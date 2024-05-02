Двойной удар. В Германии раскрыли, что скоро произойдет в зоне СВО
Журналист Репке назвал взятие ВС РФ Часова Яра вопросом времени
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. ВСУ близки к потере контроля над Часовым Яром, цитирует издание Interia немецкого журналиста Юлиана Репке.
"Теперь то, когда они войдут в этот город, — это лишь вопрос времени", — отметил он.
"Теперь то, когда они войдут в этот город, — это лишь вопрос времени", — отметил он.
Репке добавил, что российская армия применила в этом месте тактику двойного удара.
Журналист не сомневается, что в ближайшие дни Украине следует ожидать новых территориальных потерь.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
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Журналист не сомневается, что в ближайшие дни Украине следует ожидать новых территориальных потерь.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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