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"Лучших уже уничтожили". В США заговорили о странном поведении ВСУ
"Лучших уже уничтожили". В США заговорили о странном поведении ВСУ - РИА Новости, 02.05.2024
"Лучших уже уничтожили". В США заговорили о странном поведении ВСУ
Украинские подразделения убегают с поле боя на некоторых участках фронта, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T18:10
2024-05-02T18:10
2024-05-02T18:21
специальная военная операция на украине
в мире
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донецкая народная республика
сергей шойгу
скотт риттер
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинские подразделения убегают с поле боя на некоторых участках фронта, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom."Украинские подразделения просто бросают оружие и убегают на некоторых направлениях на передовой, другие просто сдаются в плен, а те, кто остаются, умирают", — отметил он.По словам бывшего военного, украинские военные попросту не знают, как сражаться. Кроме того, у них даже нет необходимого снаряжения, пояснил Риттер."У нас больше нет тех самых хорошо подготовленных украинских военных, их убили, ранили или взяли в плен", — поделился мнением экс-разведчик.В результате ВСУ состоят сейчас из плохо обученных и немотивированных солдат, резюмировал он.Ранее на прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240502/spetsoperatsiya-1943517887.html
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"Лучших уже уничтожили". В США заговорили о странном поведении ВСУ
Риттер: подразделения ВСУ бросают оружие и убегают на некоторых участках фронта