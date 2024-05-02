"Принять Россию". Столтенбергу дали неожиданный совет после слов об Украине
© AP Photo / Mindaugas KulbisГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Читатели Haber7 раскритиковали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина станет членом альянса.
"Мне кажется, гораздо разумнее принять Россию в НАТО", — посоветовали под публикацией.
"Ну что за варварство, это означает, что мир втянут в войну", — добавил второй.
"НАТО — структура, которая работает только на одну-две страны и поэтому делает то, что им выгодно", — заметил другой.
"Украина не сможет вступить в НАТО, США не хотят этого, потому что в таком случае третья мировая война станет неизбежной", — поделился мнением еще один комментатор.
"Я на стороне России", — отреагировал читатель.
"НАТО — не оборонительная, а наступательная сила. Их цель — развязать тотальную войну", — предупредил пользователь.
"Не примут, всего лишь тянут время. Если бы хотели принять, то давно бы сделали это", — резюмировали под публикацией.
В конце сентября 2022 года президент Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на прием Украины в альянс в ускоренном порядке. При этом Столтенбрег указывал, что полноценное участие страны в НАТО невозможно во время конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что ориентация киевских властей на вхождение в блок стала одной из причин начала спецоперации.
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