https://ria.ru/20240502/stoltenberg-1943509629.html

"Принять Россию". Столтенбергу дали неожиданный совет после слов об Украине

"Принять Россию". Столтенбергу дали неожиданный совет после слов об Украине - РИА Новости, 02.05.2024

"Принять Россию". Столтенбергу дали неожиданный совет после слов об Украине

Читатели Haber7 раскритиковали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина станет членом альянса. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T15:54

2024-05-02T15:54

2024-05-02T15:54

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Читатели Haber7 раскритиковали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина станет членом альянса."Мне кажется, гораздо разумнее принять Россию в НАТО", — посоветовали под публикацией."Ну что за варварство, это означает, что мир втянут в войну", — добавил второй."НАТО — структура, которая работает только на одну-две страны и поэтому делает то, что им выгодно", — заметил другой."Украина не сможет вступить в НАТО, США не хотят этого, потому что в таком случае третья мировая война станет неизбежной", — поделился мнением еще один комментатор."Я на стороне России", — отреагировал читатель."НАТО — не оборонительная, а наступательная сила. Их цель — развязать тотальную войну", — предупредил пользователь."Не примут, всего лишь тянут время. Если бы хотели принять, то давно бы сделали это", — резюмировали под публикацией.В конце сентября 2022 года президент Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на прием Украины в альянс в ускоренном порядке. При этом Столтенбрег указывал, что полноценное участие страны в НАТО невозможно во время конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что ориентация киевских властей на вхождение в блок стала одной из причин начала спецоперации.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, йенс столтенберг, нато