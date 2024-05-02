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"Лучших уже уничтожили". В США заговорили о странном поведении ВСУ - РИА Новости, 02.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:10 02.05.2024 (обновлено: 18:21 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943543664.html
"Лучших уже уничтожили". В США заговорили о странном поведении ВСУ
"Лучших уже уничтожили". В США заговорили о странном поведении ВСУ - РИА Новости, 02.05.2024
"Лучших уже уничтожили". В США заговорили о странном поведении ВСУ
Украинские подразделения убегают с поле боя на некоторых участках фронта, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T18:10
2024-05-02T18:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
сергей шойгу
скотт риттер
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинские подразделения убегают с поле боя на некоторых участках фронта, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom."Украинские подразделения просто бросают оружие и убегают на некоторых направлениях на передовой, другие просто сдаются в плен, а те, кто остаются, умирают", — отметил он.По словам бывшего военного, украинские военные попросту не знают, как сражаться. Кроме того, у них даже нет необходимого снаряжения, пояснил Риттер."У нас больше нет тех самых хорошо подготовленных украинских военных, их убили, ранили или взяли в плен", — поделился мнением экс-разведчик.В результате ВСУ состоят сейчас из плохо обученных и немотивированных солдат, резюмировал он.Ранее на прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240502/spetsoperatsiya-1943517887.html
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943494874.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, скотт риттер, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Скотт Риттер, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
"Лучших уже уничтожили". В США заговорили о странном поведении ВСУ

Риттер: подразделения ВСУ бросают оружие и убегают на некоторых участках фронта

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинские подразделения убегают с поле боя на некоторых участках фронта, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
"Украинские подразделения просто бросают оружие и убегают на некоторых направлениях на передовой, другие просто сдаются в плен, а те, кто остаются, умирают", — отметил он.
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По словам бывшего военного, украинские военные попросту не знают, как сражаться. Кроме того, у них даже нет необходимого снаряжения, пояснил Риттер.
"У нас больше нет тех самых хорошо подготовленных украинских военных, их убили, ранили или взяли в плен", — поделился мнением экс-разведчик.
В результате ВСУ состоят сейчас из плохо обученных и немотивированных солдат, резюмировал он.
Ранее на прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаСергей ШойгуСкотт РиттерВооруженные силы СШАВооруженные силы Украины
 
 
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