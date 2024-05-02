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В Британии указали на удивительную деталь на выставке подбитой техники НАТО - РИА Новости, 02.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:17 02.05.2024 (обновлено: 14:55 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/tekhnika-1943415977.html
В Британии указали на удивительную деталь на выставке подбитой техники НАТО
В Британии указали на удивительную деталь на выставке подбитой техники НАТО - РИА Новости, 02.05.2024
В Британии указали на удивительную деталь на выставке подбитой техники НАТО
Читатели Daily Mail активно обсуждают открытие выставки трофейного западного вооружения и военной техники в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. "Небольшие... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T10:17
2024-05-02T14:55
специальная военная операция на украине
в мире
москва
украина
россия
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают открытие выставки трофейного западного вооружения и военной техники в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. "Небольшие повреждения или их отсутствие говорят о том, что украинские солдаты сражались не так упорно, как нам постоянно говорят, и, похоже, просто сбежали", — написал один из комментаторов. "Все эти деньги, выделенные Украине, потрачены впустую", — поддержал другой."Они (россияне — Прим. ред.) выглядят вполне счастливыми и довольными. Похоже, все эти санкции против России не возымели никакого действия", — отметил третий. "Вот деньги наших налогоплательщиков, в центре Москвы. Молодец Брэндон (Это интернет-мем, который используется как эвфемизм для непечатного ругательства в адрес Байдена. — Прим. ред.), — поделился мнением еще один из пользователей. "Не волнуйтесь, давайте отправим Украине более современное оружие, чтобы русские его захватили и изучили", — заключили читатели. Накануне в Парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного западного вооружения и военной техники.Читайте в Дзен: "Объявил войну": в США забили тревогу из-за беспрецедентного шага Байдена. Он решил бросить России новый вызовКлючевой город: Зеленского предупредили о катастрофе на фронте. Российская армия ударит по самой важной позиции ВСУ
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в мире, москва, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Украина, Россия

В Британии указали на удивительную деталь на выставке подбитой техники НАТО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВыставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают открытие выставки трофейного западного вооружения и военной техники в Парке Победы на Поклонной горе в Москве.

"Небольшие повреждения или их отсутствие говорят о том, что украинские солдаты сражались не так упорно, как нам постоянно говорят, и, похоже, просто сбежали", — написал один из комментаторов.
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"Все эти деньги, выделенные Украине, потрачены впустую", — поддержал другой.

"Они (россияне — Прим. ред.) выглядят вполне счастливыми и довольными. Похоже, все эти санкции против России не возымели никакого действия", — отметил третий.

"Вот деньги наших налогоплательщиков, в центре Москвы. Молодец Брэндон (Это интернет-мем, который используется как эвфемизм для непечатного ругательства в адрес Байдена. — Прим. ред.), — поделился мнением еще один из пользователей.
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"Не волнуйтесь, давайте отправим Украине более современное оружие, чтобы русские его захватили и изучили", — заключили читатели.

Накануне в Парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного западного вооружения и военной техники.
Читайте в Дзен: "Объявил войну": в США забили тревогу из-за беспрецедентного шага Байдена. Он решил бросить России новый вызов
Ключевой город: Зеленского предупредили о катастрофе на фронте. Российская армия ударит по самой важной позиции ВСУ
Выставка трофейного оружия на Поклонной горе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Экспозиция состоит из нескольких площадок.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Экспозиция состоит из нескольких площадок.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На одной установлены образцы боевой техники, на другой — шатры с огнестрельным оружием, инженерные боеприпасы, средства связи и БПЛА.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На одной установлены образцы боевой техники, на другой — шатры с огнестрельным оружием, инженерные боеприпасы, средства связи и БПЛА.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На площадке выставки представлен трофейный танк Abrams, захваченный при наступлении российских войск в районе Бердычей.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На площадке выставки представлен трофейный танк Abrams, захваченный при наступлении российских войск в районе Бердычей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Американская БМП М2 Bradley также представлена на выставке.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Американская БМП М2 Bradley также представлена на выставке.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Мощная гусеница боевой машины поддержки танков "Азовец" выделяется на фоне остальных ее частей.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Мощная гусеница боевой машины поддержки танков "Азовец" выделяется на фоне остальных ее частей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Среди других экспонатов на выставке можно увидеть трофейный колесный танк AMX-10RC.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Среди других экспонатов на выставке можно увидеть трофейный колесный танк AMX-10RC.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Посетители с интересом рассматривают представленную технику.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Посетители с интересом рассматривают представленную технику.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На выставке также присутствуют российские военнослужащие.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На выставке также присутствуют российские военнослужащие.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Сотрудник полиции на выставке техники, захваченной российскими военными, следит за порядком около танка.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Сотрудник полиции на выставке техники, захваченной российскими военными, следит за порядком около танка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Проходит показ трофейной техники.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Проходит показ трофейной техники.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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10 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Британский бронеавтомобиль Meng Husky TSV 1/35.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Британский бронеавтомобиль Meng Husky TSV 1/35.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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11 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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12 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Также там можно увидеть фотографии участников СВО с надписью "Наши защитники".

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Также там можно увидеть фотографии участников СВО с надписью "Наши защитники".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
13 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На выставку трофейной техники приходят посетители с детьми.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На выставку трофейной техники приходят посетители с детьми.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Они могут посмотреть не только на технику, но и на настоящих военных.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Они могут посмотреть не только на технику, но и на настоящих военных.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
15 из 15

Экспозиция состоит из нескольких площадок.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 15

На одной установлены образцы боевой техники, на другой — шатры с огнестрельным оружием, инженерные боеприпасы, средства связи и БПЛА.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 15

На площадке выставки представлен трофейный танк Abrams, захваченный при наступлении российских войск в районе Бердычей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 15

Американская БМП М2 Bradley также представлена на выставке.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 15

Мощная гусеница боевой машины поддержки танков "Азовец" выделяется на фоне остальных ее частей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 15

Среди других экспонатов на выставке можно увидеть трофейный колесный танк AMX-10RC.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 15

Посетители с интересом рассматривают представленную технику.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 15

На выставке также присутствуют российские военнослужащие.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 15

Сотрудник полиции на выставке техники, захваченной российскими военными, следит за порядком около танка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 15

Проходит показ трофейной техники.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 15

Британский бронеавтомобиль Meng Husky TSV 1/35.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 15

Штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 15

Также там можно увидеть фотографии участников СВО с надписью "Наши защитники".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
13 из 15

На выставку трофейной техники приходят посетители с детьми.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
14 из 15

Они могут посмотреть не только на технику, но и на настоящих военных.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
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