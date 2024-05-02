https://ria.ru/20240502/repetitsiya-1943583534.html

В Москве началась репетиция парада в честь 79-летия Победы

В Москве началась репетиция парада в честь 79-летия Победы - РИА Новости, 02.05.2024

В Москве началась репетиция парада в честь 79-летия Победы

В Москве проходит репетиция парада в честь 79-летия Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T22:49

2024-05-02T22:49

2024-05-02T23:43

москва

т-34

бтр-80

с-400 «триумф»

день победы

безопасность

сергей шойгу

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Москве проходит репетиция парада в честь 79-летия Победы, передает корреспондент РИА Новости.По традиции колонну военной техники, которая пройдет по Красной Площади 9 мая, возглавил танк Т-34-85 — один из символов Великой Отечественной войны.Вслед за ним вниз по Тверской улице проехали бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун" различных модификаций, БТР-80, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", системы ПВО С-400 "Триумф", а также пусковые установки стратегических ракетных комплексов "Ярс".В параде Победы, по словам министра обороны Сергея Шойгу, примут участие более девяти тысяч человек, 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация.Как рассказали агентству в пресс-службе Управления делами президента, увидеть праздничное шествие смогут 6800 человек — именно столько мест предусмотрено на центральных и гостевых трибунах Красной площади.

https://ria.ru/20240502/repetitsii-1943570704.html

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москва, т-34, бтр-80, с-400 «триумф», день победы, безопасность, сергей шойгу