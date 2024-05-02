Рейтинг@Mail.ru
В Раде оценили расходы на "мифическую" защиту энергообъектов - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943585426.html
В Раде оценили расходы на "мифическую" защиту энергообъектов
В Раде оценили расходы на "мифическую" защиту энергообъектов - РИА Новости, 02.05.2024
В Раде оценили расходы на "мифическую" защиту энергообъектов
Первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ в украинском парламенте Алексей Кучеренко высказал сомнения относительно целесообразности расходов на... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T23:12
2024-05-02T23:12
украина
россия
киевская область
укрэнерго
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753678461_0:232:2935:1883_1920x0_80_0_0_a1a42e6e08be7079ff2c16e746ceb162.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ в украинском парламенте Алексей Кучеренко высказал сомнения относительно целесообразности расходов на "мифическую" защиту энергетических объектов на Украине. "Для меня сейчас ключевой вопрос: насколько адекватным было решение потратить десятки миллиардов гривен из бюджета на мифическую защиту?.. Вообще кошмар - начать, но не достроить их в такой ситуации. Это маразм. В то же время (Владимир - ред.) Зеленский сообщает: "Трипольская станция разрушена". Почему? Потому что просто не хватило ракет. А почему их не купили - из-за отсутствия времени или денег? Это ключевой вопрос, на который я хотел бы услышать ответ", - сказал Кучеренко в эфире украинского издания "Новости Live". Украинская компания "Центрэнерго" 11 апреля сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области. Глава агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем позднее заявил, что Трипольскую ТЭС "невозможно было защитить" от ударов только инженерными сооружениями, избежать последствий можно было бы, только применив ПВО. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
https://ria.ru/20230928/ukraina-1899090900.html
украина
россия
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753678461_378:0:2935:1918_1920x0_80_0_0_ae8aa4696c4f8d2ace5703b64b07bd19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, киевская область, укрэнерго, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, Киевская область, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины, В мире
В Раде оценили расходы на "мифическую" защиту энергообъектов

Депутат Рады высказал сомнения в затратах на защиту энергообъектов Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Депутаты на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ в украинском парламенте Алексей Кучеренко высказал сомнения относительно целесообразности расходов на "мифическую" защиту энергетических объектов на Украине.
"Для меня сейчас ключевой вопрос: насколько адекватным было решение потратить десятки миллиардов гривен из бюджета на мифическую защиту?.. Вообще кошмар - начать, но не достроить их в такой ситуации. Это маразм. В то же время (Владимир - ред.) Зеленский сообщает: "Трипольская станция разрушена". Почему? Потому что просто не хватило ракет. А почему их не купили - из-за отсутствия времени или денег? Это ключевой вопрос, на который я хотел бы услышать ответ", - сказал Кучеренко в эфире украинского издания "Новости Live".
Изображение сгенерировано ИИ
Российские ВКС уничтожают энергосистему Украины
14 апреля, 08:00
Украинская компания "Центрэнерго" 11 апреля сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области. Глава агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем позднее заявил, что Трипольскую ТЭС "невозможно было защитить" от ударов только инженерными сооружениями, избежать последствий можно было бы, только применив ПВО.
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
На Украине назвали сумму, необходимую на восстановление энергосистемы
28 сентября 2023, 08:17
 
УкраинаРоссияКиевская областьУкрэнергоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала