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В Москве завершилась репетиция парада в честь 79-летия Победы
В Москве завершилась репетиция парада в честь 79-летия Победы - РИА Новости, 02.05.2024
В Москве завершилась репетиция парада в честь 79-летия Победы
В Москве репетиция парада в честь 79-летия Победы завершилась проходом военной техники, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T23:44
2024-05-02T23:44
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Москве репетиция парада в честь 79-летия Победы завершилась проходом военной техники, передает корреспондент РИА Новости.По традиции колонну военной техники, которая пройдет по Красной площади 9 мая, возглавил танк Т-34-85 — один из символов Великой Отечественной войны.Вслед за ним вниз по Тверской улице проехали бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун" различных модификаций, БТР-80, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", системы ПВО С-400 "Триумф", а также пусковые установки стратегических ракетных комплексов "Ярс".В параде Победы, по словам министра обороны Сергея Шойгу, примут участие более девяти тысяч человек, 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация.Как рассказали агентству в пресс-службе Управления делами президента, увидеть праздничное шествие смогут 6800 человек — именно столько мест предусмотрено на центральных и гостевых трибунах Красной площади.
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москва, безопасность, день победы
Москва, Безопасность, День Победы
В Москве завершилась репетиция парада в честь 79-летия Победы
В Москве репетиция парада Победы завершилась проходом военной техники