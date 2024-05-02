https://ria.ru/20240502/repetitsiya-1943587652.html

В Москве завершилась репетиция парада в честь 79-летия Победы

В Москве завершилась репетиция парада в честь 79-летия Победы - РИА Новости, 02.05.2024

В Москве завершилась репетиция парада в честь 79-летия Победы

В Москве репетиция парада в честь 79-летия Победы завершилась проходом военной техники, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T23:44

2024-05-02T23:44

2024-05-02T23:55

москва

безопасность

день победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943569519_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5252633ae7ee6007a2d744a276e18f4d.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Москве репетиция парада в честь 79-летия Победы завершилась проходом военной техники, передает корреспондент РИА Новости.По традиции колонну военной техники, которая пройдет по Красной площади 9 мая, возглавил танк Т-34-85 — один из символов Великой Отечественной войны.Вслед за ним вниз по Тверской улице проехали бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун" различных модификаций, БТР-80, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", системы ПВО С-400 "Триумф", а также пусковые установки стратегических ракетных комплексов "Ярс".В параде Победы, по словам министра обороны Сергея Шойгу, примут участие более девяти тысяч человек, 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация.Как рассказали агентству в пресс-службе Управления делами президента, увидеть праздничное шествие смогут 6800 человек — именно столько мест предусмотрено на центральных и гостевых трибунах Красной площади.

https://ria.ru/20240502/repetitsii-1943570704.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, безопасность, день победы