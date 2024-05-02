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Двойной удар. В Германии раскрыли, что скоро произойдет в зоне СВО - РИА Новости, 02.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:16 02.05.2024 (обновлено: 20:26 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943407171.html
Двойной удар. В Германии раскрыли, что скоро произойдет в зоне СВО
Двойной удар. В Германии раскрыли, что скоро произойдет в зоне СВО - РИА Новости, 02.05.2024
Двойной удар. В Германии раскрыли, что скоро произойдет в зоне СВО
ВСУ близки к потере контроля над Часовым Яром, цитирует издание Interia немецкого журналиста Юлиана Репке. "Теперь то, когда они войдут в этот город, — это лишь РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T09:16
2024-05-02T20:26
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. ВСУ близки к потере контроля над Часовым Яром, цитирует издание Interia немецкого журналиста Юлиана Репке. "Теперь то, когда они войдут в этот город, — это лишь вопрос времени", — отметил он. Репке добавил, что российская армия применила в этом месте тактику двойного удара. Журналист не сомневается, что в ближайшие дни Украине следует ожидать новых территориальных потерь. Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;Читайте в "Дзен": "Объявил войну": в США забили тревогу из-за беспрецедентного шага Байдена. Он решил бросить России новый вызовКлючевой город: Зеленского предупредили о катастрофе на фронте. Российская армия ударит по самой важной позиции ВСУ
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Двойной удар. В Германии раскрыли, что скоро произойдет в зоне СВО

Журналист Репке назвал взятие ВС РФ Часова Яра вопросом времени

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. ВСУ близки к потере контроля над Часовым Яром, цитирует издание Interia немецкого журналиста Юлиана Репке.

"Теперь то, когда они войдут в этот город, — это лишь вопрос времени", — отметил он.
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Репке добавил, что российская армия применила в этом месте тактику двойного удара.

Журналист не сомневается, что в ближайшие дни Украине следует ожидать новых территориальных потерь.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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