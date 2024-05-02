https://ria.ru/20240502/tekhnika-1943415977.html

В Британии указали на удивительную деталь на выставке подбитой техники НАТО

В Британии указали на удивительную деталь на выставке подбитой техники НАТО - РИА Новости, 02.05.2024

В Британии указали на удивительную деталь на выставке подбитой техники НАТО

Читатели Daily Mail активно обсуждают открытие выставки трофейного западного вооружения и военной техники в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. "Небольшие... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T10:17

2024-05-02T10:17

2024-05-02T14:55

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают открытие выставки трофейного западного вооружения и военной техники в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. "Небольшие повреждения или их отсутствие говорят о том, что украинские солдаты сражались не так упорно, как нам постоянно говорят, и, похоже, просто сбежали", — написал один из комментаторов. "Все эти деньги, выделенные Украине, потрачены впустую", — поддержал другой."Они (россияне — Прим. ред.) выглядят вполне счастливыми и довольными. Похоже, все эти санкции против России не возымели никакого действия", — отметил третий. "Вот деньги наших налогоплательщиков, в центре Москвы. Молодец Брэндон (Это интернет-мем, который используется как эвфемизм для непечатного ругательства в адрес Байдена. — Прим. ред.), — поделился мнением еще один из пользователей. "Не волнуйтесь, давайте отправим Украине более современное оружие, чтобы русские его захватили и изучили", — заключили читатели. Накануне в Парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного западного вооружения и военной техники.Читайте в Дзен: "Объявил войну": в США забили тревогу из-за беспрецедентного шага Байдена. Он решил бросить России новый вызовКлючевой город: Зеленского предупредили о катастрофе на фронте. Российская армия ударит по самой важной позиции ВСУ

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