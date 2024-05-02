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Двойной удар. В Германии раскрыли, что скоро произойдет в зоне СВО

Двойной удар. В Германии раскрыли, что скоро произойдет в зоне СВО - РИА Новости, 02.05.2024

Двойной удар. В Германии раскрыли, что скоро произойдет в зоне СВО

ВСУ близки к потере контроля над Часовым Яром, цитирует издание Interia немецкого журналиста Юлиана Репке. "Теперь то, когда они войдут в этот город, — это лишь РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T09:16

2024-05-02T09:16

2024-05-02T20:26

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. ВСУ близки к потере контроля над Часовым Яром, цитирует издание Interia немецкого журналиста Юлиана Репке. "Теперь то, когда они войдут в этот город, — это лишь вопрос времени", — отметил он. Репке добавил, что российская армия применила в этом месте тактику двойного удара. Журналист не сомневается, что в ближайшие дни Украине следует ожидать новых территориальных потерь. Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>Читайте в "Дзен": "Объявил войну": в США забили тревогу из-за беспрецедентного шага Байдена. Он решил бросить России новый вызовКлючевой город: Зеленского предупредили о катастрофе на фронте. Российская армия ударит по самой важной позиции ВСУ

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