеренко высказал сомнения относительно целесообразности расходов на... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T23:12

2024-05-02T23:12

2024-05-02T23:12

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укрэнерго

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ в украинском парламенте Алексей Кучеренко высказал сомнения относительно целесообразности расходов на "мифическую" защиту энергетических объектов на Украине. "Для меня сейчас ключевой вопрос: насколько адекватным было решение потратить десятки миллиардов гривен из бюджета на мифическую защиту?.. Вообще кошмар - начать, но не достроить их в такой ситуации. Это маразм. В то же время (Владимир - ред.) Зеленский сообщает: "Трипольская станция разрушена". Почему? Потому что просто не хватило ракет. А почему их не купили - из-за отсутствия времени или денег? Это ключевой вопрос, на который я хотел бы услышать ответ", - сказал Кучеренко в эфире украинского издания "Новости Live". Украинская компания "Центрэнерго" 11 апреля сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области. Глава агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем позднее заявил, что Трипольскую ТЭС "невозможно было защитить" от ударов только инженерными сооружениями, избежать последствий можно было бы, только применив ПВО. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

https://ria.ru/20230928/ukraina-1899090900.html

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украина, россия, киевская область, укрэнерго, вооруженные силы украины, в мире