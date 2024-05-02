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Минобороны Турции отказалось передавать Украине ЗРК С-400 - РИА Новости, 02.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:36 02.05.2024 (обновлено: 19:43 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/s-400-1943557930.html
Минобороны Турции отказалось передавать Украине ЗРК С-400
Минобороны Турции отказалось передавать Украине ЗРК С-400 - РИА Новости, 02.05.2024
Минобороны Турции отказалось передавать Украине ЗРК С-400
Анкара не намерена передавать свои системы С-400 какой-либо стране, в том числе Украине, заявил в четверг министр обороны Турции Яшар Гюлер. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T19:36
2024-05-02T19:43
специальная военная операция на украине
турция
украина
с-400 «триумф»
в мире
яшар гюлер
вооруженные силы украины
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СТАМБУЛ, 2 мая - РИА Новости. Анкара не намерена передавать свои системы С-400 какой-либо стране, в том числе Украине, заявил в четверг министр обороны Турции Яшар Гюлер."Мы не собираемся передавать кому-либо свои системы С-400", - ответил Гюлер в интервью телеканалу CNN Türk на вопрос о том, поступала ли просьба передать ЗРК Украине.В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. В апреле прошлого года тогдашний глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара получит обратно деньги, выплаченные за покупку F-35 у США.
https://ria.ru/20240319/konflikt_na_ukraine-1934133515.html
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турция, украина, с-400 «триумф», в мире, яшар гюлер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Турция, Украина, С-400 «Триумф», В мире, Яшар Гюлер, Вооруженные силы Украины
Минобороны Турции отказалось передавать Украине ЗРК С-400

Минобороны: Турция не намерена передавать С-400 кому-либо, включая Украину

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПодготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф"
Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 мая - РИА Новости. Анкара не намерена передавать свои системы С-400 какой-либо стране, в том числе Украине, заявил в четверг министр обороны Турции Яшар Гюлер.
"Мы не собираемся передавать кому-либо свои системы С-400", - ответил Гюлер в интервью телеканалу CNN Türk на вопрос о том, поступала ли просьба передать ЗРК Украине.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. В апреле прошлого года тогдашний глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара получит обратно деньги, выплаченные за покупку F-35 у США.
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Специальная военная операция на УкраинеТурцияУкраинаС-400 «Триумф»В миреЯшар ГюлерВооруженные силы Украины
 
 
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